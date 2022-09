Dags för årets första torsk?

Premier League, Allsvenskan, Serie A, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga. Där har ni turordningen på söndagens Europatips. En riktig smällkaramell med 4 miljoner i jackpot. På en stentuff kupong väljer jag att spika den största favoriten Häcken hemma mot Degerfors i match 4. Skrällchanserna duggar nämligen tätt och jag chansar istället bort ett par andra rejält överstreckade lag.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Arsenal har fått en strålande start på säsongen med fem segrar på lika många matcher och skillnaden jämfört med förra året, då The Gunners inledde med tre raka förluster och noll gjorda mål, är som natt och dag. Gabriel Jesus har verkligen gett en injektion till anfallsspelet och stundtals när brassen snurrar runt känns det som att det är en senior som spelar mot juniorförsvarare. Martinelli har också varit fantastisk på vänsterkanten medan Saka fortfarande har en del att bevisa. Ödegaard har varit en riktig nyckelspelare både framåt och bakåt, men norrmannen fick en smäll på foten mot Aston Villa och är tveksam till spel här. Partey och Elneny saknas också vilket gör att Arteta inte har speciellt många val på det centrala mittfältet. Troligen blir det Xhaka och Lokonga som tar plats, precis som mot Villa, och det är inte något av seriens bästa mittfält direkt. Som om inte det vore nog dras Ramsdale med en känning i baksidan av låret och kan inte han stå här får Matt Turner chansen. En rejäl försämring. Manchester United har börjat bygga bakifrån och det har fungerat utmärkt de senaste veckorna. Två raka 1-0-segrar ger självförtroende och mittbacksduon Martínez/Varane kompletterar varandra på ett perfekt sätt. Här lär dessutom Casemiro starta på mittfältet och det skänker ännu mer trygghet. Framåt har det sett desto trubbigare ut, men Antony kommer göra mycket nytta för detta United. Arsenal brukar ha väldigt svårt på Old Trafford och trots att de har fått en så fin start tror jag The Gunners får svårt att hämta några poäng i Manchester. Under 40% är ettan en bra spik på denna svåra kupong.

■ Match 7. Hellas Verona har tappat Giovanni Simeone till Napoli och det är givetvis en svår spelare att ersätta. Diegos son gjorde trots allt 17 ligamål förra säsongen när Hellas slutade på en fin niondeplats i Serie A. De gulblåa står också på två poäng efter fyra omgångar, men de har tagit poäng i båda sina bortamatcher och hemma har de mött svåra Atalanta och Napoli. Thomas Henry har hämtats in från Venezia för att ersätta Simeone och han har inlett säsongen med två fullträffar. Henry ser spännande ut och tillsammans med Kevin Lasagna har han fått till ett ganska intressant partnerskap. Bakom dessa herrar finns alternativ som Ilic och Lazovic som ska leverera bollar till anfallarna. Bakåt har Isak Hien fått göra två inhopp för sin nya klubb och här ska den svenska stortalangen ses med bra chans att få göra sin första start. Sampdoria står precis som Verona på två poäng och även om de delvis kan förlåtas för ett hyfsat tufft spelschema var den enda bortamatchen så långt ett riktigt haveri. Sampdoria torskade då mot Salernitana med 0-4 och försvaret rämnade fullständigt. Colley och Murillo är knappast ett av seriens bästa mittbackspar och framför den duon har Vieira svårt att imponera. Framåt finns det starka namn som Quagliarella, Gabbiadini och Caputo, men det är inga spelare med sina bästa dagar framför sig direkt. Anfallet ser precis som hela Sampdoria ganska trött ut och här tror jag de får svårt att hänga med i tempot. Upp till 50% är ettan en utmärkt spik.

