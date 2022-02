Chansar bort favoriten helt för en spelvärd kupong

Det är en högoktanig söndag vi har att göra med då Europatipset bjuder på både en både sportslig och värdemässig höjdare. Ligacupfinalen från Wembley sticker så klart ut ihop med ett av Europas hetaste derbyn, mellan Sevilla och Real Betis. Serie A, Ligue 1, Bundesliga och Svenska Cupen fyller på.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Kupongen rivstartar med finalen av Ligacupen där Chelsea och Liverpool drabbar samman. Tomas Tuchels blåklädda män från London har sju raka tävlingsmatcher utan förlust, men bakom resultaten döljer sig en hel del torftiga insatser. Det krävdes förlängning både i finalen av klubblags-VM mot Palmeiras och i FA-cupen mot lilla Plymouth. De två senaste ligamatcherna har inneburit sex poäng mot stadsrivalerna Tottenham och Crystal Palace, men The Blues har bara mäktat med totalt medelmåttiga 2,16 i xG på de två tillställningarna. Även i veckans Champions League-match mot Lille, där Lukaku fick nöta bänk, hade Chelsea svårt att komma till de där riktigt farliga chanserna trots att de vann matchen med 2-0. När det nu väntar motstånd på allra högsta nivå tror jag att sprickorna i Chelseas spel växer sig större. Liverpool har verkligen inga problem med att skapa målchanser. I veckans ligamatch mot Leeds, som Liverpool vann med 6-0, hade de galna 5,33 - 0,14 i xG. Visst är det skillnad på att möta Tuchels betongförsvar och Bielsas givmilda backlinje, men det är ändå siffror i hästväg. Firmino och Jota saknades i den matchen och åtminstone brassen är borta nu också. Luis Díaz har dock kommit in och varit precis så bra som Liverpool hade hoppats på. Colombianen kompletterar Salah och Mané perfekt. I övrigt har The Reds en helt skadefri trupp och dessutom nio raka segrar i alla tävlingar i bagaget. Båda säsongens ligamöten mellan lagen har slutat oavgjort, men Liverpool har varit det bättre laget båda gångerna. Denna gång tar Klopps armé tillvara på sina chanser och plockar hem årets första titel på Wembley. Stannar tvåan i trakterna kring 40% är det en strålande spik.

■ Match 2. Det ska förutom finalen i Ligacupen spelas ännu en väldigt viktig match i London under söndagen. West Ham och Wolverhampton är två lag som i allra högsta grad är med i kampen om topp 4, men ska de nå hela vägen till Champions League behöver de nog plocka tre poäng här. Wolverhampton var på väg mot just tre pinnar mot Arsenal i torsdags, men fick åka hem tomhänta efter att The Gunners avgjort djupt inne på övertid. Bittert för Vargarna som bara har sig själva att skylla. Efter 1-0-målet av Hwang, som var en ren gåva av Gabriel, blev de orangesvarta för negativa och försökte bara slå ifrån sig och maska till slutsignalen istället för att spela sitt vägvinnande spel. Det fungerade inte. Kort vila nu för Wolves som bör ha en hel del trötta ben i laget. Dessutom får de klara sig utan viktiga kantspringaren Nélson Semedo som gick av skadad på Emirates. West Ham har haft en del problem mot slutet med poängtapp i fyra av sina fem senaste matcher, men lagbygget är väldigt starkt. Michail Antonio är en vass anfallare även om han inte gör mål för tillfället och det är bara en tidsfråga innan det lossnar för den jamaicanska landslagsmannen. Bakom honom är Bowen och Benrahma ständiga hot medan Soucek och Rice i sina bästa stunder utgör ett av ligans bästa innermittfält. Vissa frågetecken sätts kring försvaret där Moyes fortsätter att spela Kurt Zouma. Även om hans insatser mot slutet inte har varit några kat(t)astrofer vore det inte konstigt om han har tankarna på annat håll. Åtminstone inte när motståndarna springer runt och mjauar i örat på honom som Chris Wood gjorde i 1-1-matchen mot Newcastle. Wolverhampton, som sprungit bättre än de förtjänat en längre tid, har dock problem med målskyttet och jag tror The Hammers lyckas hålla tätt här. Trots viss överstreckning är ettan en vettig spik.

