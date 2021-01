City är omgångens säkraste jackpotspik

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

• • •

Det bjuds på riktigt häftiga matcher den här söndagen. Eller vad sägs om gigantmötet Inter–Juventus i Serie A och seriefinal i Premier League i form av Liverpool–Manchester United. Förutom den självklara underhållningen sporten i sig ger så får vi spetsa till det ytterligare med ett Europatips med 4,5 miljoner i jackpot.

I veckan blev det 13 rätt på mitt andelsspel här på Expressen. Utbetalningen slutade på cirka 75 000 kronor. Nu vill vi ha mer! Det finns mängder av skrälldrag som kan lösa det.

I match 2 till exempel. Sheffield United följde upp FA-cupvinsten med sin första trepoängare hemma mot Newcastle. Det kändes rättvist efter all stolpe ut under säsongen. Truppläget ser allt bättre ut i Sheffield U och spelet har iallafall närmat sig fjolårets då de som nykomlingar tog Premier League med storm. Tottenham är en gåta. Matchen hemma mot Fulham i veckan beskriver den gåtan rätt bra. Sista halvtimmen i första halvlek såg riktigt bra ut och Harry Kane stod för ett vackert nickmål. I andra halvlek slutade Spurs att spela fotboll, bjöd in Fulham i matchen som rättvist kvitterade. Slut 1-1. Tottenham har tappat poäng mot flera sämre lag i ligan nu och det har sett liknande ut varje gång. Det här är absolut ingen favorit att hålla i handen till för höga 73%. Jag hoppas på ketchupeffekten för Sheffield U. Ettan under 10% är given på mina kuponger. Att chansa bort tvåan helt och lira 1X rekommenderas för dem som vågar gå för de stora pengarna.

Nästa miljondrag hämtar jag från Serie A i match 5. Sassuolo inledde säsongen flygande men den frejdiga offensiven har svalnat. De grönvita hade match så sent som i torsdags i Coppa Italia där det blev ett pinsamt respass mot Serie B-laget SPAL (0-2) på hemmaplan. Sassarna har nu två tunga avbräck då både kreatören Berardi dras med en skada och balansspelare Obiang är avstängd efter sitt fula röda kort mot Juve. Parma har i sin tur gått iskallt på slutet, men kan få en effekt av tränarbytet då Roberto D’Aversa kommit tillbaka till klubben han tog från Serie C till Serie A när han rattade spakarna mellan 2016-2020. Här har han ett bra truppläge och det finns absolut kapacitet. Parma har faktiskt gjort sina bästa matcher i tuffa bortamatcher, som mot Inter och Milan där det blivit poäng. Sassuolo trivs bäst när de får ligga mer på rulle och det lär de inte få tillfälle till här. I de senaste fyra inbördes mötena har Parma faktiskt tagit tio poäng. Tvåan till 12% måste med till varje pris.

I övrigt är det faktiskt samma två storfavoriter som figurerar på denna kupong som i veckans Europatips. Både Manchester City (match 3) och Atalanta (match 6) kliver in till väldigt låga odds. Här är det en balansgång då det gäller att hålla nere risken på systemet och att gå för miljonerna. Jag väljer att spika ett Manchester City i fas, men gardera Atalanta. Bergamo-laget är inne i en vass trend, men känns fortsatt opålitliga. Genoa har höjt sig på slutet och tog in ett 0-2-underläge senast borta mot Juventus i Coppa Italia där de löste förlängning. Sätter man tvåan till 3% är utdelningen säkrad.

Den största karamellen inleder allt. Match 1 är en ren seriefinal i klassiska North West Derby mellan Liverpool och Manchester United. Utan att ha några större sympatier för United i övrigt gillar jag att kritiserade Solskjaer just nu kan ståta med en serieledning. Här tror jag dock att norrmannen blir av med den. Liverpool har haft en sämre period med tre raka PL-matcher utan vinst. The Reds har dock dominerat matcherna och i sanningens namn skapat chanser för mer. Men har haft det tufft mot samlade försvar. Nu kan vi vänta oss en mer öppen matchbild och hemma på Anfield är Liverpool en stormakt där de inte förlorat en ligamatch sedan april 2017. Här kliver de dessutom in med en längre vila, har bara haft en FA-cupmatch mot Aston Villas juniorer sedan den 4:e januari. Manchester United gör det bra, men jag tror inte de räcker till mot ett frustande och utvilat Pool. När ettan streckas runt 50% är det en klart vettig spik.

I övrigt. Lägg märke till att match 11 mellan Lorient–Dijon lottas. Fördelningen blir 6-5-5.

• • •

ANNONS: LÄMNA IN EXPERTENS 432-RADERSSYSTEM

• • •

SPIKEN

Manchester City (match 3)

Manchester City agerar väldigt stabilt för tillfället. Har fortsatt problem i den sista tredjedelen där de gör för få mål sett till antalet chanser. Men väger upp det med otroligt starkt försvarsspel. Crystal Palace gillar att slå ur underläge och spela destruktivt, men ska inte räcka till. Vi minns 0-7 mot Liverpool för några veckor sedan. City är kupongens säkraste spik.

SKRÄLLEN

Parma (match 5)

Med ny tränare kan Parma mycket väl få en välbehövlig injektion. Har gjort sina bästa matcher på bortaplan där de varit i ledning och tagit poäng mot både Inter och Milan. Sassuolo saknar viktiga spelare och streckas alldeles för högt sett till dagsformen. Fräck skrälltvåa till 12%.

FAVORIT I FARA

Tottenham (match 2)

Tottenham har haft svårt mot lag som Crystal Palace och Burnley tidigare under säsongen. Gjorde en usel andra halvlek hemma mot Fulham där de tappade ledningen rättvist. Sheffield United har äntligen fått känna på segerns sötma och har alla möjligheter att knipa poäng på hemmaplan.