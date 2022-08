Bjuder på riktigt saftiga skrälldrag

Det är en fröjd att ögna igenom schemat för söndagarna nu när alla de stora ligorna är igång. Den här söndagen är balsam för själen för alla fotbollsälskare. Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 och Allsvenskan samsas på Europatipset. kupongen bjuder på suveränt spelvärde på flera håll där en handfull favoriter blir alldeles för hårt åtgångna. Här blir utmaningen att välja ut vilken överstreckad favorit som ändå kan vara okej att spika. Jag har gjort mitt val.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Chelsea står på fyra poäng efter två spelade omgångar av Premier League, men det är inget snack om att det borde stå en sexa i poängkolumnen. The Blues blev nämligen fullständigt rånade i mötet mot Tottenham där Spurs bjöds på två mål av domarteamet. Något som lett till att VAR-domaren Mike Dean stängts av i denna omgång. Thomas Tuchel var otroligt upprörd under och efter matchen och det är lätt att förstå varför. Tysken visades ut efter flera bråk med sin kollega Antonio Conte. Själva prestationen är däremot något som Tuchel kan vara väldigt nöjd med. Trots all turbulens kring klubben och alla spelare som tillkommit och försvunnit så lirade de blåklädda riktigt bra. Kalidou Koulibaly presenterade sig på riktigt när han bombade in en volley i den första halvleken. Den senegalesiska mittbacken fungerade helt okej ihop med Silva och James i försvaret och den trion lär få chansen igen. Dessutom var det intressant att se det dyra nyförvärvet Cucurella på kanten. Han gjorde en stark insats och ordnade fram ett solklart rött kort på Romero när Spurs-försvararen ryckte stenhårt i Cucurellas hår. Ett rött kort som VAR-rummet alltså ofattbart nog missade. Framåt finns det fortfarande frågetecken kring vem som ska göra målen, men Havertz och Sterling är tillräckligt bra för att kunna leverera i en match som denna. Leeds står också på fyra poäng och är lika svängiga som under Bielsa. Det borde dock varit mer. Senast mot svaga Southampton ledde The Peacocks med 2-0 efter två mål av Rodrigo, men efter två insläppta mål under matchens sista 20 minuter fick de nöja sig med en pinne. Bamford tvingades då av i den första halvleken och han har verkligen haft problem med skador under det senaste året. Rehabrummet börjar bli lite väl fullt i Leeds. Ska de kunna mäta sig med de stora drakarna i landet hade Marsch behövt ha hela sina trupp till förfogande. Chelsea gjorde sex mål på de vitklädda i fjol och är såklart ett mycket bättre lag. Får de bara en rättvis bedömning av domarteamet denna gång vinner gästerna komfortabelt. Tvåan spikas trots att den ser ut att streckas lite väl hårt. Det finns trots allt bättre skrällchanser på annat håll.

■ Match 10. AIK har spelat bedrövlig fotboll i flera månader och kräftgången fortsatte i Tjeckien tidigare i veckan. I kvalet mot Europa Conference League torskade Gnaget med 0-3 mot lilla Slovacko och i ärlighetens namn kunde siffrorna varit dubbelt så stora. Det blev nådastöten för Bartosz Grzelak som kort därefter fick sparken. Klubbikonen Goitom kliver in som interimtränare och det känns minst sagt svajigt. Gnaget skulle flugit hem direkt efter matchen, men på grund av strul med planet blev de kvar i Tjeckien. Det är med andra ord verkligen ingen optimal uppladdning till det allsvenska mötet mot IFK Norrköping som ska spelas denna söndag. Nabil Bahoui är tillbaka från sin skada och det är en viktig pjäs i den tröga offensiven, men samtidigt har bärande pjäser som Hussein och Larsson sett trötta ut mot slutet. Det hårda matchandet har satt sina spår och vi ska inte glömma att det väntar en retur mot Slovacko på torsdag. IFK Norrköping har haft en hemsk sommar, men har åtminstone börjat vända på skutan. Fyra poäng på de två senaste omgångarna har gjort gott för självförtroendet och 1-1 borta mot Elfsborg är starkt jobbat. Det var dessutom en match där Peking var det bättre laget. Offensivt startade Levi, Shabani och Nyman mot boråsarna och det är en trio med hög potential. Nyman är en naturlig målskytt även om det har gått trögt med produktionen under året och hans lekkamrater är kreativa krafter. Mot Elfsborg var det dock Arnór Sigurdsson som stod för målet. Han lär starta på mittfältet igen tillsammans med Ortmark och Skúlason. AIK har inte vunnit på den här arenan på sju år och med en strulig hemresa från Tjeckien som sitter i benen och med ett självförtroende i botten bryts inte den sviten nu. Jag gillar ettan till spelvärd procent runt 40 och spikar.

