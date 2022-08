Chansar bort favoriterna och går för storkovan

Kval mot Europa League och Europa Conference League är det som gäller på Europatipset denna torsdag. Tre svenska lag kliver in i elden där Malmö och Djurgården mest ska spela av sina returer för att ta sig vidare medan AIK kommer få slita för avancemang. Det märks i övrigt att det svenska folket inte har speciellt bra koll på Europas alla mindre ligor för här hamnar tipparna fel på flera håll och kanter. Det innebär spelvärde. Och det spelvärdet ska vi ta tillvara på!

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Som väntat hade Fenerbahce lekstuga hemma mot Slovacko och vann med 3-0 i förra veckans möte. Lincoln, som är ny från Santa Clara, visade klassen då med två mål och en assist. Överhuvudtaget ser truppen ganska spännande ut med spelare som Joshua King och Enner Valencia på topp. Det räckte dock inte med ett starkt anfall i helgens ligamatch mot Umraniyespor. 3-3 blev slutresultatet där och fullt fokus riktas nu på måndagens seriefajt mot Kasimpasa. Denna retur ska bara stökas över innan dess och turkarna lär gå in halvhjärtat som bäst. 3-0 kommer Fener aldrig tappa och jag tror inte de bryr sig nämnvärt om det skulle bli kryss eller till och med förlust i denna enskilda match så länge avancemanget till playoff-rundan i Europa League är säkrat. Där finns Slovackos chans att göra avtryck i detta dubbelmöte. Värdarna är regerande cupmästare i Tjeckien och slutade fyra i den inhemska ligan så det är inte ett lag helt utan kvalité. Denna sommar har de inlett seriespelet med fyra poäng på två omgångar. Libor Kozak finns i laget och det är en anfallare som vi känner igen från hans tid i Lazio och Aston Villa. Tillsammans med den före detta tjeckiska U21-landslagsmannen Ondrej Sasinska kan han absolut testa turkarnas försvar.

Slovacko kommer ge allt framför hemmafansen för att visa att de kan mäta sig mot ett storlag från Istanbul och mot ett helt ointresserat bortalag ska de ses med bättre chans att vinna matchen än vad tipparna tror, även om det såklart inte räcker för att ta sig vidare till nästa kvalrunda. Fimpa den överstreckade tvåan helt!

■■ Match 9 . Lugano gjorde en fin säsong i den tuffa schweiziska ligan i fjol då de slutade fyra i tabellen. Denna sommar har laget från alpnationen haft det betydligt tuffare. Tre förluster på fyra fajter i det nystartade ligaspelet och dessutom torsk i förra veckans kvalmatch mot Hapoel Be’er Sheva trots hemmaplan. Det finns dock en del som tyder på att den dåliga trenden är på väg att vända. Prestationen i 1-2-förlusten mot Luzern i helgen var inte så pjåkig och truppen ser helt okej ut. Trotjänarna Sabbatini och Boattini, som båda varit i klubben sedan Jesus gick i kortbyxor, är två stabila mittfältare och på topp är Zan Celar en framtida storspelare. Slovenen noterades för tio ligamål på 29 fajter i fjol och har inlett denna säsong med tre mål på fyra seriekamper trots att Lugano gått så dåligt. Han fick inte riktigt till avsluten i hemmamötet med Hapoel, men där finns det en målskytt av rang. Israelerna gjorde en bra bortamatch förra veckan och var hela tiden giftiga i sina omställningar. Värt att notera är att Astrit Selmani spelar i klubben och hoppade in i den andra halvleken, precis som han gjorde i den förra kvalomgången mot Dinamo Minsk där Hapoel vann båda mötena. Mot Lugano blev Selmani till och med målskytt och han närmar sig en plats i startelvan. Nackdelen för Be’er Sheva är att de ännu inte har inlett säsongen och matchformen är inte riktigt där hos alla spelare. Förra veckans batalj var helt jämn och kunde gått åt vilket håll som helst och samma sak gäller i denna retur.

Då är det helt ofattbart att ettan just nu streckas över 65% istället för de 45% som hade varit betydligt rimligare. Sådant värde tänker jag inte missa och X2 blir därför en given lösning i Israel.

