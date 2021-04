CL-kvartar med två starka spikförslag

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är hög klass på onsdagens Europatips, som sträcker sig över två dagar. Kvartsfinaler från både Champions League och Europa League, samt repris av årets final av Copa del Rey står bland annat på schemat.

Jag tycker mig ha god känsla för utgångarna av de två CL-matcherna och drar till med två spikar direkt:

■■ Match 1. Gigant-möte när fjolårets CL-finalister drabbar samman på Allianz Arena. Men det är ett Paris SG som inte är på samma nivå som då. Laget sitter inte riktigt ihop och för stor vikt läggs på individuella prestationer av Neymar och Mbappe. Neymar tappade återigen huvudet i seriefinalen mot Lille senast, där brassen blev utvisad och PSG oväntat förlorade och tappade greppet om ligatiteln. Här saknas både Verratti och Paredes.

Mittfältskampen blir med det väldigt svår att vinna mot ett mer väloljat Bayern München. Tyskarna saknar skyttekung Lewandowski, men visade i helgens seriefinal-vinst mot Leipzig att de klarar sig helt okej ändå. Här tror jag att Bayern kommer att nöta ner PSG och vinner hyfsat komfortabelt.

Ettan streckas lite högt, men då det finns många andra fina skrällar på kupongen så kostar jag på mig att spika ändå.

■■ Match 2. Porto skrällde rejält i åttondelen genom att slå ut Juventus. Men frågan är hur högt den segern ska rankas då Juve för tillfället är långt ifrån någon stormakt och tycks kunna förlora mot vart och vartannat skräpgäng hemma i Serie A. Jag tror det blir betydligt tuffare att rå på ett mer välcoachat Chelsea. Särskilt när Porto kliver in till denna fight utan sina två bästa målskyttar. Portugisernas största stjärna Sergio Oliveira och anfallsesset Mehdi Taremi är nämligen båda avstängda. Lägg därtill att denna match spelas på neutral plan i Sevilla.

Chelsea åkte på en näsbränna mot WBA efter att Silva blev utvisad i den första halvleken, men med tanke på hur stabilt det sett ut tidigare under Tuchel är det inget jag lägger så stor vikt vid. Det kan snarare fungera som en påminnelse om hur viktigt det är att göra jobbet. The Blues gjorde en storstilad insats i den förra rundan när de slog Atlético Madrid. Kommer de upp i liknande nivå nu så är det klasskillnad.

Jag tycker spiktvåan är riktigt fin om den håller sig under 60%.

Fina lågprocentare som kan dra upp utdelningen finns det, som alltid när det gäller Europatipset.

■■ Match 5. För andra gången på en vecka ska det spelas ett glödhett baskiskt derby. Real Sociedad drog det längsta strået i finalen av Copa del Rey i lördags, men det var en helt jämn tillställning där Oyarzabal gjorde matchens enda mål på straff. Räkna med en tight och chansfattig drabbning även nu. Ändå streckas Isaks Sociedad upp till för stor favorit. Särskilt med tanke på att hemmalagets insatser i La Liga varit tveksamma på slutet. Försvaret föll ihop som ett korthus mot Barcelona (1–6) och innan dess blev det torsk mot ett skadedrabbat och Europa League-fokuserat Granada.

Athletic Bilbao har hållit ihop det fint under en längre tid nu och är svårspelat. Här är de givetvis återigen all in i derbyt.

Spelvärdet på tvåan till 15% är enormt bra och är ett tecken som måste med.

■■ Match 7. Den sista kvartsfinalen i den tyska cupen får också plats. Den här turneringen har bjudit på mängder av skrällar hittills. Regensburg har stått för en av dem när de krigade sig förbi Bundesliga-laget Köln i den förra rundan. Särskilt starkt med tanke på underläge 0–2 redan efter dryga 20 minuter. Läget i den tyska andraligan är så där och cupen lär vara en fristad där Regensburg inte har något att förlora och bara kommer gå ut och köra. Här väntar nytt Bundesliga-motstånd i Werder Bremen.

Gästerna har inte rosat marknaden i ligan på slutet med tre raka förluster och här ser duon Milos Veljković och Niclas Füllkrug saknas. Det svenska folket lägger alldeles för stor vikt på att Bremen spelare ett snäpp högre upp i hierarkin och streckar upp tvåan till nära 20 procentenheter för högt (72%).

Cupmatcher lever ofta sina egna liv och jag utesluter inte alls en skräll här. Särskilt inte när ettan kan fås till häftiga 9%. Där har vi en kupongrensare av rang!

■■ I övrigt. Europa League tar vid under torsdagen och där finns det flera godbitar att greppa tag i. En match jag ser fram emot är Arsenal–Slavia Prag (match 9). Där tror jag inte alls att Arsenal kommer få en så lätt resa som spelbolag och Europatips-tippare tror. Arsenal har efter en bättre period gått ner sig igen. Insatsen hemma mot Olympiakos (0–1) var under all kritik och senast mot Liverpool blev The Gunners faktiskt helt överkört. Försvaret är långt ifrån någon omöjlig nöt att knäcka för tjeckerna som visat att de trivs ypperligt mot brittiskt motstånd.

Slavia har i de två tidigare rundorna vunnit mot både Leicester och Rangers på bortaplan. Den inhemska ligan har de redan avgjort och har haft råd att rotera där för att komma med ett utvilat lag till den här matchen.

Jag helgarderar tidigt och tror på ännu en inspirerad insats av Slavia.

SPIKEN

Chelsea (match 2)

Förlusten mot WBA kan mycket väl fungera som en välfungerande väckarklocka för Chelsea. Innan dess har det sett stabilt ut under Tuchel och insatsen mot Atlético Madrid imponerade. Klasskillnad här mot ett Porto som saknar sina två bästa målskyttar. Lägg även märke till att matchen spelas på neutral plan i Sevilla.

SKRÄLLEN

Slavia Prag (match 9)

Slavia Prag har visat hög klass i Europa League och vunnit mot både Leicester och Rangers på bortaplan. Har fullt fokus på den här turneringen då de redan avgjort ligan. Arsenal har tagit steg bakåt och ser inte alls bra ut för tillfället. Skrällchans!

FAVORIT I FARA

Werder Bremen (match 7)

Regensburg kommer gå ut som kalvar på grönbete inför årets match här i kvartsfinalen av den tyska cupen. Slog ut Bundesliga-laget Köln i den förra rundan och ska inte räknas bort i en enskild match mot ett Werder Bremen som är inne i en svagare period, men ändå överstreckas rejält.