■ Match 9. En av hela fotbollsvärldens allra häftigaste sviter ser ut att ta sitt slut under söndagen. Athletic Bilbaos Inaki Williams har spelat 236 raka matcher i La Liga för sitt rödvita lag, men har skadat vristen och ser inte ut att komma till spel här. Ett stort avbräck för baskerna som inte direkt har mängder av offensiva alternativ. Berenguer och Muniain får istället ta ett större ansvar för målproduktionen. Bakåt har det varit stängt under de tre första omgångarna och Athletic har ännu inte släppt in något mål. Unai Simón är en högklassig målvakt som står i det spanska landslaget, men framför honom saknas Inigo Martínez, också med landslagsmeriter, på grund av en hälseneskada. Dani Vivian och Yeray Álvarez spelar i mittförsvaret istället och de har i ärlighetens namn inte riktigt testats än. Här blir hemmalaget rejält övervärderade av tipparna. Espanyol har visserligen förlorat sina två senaste matcher och får här klara sig utan både Lecomte och Gómez som sitter på botbänken, men möjligen kan Raúl de Tomás vara tillbaka i truppen. Den fantastiska strikern har saknats under inledningen och det har mins sagt märkts. Kan RDT inte spela blir det Joselu som lägger beslag på strikerpositionen och det är en anfallare av helt okej klass. Med Puado och Darder strax bakom ska katalanerna kunna skapa målchanser även på svårspelade San Mamés. Espanyol har gjort mål i sju av sina åtta senaste inbördes möten med Athletic Bilbao och bara torskat två av dessa. En streckning runt 60% hade varit rimligt på ettan, men här ser den ut att hamna kring 85% och det är såklart alldeles för högt. X2 är då en given utgång i vackra Bilbao!

■ Match 13. I Tyskland har tipparna tappat konceptet fullständigt. Borussia Mönchengladbach borde stå runt 45% hemma mot Mainz, men i skrivande stund är de otroligt nog uppe och snurrar över 70%. Borussia Mönchengladbach har visserligen inlett säsongen starkt med åtta inspelade poäng på fyra omgångar och närmast kommer de från ett grymt kryss borta mot Bayern München. Toppkvartetten Neuhaus, Hofmann, Thuram och Pléa har hög potential och är spelare som Mainz måste hålla ögonen på. Jag är dock inte lika imponerad av resten av truppen. Kramer och Koné framför Elvedi och Itakura är en defensiv centrallinje som i allra högsta grad är möjlig att passera. Borussia har också släppt in mål i tre av sina fyra matcher så långt. Mainz slutade före Borussia Mönchengladbach i tabellen förra säsongen och de har också fått en bra start med sju inspelade poäng på fyra omgångar. Skicklige tränaren Bo Svensson har fått behålla sin superduo Karim Onisiwo och Jonathan Burkardt och de är givna på topp. Dessutom har de fått sällskap av nyförvärvet Angelo Fulgini och jag tror inte den trion går mållösa av planen denna söndag. På mittfältet får Kohr och Stach stort förtroende men även Barreiro och nye Edimilson Fernandes har mycket att ge. Mainz har tre raka möten mot Borussia Mönchengladbach utan att förlora och två av dessa fajter har spelats på denna arena. När värdarna som sagt överstreckas enormt är det tjänstefel att inte gå emot. X2 rensar bort majoriteten av kupongerna och är en utmärkt lösning.

Spiken

Häcken (match 4)

Jag är egentligen allergisk mot att spika en 90-procentare i Allsvenskan, men det finns så mycket fina skrällchanser på annat håll. Degerfors har förlorat nio av tio bortamatcher under året och är totalt chanslösa mot ett skickligt Häcken. Given etta.

Skrällen

Mainz (match 13)

Mainz har haft relativt lätt för Mönchengladbach på senare år och har på sina två senaste besök på den här arenan plockat fyra poäng. Borussia överskattas efter krysset mot Bayern. Här kommer det bli en helt annan matchbild och då är ettan ett lyxtecken som gott kan skippas.

Favoriten i fara

Athletic Bilbao (match 9)

Om inte Inaki Williams kan delta tappar Athletic Bilbao mycket spets och då är frågan vem som ska stå för målen. Espanyol kan bättre än vad de har visat hittills och kan mycket väl stå för en knall.