■ Match 6. Ibland mår spelare bra av miljöombyte och det verkar verkligen Pierre-Emerick Aubameyang ha gjort. På sina två senaste matcher för Barcelona har strikern från Gabon nätat lika många gånger som han gjorde för Arsenal under hela hösten. En fullträff blev det från Aubas sida i torsdagens Europa League-match mot Napoli som katalanerna vann med klara 4-2. Det innebär att de på en vecka har gjort totalt åtta mål på Mestalla och Stadio Diego Armando Maradona, två erkänt svåra arenor att åka till. Det har tipparna givetvis lagt märke till och Barcelona streckas väldigt högt denna söndag. Det finns trots allt fortfarande en del problem i laget, speciellt defensivt där Piqué inte är vad han en gång var. Här är dessutom Jordi Alba avstängd och Mingueza, som är en tänkbar ersättare, är flera nivåer sämre, både defensivt och offensivt. Resan till Neapel kan dessutom ha gett en del trötta ben och det är verkligen inga duvungar som står på andra sidan. Athletic Bilbao har en skyhög högstanivå, något de bland annat visade när de slog ut Barcelona ur Copa del Rey för någon månad sedan. Baskerna har varit spellediga sedan förra söndagen då de krossade rivalerna Real Sociedad med hela 4-0 i derbyt. Williams och Muniain är ständiga hot framåt medan Vivian och Martínez är två försvarare på gränsen till det spanska landslaget. Dessutom huserar Enriques förstaval, Unai Simón, mellan stolparna. Athletic har bara en förlust på sina sju senaste tävlingsmatcher och här blir de för stora underdogs. Jag plockar med alla tecken från start där högersidan rensar riktigt fint.

■ Match 8. Zlatan Ibrahimovic-effekten, som innebär att det lag som Zlatan spelar i alltid överstreckas, har blivit till Alexander Isak-effekten. Den svenske landslagsstrikerns Real Sociedad streckas för högt i stort sett varje gång de är med på kupongerna och det är inte alls välförtjänt. De blåvita har bara en seger på sina sju senaste bataljer i alla tävlingar och har bara hittat nätet i en av sina fyra senaste seriefajter. Ett alldeles för dåligt facit för ett lag som har offensiva pjäser som Oyarzabal, Silva, Isak, Januzaj och Portu. Alguacil spelar dock en långsam och ganska tråkig fotboll som straffade sig i Europa League-mötet mot RB Leipzig. Baskerna åkte ur det dubbelmötet med totalt 3-5 och såg inget vidare ut alls. Senaste ligamötet slutade med en pinsam 0-4-torsk mot regionsrivalen Athletic Bilbao och frågan är hur det står till med självförtroendet. Osasuna åkte på en rejäl smäll hemma mot Atlético Madrid förra veckan (0-3) men det var en betydligt jämnare match än vad siffrorna antyder. I omgången innan dess krossades hemmastarka Rayo Vallecano med 3-0 på bortagräs. Osasuna är faktiskt seriens fjärde bästa bortalag och har bara släppt in elva baljor på tolv resor. Laget från Pamplona kan mycket väl hålla tätt även i San Sebastián och på topp finns måltjuvar som Budimir och Ávila. Ettan borde ligga och skvalpa runt 50%, men ser ut att hamna minst 20 procentenheter för högt. Då är det läge att plocka bort Isaks lag helt och hållet och istället fylla i väldigt spelvärda X2.

Skrällen

Osasuna (match 8)

Real Sociedad gör ingen lycklig i dagsläget och frågan är hur stort förtroendet är för Imanol Alguacil. Mot ett utvilat Osasuna har jag svårt att förstå den vänstervridna streckningen och tittar istället åt andra hållet. Jättefint skrälldrag i San Sebastián.

Spiken

Liverpool (match 1)

Chelsea vinner sina matcher, men spelet sprudlar verkligen inte. Visst är Rüdiger och company i försvaret svåra att ta sig förbi, men är det någon som ska lösa upp Tuchels försvarsknut är det Mohamed Salah. Liverpool visar bättre form och är ett starkare lag i grunden. De vinner finalen!

Favorit i fara

Barcelona (match 6)

Athletic Bilbao slog ut Barcelona ur Copa del Rey för bara några veckor sedan och har ett hårt arbetande lag som aldrig viker ner sig. Barcelona har en tuff torsdagsmatch i benen och är verkligen ingen säker vinnare under söndagen. Alla tecken behövs i Katalonien