■■ Match 7 . Maccabi Tel Aviv avfärdade Zira från Azerbajdzjan utan problem i den förra kvalomgången och de imponerade även hemma mot grekiska Aris där israelerna vann med 2-0. Det är de tre enda tävlingsmatcherna som gästerna har spelat under sommaren och än så länge har målvakten Daniel Peretz, som är bofast i det israeliska U21-landslaget, inte behövt vittja nätet. Djordje Jovanovic har nätat nio gånger på 16 ligamatcher sedan han skrev på för klubben och serben var vass i förra veckans möte mot Aris. Ett mål stod han för och det är en pjäs som värdarna måste se upp med. Maccabis bästa lagdel är dock mittfältet där oerhört meriterade Nir Bitton och Dan Glazer tar plats. Båda är givna i det israeliska landslaget. Ett kompetent lag, men känslan är definitivt att de kommer lägga sig på försvar i Grekland för att skydda sin 2-0-ledning. Vi lär inte få se speciellt många offensiva utflykter. Aris var väl så bra som Maccabi i förra mötet men fick inte in bollen. På topp finns annars en anfallare av hög klass i Andre Gray som spelat i Premier League för både Watford och Burnley tidigare i sin karriär. Argentinarna García och Mancini lär starta strax bakom och då kommer Gray få sina målchanser. I den förra kvalomgången mot Gomel från Belarus vann Aris med 5-1 hemma i Thessaloniki och de lär sätta högsta fart redan från början även denna torsdag. Jag tror Maccabi får svårt att hålla emot över 90 minuter och Peretz får definitivt släppa in sitt första mål för säsongen.

Om det räcker till att äta upp tvåmålsunderlaget låter jag vara osagt, men ettan är åtminstone en vettig spik på en lurig kupong.

■■ Match 10 . När Hibernians är med på kupongen brukar det innebära gratisvärde då flera tippare tror att det är den klassiska klubben från Edinburgh som åsyftas. Det är det alltså inte i detta sammanhang utan istället den mindre kände klubben från staden Paola på Malta. De blev som väntat utklassade av Shamrock i kvalet mot Champions League, men i den förra omgången av ECL-kvalet slog malteserna ut Levadia Tallinn från Estland. En skräll som grundlades på hemmamark där Hibernians vann med 3-2. Jurgen Degabriele stod för ett av målen då och landslagsstrikern är en spelare att hålla ögonen på. En spelare som Riga Futbola Skola däremot inte behöver hålla ögonen på är Thaylor Lubanzadio som visades ut efter en halvtimme av förra veckans möte. Där och då hade RFS, som gästerna kallas för, ett jätteläge att döda dubbelmötet, men trots enormt övertag hade de svårt att sätta dit den berömda pricken över i:et. Petr Mares, med förflutet i Mlada Boleslav, missade straff och det dröjde länge innan serben Andrej Ilic kunde sätta dit kvitteringen. Det kommer bli betydligt tuffare på bortaplan, speciellt om Hibernians håller alla man på banan i 90 minuter, men samtidigt går det inte att komma ifrån att RFS har ett betydligt starkare spelarmaterial i grunden. I sitt Champions League-kval tog de HJK Helsingfors till straffar och detta är ett betydligt sämre motstånd. Laget från Riga är klara favoriter hos spelbolagen, men det är en värdering som inte tipparna håller med om.

Det gör att tvåan, som borde stå i dryga 40%, är nere kring 25-strecket. Även om den procenten säkerligen kommer stiga innan spelstopp lär värdet på bortasegern bli ruggigt bra. Fin spik helt enkelt!

Då är det helt orimligt att tvåan är uppe och snurrar kring 70%. Jättevärde på 1X som blir valet.

SPIKEN

RFS (match 10)

RFS borde avgjort detta dubbelmöte redan för en vecka sedan men slarvade för mycket i avslutningarna då. Med fullt fokus bör de lösa biffen på bortaplan istället. Bra värdetvåa.

SKRÄLLEN

Lugano (match 9)

Hapoel Be’er Sheva är ett bra lag i den israeliska ligan, men den håller inte speciellt hög klass. Lugano underpresterade i hemmamötet och vi bör få se en annan slags insats denna torsdag. Att tvåan huserar kring 15% är bisarrt lågt och då är det ett måste att få med.

FAVORIT I FARA

Fenerbahce (match 3)

Fenerbahce har redan avgjort dubbelmötet mot Slovacko efter 3-0 i Istanbul och turkiska lag brukar inte vara jätteheta på resande tass. Här kommer de komma in med halvdan inställning och då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Jätteläge för Slovacko att få med sig ett resultat i matchen även om det såklart inte räcker totalt sett.