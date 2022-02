Burnley kan fixa ny skräll till låg procent

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Åttondelsfinalerna i Champions League fortsätter under onsdagskvällen och toppar Europatipset. Premier League, The Championship, skotska Premiership och en Supercupfinal från Sydamerika fyller upp kupongen.

■■ Två gigantiska favoriter ställs ut i Liverpool ( match 3 ) och Fulham ( match 11 ). Jag brukar alltid gå för de stora pengarna, vilket egentligen kräver att någon av de här 85-90-procentarna garderas. Men ibland får man böja sig för överheten. Jag har väldigt svårt att se hur någon av de här två lagen ska tappa poäng på hemmaplan mot tacksamt motstånd.

■■ Liverpool fick en gratisbiljett in i kampen om ligatiteln efter Man Citys förlust mot Tottenham. De puttrade runt senast mot Norwich, men efter 0–1 var det ändå bara ett lag på banan. Hela anfallstrion Salah, Mané och nye Díaz hamnade i målprotokollet i 3–1-segern och lär få starta igen då Jota och Firmino har känningar.

Leeds har stora problem med defensiven och saknar fortsatt flera centralfigurer. Förutom Phillips, Cooper och Bamford som är out sedan tidigare åkte balansspelaren Robin Koch på en huvudskada i 2–4-torsken mot Man United senast och är ett frågetecken. Det gör det inte lättare för Bielsa att hålla ihop det i en av säsongens absolut tuffaste bortamatcher.

Det ser inte bra ut för Leeds just nu och jag orkar inte ”slösa” tecken på en osannolik skräll.

■■ Fulham åkte förvånande på däng mot Huddersfield senast, men det talar snarare för ett revanschlystet hemmalag som vill upp på hästen direkt. Det är inget snack om att Fulham är det klart bästa laget i The Championship den här säsongen och är överlägset i all underliggande statistik. Dessutom finns en viss Mitrovic (29 mål) på topp som är på väg att slå alla målrekord som finns. Här finns det stor chans till fler mål då ligans sämsta bortalag gästar.

Fyra poäng och 8–43 i målskillnad på 16 resor säger det mesta. Peterborough blir om och om igen totalt krossat när det vankas bortaspel, de är det sämsta laget i den här tabellen och kommer inte klara kontraktet.

Jag tror på en klar vinstmarginal för Fulham för här råder rejäl klasskillnad.

■■ Två ”bankspikar” klara med det sagt. Men tar man den fega vägen och singlar de här storfavoriterna måste man hitta på andra grejer för att sätta sig i en position så att det åtminstone kan bli en okej utdelning för 13 rätt. Det innebär att andra favoriter måste chansas bort helt.

Här är två övervärderade hemmalag som jag plockar bort från min kupong:

■■ Match 7 . ”Lögn, förbannad lögn och statistik”. Fotboll handlar visserligen om att göra fler mål än det andra laget. Men att tro att resultatet i slutändan alltid är rättvist är fel. Underliggande statistik är ett utmärkt verktyg för att se hur ett lag verkligen har presterat på planen. Tabellen säger nämligen inte hela sanningen. Den här matchen är ett bra exempel på det. Huddersfield är ett av de lag topp 6 som har sprungit mest över expected points, det vill säga så många poäng laget ”borde” har fått med tanke på antal målchanser som skapats och släppts till. Tar man de senaste tre matcherna som exempel så har The Terriers varit det sämre laget i samtliga, men fått med sig två 0–0-matcher och en storskräll borta mot Fulham.

Cardiff har haft en tung säsong på en svag 19:e plats, men statistiken säger att de har gjort det bra. Faktum är att Cardiff har haft mest oflyt i hela ligan och ligger otroligt nog före Hudds i expected points-tabellen. Walesarna har också äntligen börjat få betalt på slutet. 13 poäng på de senaste sex är alltså ingen slump utan en ”väntad” trend för ett lag som förtjänat mer. Ser man enbart till tabellen kanske det svenska folket undrar varför oddssättarna sätter hyfsat jämna odds mellan två lag som kämpar i helt olika ändar av tabellen, där topplaget dessutom har hemmaplan. Men det finns alltså en klar anledning.