■ Match 5. Gabriele Cioffi är ny tränare för Hellas Verona och han har ett stort jobb framför sig när det gäller att få ordning på lagets försvarsspel. Hittills har Hellas spelat två tävlingsmatcher och på dessa har de släppt in nio mål mot Bari och Napoli. Koray Günter och Pawel Dawidowicz behöver steppa upp om de blågula ska kunna göra en lika stark säsong som i fjol då de slutade på den övre halvan av Serie A. Offensivt ser det däremot hur bra ut som helst, detta trots att Giovanni Simeone, som dunkade in 17 baljor under fjolåret, har gått till Napoli. Lasagna och nyförvärvet Henry startade på topp mot Napoli och båda blev målskyttar. Med Lazovic och Ilic bakom sig kommer de få sina chanser nu också och dessutom finns både Barák och Djuric att plocka in från bänken. Får Cioffi bara ihop bitarna till en enhet blir det bra även denna säsong. Bologna fick en perfekt start på sin premiär mot Lazio när romarna åkte på en utvisning redan i den sjätte minuten. Runt halvtimmen efter det satte Marko Arnautovic dit en straff och där och då såg de blåröda ut att gå mot en härlig skalp. Precis innan paus drog dock Adama Soumaoro på sig sin andra varning och i spel tio mot tio kunde inte Bologna stå emot i den andra akten. Det blev till sist förlust med 1-2 efter ett avgörande med tio minuter kvar att spela. Nu är Soumaoro avstängd och även Bologna har luckor i försvaret. Gary Medel är visserligen en spelare med mycket rutin, men han blir knappast yngre. Framåt finns det däremot gott om alternativ som Arnautovic, Soriano, Sansone och Barrow. Detta är i grunden två helt jämna lag och de borde också streckas på det sättet. Svenska folket har dock gått loss fullständigt på ettan som i skrivande stund är uppe och dansar över 65%. Det är mer än 20 procentenheter för högt och då är det bara att slänga det tecknet i papperskorgen. Gå för värdet fullt ut och fyll i X2.

■ Match 7. Diego Simeone hade svårt att få sitt Atlético att hålla tätt förra året och det gjorde att det blev en sämre säsong för de rödvita. Därför var det säkerligen skönt att Madrassmakarna höll nollan och faktiskt inte ens släppte till ett enda skott mot den egna buren i premiärderbyt mot Getafe. Mandava, Witsel och Savic fungerade bra tillsammans mot Getafe, men det är knappast den namnstarkaste försvarslinjen i Spanien och här kommer de testas på ett helt annat sätt. Offensivt finns det däremot stora namn och de levererade i 3-0-segern över Getafe. Álvaro Morata, som är tillbaka i klubben efter sitt två år långa lån till Juventus, stod för två av målen medan inhopparen Antoine Griezmann satte dit en balja. Bäst på plan var dock Joao Félix som spelade fram till alla tre fullträffar. Portugisen har en stor säsong framför sig om han får vara skadefri. Villarreal har spelat mängder av träningsmatcher under sommaren och inte förlorat en enda. Fjolårets Champions League-semifinalist, som då slog ut Juventus och Bayern München på vägen, ser urstarka ut och inledde sitt seriespel med att besegra Valladolid med 3-0. Alex Baena, som var utlånad till Girona förra säsongen, stod för två av målen medan Nicolas Jackson satte dit det tredje. Två 21-åringar som kommer göra mycket nytta. Annars är det främst Gerard Moreno och Yeremi Pino som ska göra det framåt och det är en högklassig duo. På mittfältet tar Capoue och Parejo plats medan Torres och Albiol styr upp försvaret, precis som i fjol. Villarreal spelade Europakval i torsdags då Hajduk Split besegrades med 4-2 och möjligen kan det sitta i benen. Samtidigt roterade Unai Emery friskt mot kroaterna så kuggarna ska vara fräscha. Båda mötena mellan lagen i fjol slutade oavgjort och Villarreal har dessutom tagit poäng vid sina två senaste besök på den här arenan. Med det i åtanke är det svårt att förstå varför ettan är uppe över 70% och snurrar. Fint värde på X2 som blir valet.

Spiken

Chelsea (match 1)

De må streckas lite väl högt, men det är svårt att se Chelsea tappa poäng mot Leeds. Tuchels mannar spelade riktigt bra fotboll mot Tottenham och blir de bara rättvist bedömda vinner Londonklubben detta.

Skrällen

Hellas Verona (match 5)

Hellas Verona har haft problem med försvaret i början av säsongen, men får Cioffi bara ordning på det har de blågula ett riktigt intressant lag. Lasagna och Henry kan mycket väl sänka Bologna till finfint odds.

Favorit i fara

Atlético Madrid (match 7)

Villarreal har ett ytterst kompetent lag med klass på alla positioner och de har tagit poäng i två raka matcher på Wanda Metropolitano. Atlético är verkligen ingen säker vinnare under söndagen.