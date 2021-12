Covidkaoset kan sänka Real Madrid

Det är ett fullständigt fenomenalt Europatips vi har framför oss denna söndag. Förhoppningsvis så kan vi undvika lottade matcher också för att hålla stämningen på absolut topp. Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och ett klassiskt Istanbul-derby från Süper Lig står på schemat. Det vankas massor av spelvärde och en jackpot på 4,5 miljon. Förutsättningarna för bra utdelning är således lagda.

Två väldigt stora favoriter finns med på kupongen i Manchester City (match 3) och Real Madrid (match 9). För att hålla variansen nere och öka chanserna till 13 rätt så bör någon av dem spikas. Valet för dagen är enkelt där jag väljer att spika City, då det finns en hel del oroligheter i Real (mer om det längre ner i texten).

Här är mina tidiga tankar och drag:

Jag tycker mig hitta väldigt fina drag den här söndagen. Här är två riktigt fräcka spikar som ger utrymme att ta med fler skrällar istället.

■ Match 6. Empoli får mycket beröm för hur de spelar sin fotboll och det är välförtjänt. Nykomlingarna har plockat tio poäng på de fyra senaste omgångarna och därmed tagit sig upp på en åttondeplats, bara två pinnar från lag som Roma och Juventus. Spelare som Pinamonti och Cutrone gör det mesta rätt och det var den sistnämnda som stod för matchens enda mål borta mot Napoli. En insats som tipparna tydligen blev oerhört imponerade av för nu streckas Empoli alldeles för högt. Gli Azzurri, som gästerna kallas för, har trots allt förlorat xG i samtliga sina fyra senaste matcher och det fina springet kan inte fortsätta i all evighet. Spezia höll sig i fjol kvar i Serie A med ganska god marginal och det kan de främst tacka sitt fina hemmaspel för. Hemma på Stadio Alberto Picco plockades poäng vid tolv av 19 tillfällen den säsongen. Visst visar Spezia svagare form nu, men hemmaspelet är återigen räddningen. Örnarna har tagit poäng i fyra av sina fem senaste kamper på det egna gräset och var ytterst nära en triumf mot svåra Sassuolo i den senaste hemmamatchen. Då tappades 2-0 till 2-2 i den andra halvleken. Manaj och Gyasi är två skickliga offensiva pjäser som mycket väl kan skjuta Empoli i sank. Med en etta som fullständigt dryper av värde kring 20% är det en urhäftig chansspik att bygga systemet kring.

■ Match 8. Manuel Pellegrini har äntligen fått sitt Real Betis att rulla igång på alla cylindrar och närmast kommer laget från Sevilla från en 4-0-kross mot Real Sociedad. Det var fjärde raka ligasegern och med i stort sett hela truppen skadefri har Pellegrini gott om val på alla positioner. Ytterbackarna Héctor Bellerín och Alex Moreno har övertygat stort mot slutet och den sistnämnde nätade faktiskt två gånger om mot Real Sociedad. Allt är dock inte frid och fröjd hos gästerna, det finns mycket mer att ta av när det kommer till det spelmässiga. Det är lätt att stirra sig blind på segersiffrorna när allt bara flyter på, men det ska sägas att de grönvita bara vann xG mot Sociedad med 1,22 - 1,07. Det var en jämn historia där Betis visade en dödlig effektivitet. Dessförinnan förlorade Real Betis den statistiken mot Barcelona även om matchen vanns med 1-0. Precis som för Empoli är det därför inte alls omöjligt att vi får se pendeln slå över under söndagen. Athletic Bilbao har inte alls fått med sig det som baskerna har förtjänat och sett till expected points borde faktiskt de rödvita ligga högre upp i tabellen än Real Betis fast de i verkligheten befinner sig tolv pinnar längre ner. Närmast kommer Athletic från en 0-1-förlust mot Sevilla där de gjorde allt rätt utan mål. Kan Williams, García och Muniain bara ställa in siktet ligger en retroaktiv utdelning nära till hands. Inte minst då besökarna har åtta raka förluster på San Mamés. Jättefin, och dold, etta som det ser ut att bli spelvärde på.