Här blir ettan brutalt överstreckad, i skrivande stund över 60%. Den ska snarare stå i 40%. Det vankas supervärde på Cardiff som ska ha väldigt goda chanser att få med sig både en och kanske tre pinnar i kväll. Väck med den dåliga favoritettan. X2 eller chansspika tvåan blir mitt val.

■■ Match 8 . QPR är ett av de andra lagen i toppen i kategorin som har sprungit för bra. Inte heller här är deras negativa trend någon slump, verkligheten har snarare kommit ikapp dem. Nu är det stolpe ut istället för in och två poäng på de fyra senaste, trots ett tämligen enkelt spelschema speglar insatserna väl där QPR förlorat expected goals i samtliga fyra kamper. Lagets bästa målskytt Lyndon Dykes fanns inte med senast hemma mot Hull (1–1) och anfallaren är ett frågetecken nu.

Tuff match mot ett organiserat Blackpool väntar. Nykomlingen är på något sätt en humla som vägrar inse att de inte kan flyga. De fortsätter nämligen vägra förlora fotbollsmatcher, vilket motstånd som än väntar. En torsk på de sju senaste nu, trots att väldigt bra lag som Fulham på bortaplan stått på schemat. Blackpool lirar ingen sambafotboll men spelar som ett lag och är väldigt svårt att bryta ner. För ett formsvagt QPR blir det således en tuff nöt.

Spelbolagen ger QPR ungefär 50% chans att vinna den här matchen, men tipparna har betydligt högre tankar om London-laget än så och streckar upp ettan över 65%. Ett utmärkt läge att chansa bort ytterligare en dålig högprocentare således. X2 = spelvärde.

■■ Match 4 . En av skrällarna jag inte vill missa på kupongen är Burnley. Jag rekade dem som skräll på Stryktipset i helgen när de till väldigt låg procent vann borta mot Brighton med 3–0. Ett välkommet tillskott i poängkolumnen för bottenlaget som ännu inte gett upp den här säsongen. Weghorst fick göra sitt första Premier League-mål och bildade en trevlig anfallsduo med vasse Cornet.

Tottenham stod i sin tur för helgens skräll när de efter ett par plattmatcher plötsligt stod för säsongens kanske bästa insats borta mot Man City och vann en häftig match med 3–2. Kulusevski gjorde sin första match från start och betalade tillbaka med både mål och assist till det avgörande målet på övertid. Den matchen gör att Spurs streckas upp stenhårt här. Men vi ska komma ihåg att det är en helt annan matchbild som väntar nu, där det är Tottenham som ska hålla i taktpinnen och nu har allt att förlora mot ett tight försvar. Det kommer passa gästerna sämre.

Upp mot 70% på tvåan är alldeles för mycket. Jag helgarderar den här matchen och försöker jobba in andra raka för Burnley då ettan just nu går att få till fyndpriser under 15%.

SKRÄLLEN

Burnley (match 4)

Tottenham övervärderas efter den fina insatsen mot Man City senast. Helt annan matchbild att vänta nu mot ett tight och desperat Burnley. Värdarna visade att de långt ifrån gett upp den här säsongen genom 3–0 borta mot Brighton senast. Ettan till under 15% är en av kupongens bästa skrällchanser.

SPIKEN

Fulham (match 11)

The Championships överlägset bästa lag hemma mot ligans sämsta. Peterborough är framför allt iskallt på resande fot där laget blir krossat resa efter resa. Stor klasskillnad här och det kan rinna iväg till stora siffror. Banketta.

FAVORIT I FARA

Huddersfield (match 7)

Tabellen går inte att lita på när det gäller Hudds och Cardiff. I grunden är det två rätt jämbördiga lag som strålar samman i kväll där Cardiff är värt sin fina form. Den överstreckade ettan chansas bort helt.