CL-finalisten blir rejält överstreckad

Glenn Nyberg har givits förtroendet att döma kupongens smällkaramell på Allianz Arena. Svensken håller i pipan när Bayern München tar sig an Manchester United. Tyskarna är bara en av många tunga favoriter bland Champions League-matcherna. Det är främst där det gäller att hitta skrällar.

Det vankas även mitt i veckan-omgång i The Championship. Världens bästa andraliga bjuder inte sällan på oväntade resultat, men en favorit som jag tror kan hålla för trycket är Leeds. Kupongen går sedan i mål med ett isländskt huvudstadsderby.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Inter fick avundsjukt se på när Napoli bärgade en överlägsen Scudetto i fjol. Det har fått Nerazzurri att rivstarta Serie A under sensommaren. Fyra raka segrar är starka papper och pricken över i:et var helgens 5–1-seger i Derby della Madonnina. Milan hade inte en sportmössa mot Inzaghis gäng som vann ytterst välförtjänt. Urladdningar tenderar dock inte sällan att följas upp av mildare insatser. Föga förvånande blir det svenska folket präglade av Inters inledning och målar upp italienarna till stora favoriter mot Real Sociedad. Stopp och belägg, säger jag.

La Real har inte lika respektingivande resultat som Inter, men spelmässigt har det sett väldigt bra ut. Helt jämna steg hölls i helgen med Real Madrid där jag tyckte att värdarna förtjänade en poäng på Bernabéu. Istället för ett bortdömt 2–0-mål tappades ledningen i Madrid till uddamålsförlust. Kubo ser ut att kunna ta sig an en hel backlinje på egen hand och är en spelare Inter får se upp med. Mot ett disciplinerat Real Sociedad får gästerna troligen inte särskilt stora ytor att operera på. Då anser jag att tvåan streckas för högt.

Nästan 50% borde istället varit strax under 40% enligt oddsmarknaden. Mitt val blir då att lira 1X till fint spelvärde.

■■ Match 5 . Sevilla inledde säsongen hädiskt med tre raka förluster i La Liga samt torsk i Supercupfinalen mot Manchester City. Sedan kom Sergio Ramos tillbaka. Mittbackens närvaro såg till att Las Palmas besegrades med 1–0 den gångna helgen. Det ska dock sägas att insatsen var krampaktig och Ramos är inte längre en spelare som ska vägas in tungt när det kommer till förutsättningar. Jag skriver inte under på Sevillas storhet och jag skriver verkligen inte under på den kryddade procenten när Lens kommer på besök.

De rödgula har tappat spets i bland annat Fofana och Openda, men i firma Diouf/Wahi finns kvaliteter för att åtminstone till viss del ersätta. Trots att Lens bara skrapat ihop en poäng på fem omgångar i Ligue 1 vill jag framhäva att prestationerna lovat mer än så. Att åka till Andalusien och slippa press på sina axlar borde göra gästerna väl. Framför allt när det lär uppstå gott om ytor för omställningar. Där var Les Sang et Or oerhört framgångsrikt i fjol.

Så länge ettan överstiger 65% görs valet nästan per automatik i Spanien. Spelvärda X2 är en given utgång.

■■ Match 2 . Kupongen innehåller flera tyngre oddsfavoriter som alla blir mer eller mindre hårt streckade. Den stabilaste av dessa tycker jag hittas i norra London. Arsenal dominerade helgens bortamatch mot Everton där 1–0 var tryggare än vad resultatet låter. The Gunners släppte till väldigt få chanser mot det egna målet och det har hittills varit ett genomgående tema. Bara en gång – hemma mot Nottingham – har de rödvita noterats för över 1,0 xGA (Expected Goals Against) i Premier League. Arteta tycks ha anammat att försvar vinner titlar och jag ser engelsmännen stänga ner även PSV denna onsdag.

Nederländarna har Luuk de Jong i glödhet form, men centertanken kommer att få det tufft mot fysiska mittbackar som Saliba och Gabriel. Noterbart är dessutom att Lang dras med frågetecken samtidigt som navet Sangaré flyttade till Nottingham innan transferfönstret stängde. Med den sistnämnde försvann välbehövlig stabilitet på PSV:s mittfält. I Eredivisie blir gästerna inte synade på samma sätt som jag tror blir fallet på Emirates.

Arsenal får i sin tur klara sig utan Martinelli, Partey och Timber, men när ersättarna heter Trossard, Vieira och Zinchenko går det inte att klaga. Över 90 minuter blir PSV nedtryckta i skorna.

Jag kan leva med viss överstreckning på ettan när bättre skrällägen finns på annat håll. Spik!

■■ Match 8 . Trots att Hull och Leeds bara förlorat varsin match efter sex omgångar i The Championship råder olika tongångar på aktörernas inledningar. Liam Rosenior och dennes Hull lovordas för deras sevärda och orädda fotboll medan Leeds fått utstå kritik för att segrarna uteblivit. Åtminstone under starten av säsongen. Sju poäng på de tre senaste skvallrar om att The Peacocks har trummat igång. Daniel Farke börjar sakta men säkert att få ordning på torpet där jag tycker att offensiven ser väldigt spännande ut. Söndagens 3–0-seger mot Millwall var en uppvisning i effektivt kontringsspel där Rutter och Piroe straffade Londonlaget. Anfallsduon tillhör ligans allra bästa och vid sidan om dessa finns både Gnonto och Summerville.

Det är en offensiv som Hull inte är i närheten av att matcha. Ozan Tufan har varit en av ”Tigrarnas” allra bästa spelare så här långt, men turken har saknats i de två senaste och är ytterst osäker till spel även här. Det bådar inte gott för värdarna. Hull har överpresterat xPTS medan Leeds inte fått med sig poängen de har förtjänat. Jag tror att den underliggande statistiken ordnar upp sig på MKM Stadium.

Tvåan är en vettig spik till runt 50%.

• • •

SPIKEN

Arsenal (match 2)

Arsenals offensiv har inte riktigt trummat igång, men i de bakre leden ser det väldigt stabilt ut. Jag tycker att PSV är försvagade jämfört med i fjol och på Emirates har gästerna ingenting att hämta. Tung spiketta.

SKRÄLLEN

Lens (match 5)

Sevilla steppade upp i Sergio Ramos comeback, men andalusierna har knappast gjort sig förtjänta av den massiva procenten mot Lens. Fransmännens dystra inledning i Ligue 1 till trots finns förutsättningar för att få med sig något från Spanien. X2 är guldtecken.

FAVORIT I FARA

Inter (match 4)

Inter har inlett säsongen urstarkt men streckas också därefter mot Real Sociedad. Baskerna är underskattade i såväl La Liga som i Europaspelet och jag blir inte förvånad om Inter ges svårigheter i San Sebastián. Den vågade går all in på värdet till vänster.