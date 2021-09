Cypern kan överraska – tvåan en superskräll

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Europatipset kliver in tidigt denna vecka och är all in Europas VM-kval med 13 matcher som sträcker sig från tisdag till onsdag. Tyvärr finns det flera stora favoriter som blir rejält svåra att fälla. Precis som på tidigare VM-kvalkuponger blir den stora utmaningen att hitta vettiga skrällar.

■■ Match 1 . Danmarks förbundskapten Kasper Hjulmand roterade rejält i elvan borta mot Färöarna. Det höll på att kosta rejält då danskarna gjorde 1–0 först i den 85:e minuten. Dolberg och Braithwaite saknas i den här samlingen vilket gör danskarnas offensiv något sämre än i EM. Det räckte ändå till en 2–0-vinst mot Skottland här på Parken och de rödvita kliver in som stora favoriter i denna gruppfinal mot Israel. Ser man till kupongen i övrigt så är det här ändå en högprocentare jag vill gardera.

I EM-premiären klev Danmark in till samma låga odds hemma mot Finland där det slutade 0–1. Jag tror knappast på lika få mål då Israel är ett mer framåtlutat lag, men det visar ändå att skrällar är möjliga. Israelerna har spelare som kan avgöra matcher på egen hand. De kommer från en riktigt hela havet stormar-match mot Österrike som vanns med hela 5–2. Där visade Israel sin bredd i offensiven då den startande anfallsduon Zahavi (2 mål) Dabbur (1 mål) båda nätade och så gjorde även inhoppande Weissman. PSV:s Zahavi har det senaste året ett helt galet målsnitt i landslaget. I EM-kvalet, Nations League och detta VM-kval har skyttekungen sprutat in 22 mål på 22 matcher.

Någon storfavorit måste garderas och när Israel just nu streckas till ynkliga 4% så chansar jag med alla tecken.

■■ Match 3 . Jag har hoppats på vinst för Cypern i landets båda tidigare kval-matcher i den här samlingen. Ett rött kort förstörde festen mot Malta, men mot Ryssland såg det betydligt bättre ut. Cypern ”vann” den inbördes statistiken när det gäller både skott och målchanser där, men matchen slutade ändå 0–2. Cypern trivs alltid bäst hemma på ön, men har ändå stått upp bra i flera tuffa bortamatcher senaste året. I detta VM-kval blev det bland annat en hedersam förlust borta mot Kroatien med bara 0–1 och på hemmagräs har de slagit Slovenien och spelade 0–0 mot kvällens motstånd Slovakien.

Sveriges EM-gruppmotståndare visar sällan upp någon bländande offensiv. Endast en seger har det blivit på de fem första kvalmatcherna där kryssen mot Malta och just Cypern var impotenta insatser. Mot Malta låg Slovakien till och med under med 0–2 trots hemmaplan.

Visst är det ett långskott att Cypern ska vinna, men det är betydligt troligare än de 4% tvåan streckas till.

■■ Spikar är det ingen konst att hitta. Här är en värdespik och en bank:

Match 6 . Österrike gjorde flera bra insatser i EM där de bland annat pressade de blivande europamästarna till förlängning i åttondelen. I VM-kvalet är alpnationen dock pressad efter 2–5 borta mot Israel. Det var dock en match där Israel stod för ett par drömmål medan Österrike vann både skott och bollinnehav, men brände sina lägen. Grupp F är ett riktigt getingbo där Israel, Österrike och Skottland slåss om andraplatsen bakom Danmark. Av de tre tycker jag ändå att Österrike är det bästa laget. Här krävs det dock tre poäng för att inte tappa mark.

Något som ska vara klart möjligt mot ett Skottland som saknar kuggar som Manchester Uniteds Scott McTominay och Southamptons Stuart Armstrong. Skottarna kämpar och står i, men har inte spetsen som krävs i såna här tuffa bortamatcher. 1–0-vinsten hemma mot Moldavien senast var inte alls övertygande och det var faktiskt skottarnas blott andra vinst under 2021 i en tävlingsmatch. Den första kom mot Färöarna. På bortaplan står de dock fortsatt segerlösa under året. Med bland andra Alaba och en pånyttfödd Arnautovic ska Österrike vara klar favorit på hemmaplan.

Ettan finns i skrivande stund till 50%, vilket är för lågt. Fin värdespik således.

■■ Match 12 . Island befinner sig i något som kan liknas ett fritt fall. Den gamla vulkanen har slocknat. En poäng på två hemmamatcher mot Rumänien och Nordmakedonien är inget att skryta med. Totalt på de tio senaste matcherna har det blivit en seger, den kom mot puttelandet Liechtenstein. Inte nog med att det sett sämre ut på planen, vid sidan är det ännu större kaos. IFK Göteborgs Sigthórsson och Premier League-stjärnan Sigurdsson är anklagade för olika sorters övergrepp och är avstängda för spel. Hela det isländska fotbollsförbundet har dessutom avgått. Nej, räkna med att det lär dröja ett tag innan vi får se ö-nationen i ett mästerskap igen.

Att värdarna under rådande förutsättningar ska kunna rå på ett Tyskland med ny vind i seglen känns långsökt. Under färske förbundskaptenen Hansi Flick kommer Die Mannschaft från en överkörning av Armenien med 6–0. Där visade tyskarna upp hela sitt register och var på strålande spelhumör. Kommer de ens upp i halva den nivån så kommer vinstmarginalen bli något liknande som i hemmavinsten i våras (3–0).

Tvåan kommer streckas väldigt högt, men det är ändå en given bankspik för mig.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SPIKEN

Tyskland (match 12)

Island är i fritt fall både på och utanför planen. Tyskland kommer däremot från en fläckfri insats mot Armenien (6-0) under nye tränaren Hansi Flick. Klasskillnad råder och tvåan är bank.

SKRÄLLEN

Israel (match 1)

Visst är det ett långskott, men är det någon som kan sätta såna så är det den israeliska målsprutan Eran Zahavi. Med 22 mål på sina 22 senaste tävlingslandskamper kan han avgöra matcher på egen hand. Till och med på Parken. Till 4% är tvåan ett roligt skrälltecken.

FAVORIT I FARA

Slovakien (match 3)

Slovakien får inte till offensiven och har haft svårt mot sämre lag, både hemma och borta. Cypern höll nollan mot detta Slovakien på hemmaplan och om öborna håller alla elva man på plan och håller ihop defensiven kan det bli poäng igen.