Skrällar finns det gott om. Sitter dessa två är de stora pengarna i sikte:

■ Match 5. Sampdoria har blandat och gett under hösten och ligger därför på den undre halvan av Serie A. Nu kommer de dock från en fin vecka där de avancerade i Coppa Italia efter en seger över Torino och dessutom vann ligaderbyt mot Genoa. Caputo, Candreva och Gabbiadini startade på topp i derbyt och samtliga noterades för poäng. I cupmatchen mot Torino fick Quagliarella chansen istället och blev såklart målskytt. Den offensiva bredden imponerar. Bakåt ser det desto sämre ut. Känslan är att tränare D’Aversa inte har hittat rätt uppställning och spelare som Yoshida och Colley är heller inte spelare av allra högsta snitt. Totalt har det trillat in 33 baljor i baken och det är bara de fyra sist placerade lagen som släppt in fler än så. Söndagens motståndare Venezia har till exempel släppt in 30 mål och nykomlingen från Venedig ligger bara två poäng bakom Sampdoria inför helgens tillställning. Nykomlingarna fick dessutom en rejäl boost i den senaste omgången när poäng plockades mot självaste Juventus. Okereke är skadad, men Henry, Aramu och Forte kan mycket väl pricka in en och annan boll på ett generöst hemmaförsvar. Sampdoria borde streckas kring 50%, men när ettan istället är uppe och snurrar kring 75% är det läge att titta åt andra hållet. Den modige skippar ettan helt och spelar X2.

■ Match 9. Real Madrid är helt omöjliga att stoppa för tillfället. 2-0 i derbyt mot Atlético Madrid gör att Carlo Ancelotti har fört sitt lag till tio raka segrar i alla tävlingar. Givetvis toppar Real La Liga och det kan de framförallt tacka sin fantastiska anfallsduo Benzema och Vinícius Júnior för. Inför helgens omgång ligger de etta och tvåa i skytteligan och har totalt noterats för 23 fullträffar. Det samarbetet behöver fungera bra igen, för Real Madrid kommer till spel med en ganska tunn trupp. De vitklädda har nämligen fått in corona i laget och hittills är Modric, Rodrygo, Asensio, Marcelo och Bale bekräftat smittade. Det är inte helt otänkbart att fler fall kan upptäckas innan söndagen. Reglerna i La Liga stipulerar att en match ska spelas så länge ett lag kan ställa upp med totalt 13 spelare varav minst fem lirare från A-truppen. Det ska inte vara några problem för Real Madrid att klara av. Vi kommer dock få se ett försvagat hemmalag. Cádiz håller givetvis inte samma höga klass i grunden, men de har flera hyfsade spelare där Álex Fernández, Jens Jönsson och Choco Lozano sticker ut. Cádiz vann faktiskt på Bernabéu för drygt ett år sedan och skulle den gula ubåten göra om den bedriften hade det gjort underverk för utdelningen. Här är det inte läge att plocka bort ettan, som streckas över 90% (!) helt och hållet, men jag väljer att gardera med både kryss och tvåa som tillsammans tickar in strax under 10%. Med andra ord plockas helgarderingen fram ur verktygslådan och jag håller både tummar och tår för att vi får bevittna en riktig superrensare.

Skrällen

Venezia (match 5)

Sampdoria, med sitt generösa försvar, överstreckas rejält hemma mot Venezia. Gästerna kommer med råg i ryggen efter att ha klarat en pinne mot Juventus senast och ska inte vara chanslösa på fler pinnar här. X2 erbjuder suveränt spelvärde.

Spiken

Manchester City (match 3)

Kupongens bankspik hittas i Newcastle där Manchester City gästar. Här skiljer det både en och två nivåer mellan lagen där Newcastle får väldigt svårt att stå emot ett formtoppat City som fortsätter rada upp segrar. Lämna tvåan ensam.

Favorit i fara

Real Madrid (match 9)

90-procentiga favoriter brukar ofta vara bankade och klara. Så känns inte fallet i Madrid denna söndag. Real har drabbats av corona och saknar ett koppel viktiga spelare. Och mer kan hända innan spelstopp. Cadiz vann här i fjol och skulle kupongens, just nu, största skräll (2%) göra om bedriften så är det ett miljondrag.