Bortsett ingressens nämnda ligor ska det även spelas fotboll i Copa del Rey, Primeira Liga och Süper Lig. Som om det inte vore nog med skrällägen finner jag en potentiell megarensare i det portugisiska finrummet.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Robin Olsen gavs inte många chanser i Aston Villa-tröjan under kalenderåret 2022 men vid de få tillfällen han återfanns mellan stolparna såg det i ärlighetens namn inget vidare ut. Strax innan jul släppte Malmösonen in tre mål i mötet med Liverpool men gavs trots det – och Martínez semester efter VM-guldet – förnyat förtroende borta mot Tottenham. Där visade Olsen varför han varit en så trygg sista utpost under många år i det svenska landslaget. Den snart 33-årige slipsen höll tätt och var en bidragande orsak till att Aston Villa betvingade Spurs med 2–0. Unai Emery har således fått en fin start på äventyret i Birmingham, men jag hävdar att motståndet spelat spanjoren och hans adepter rakt i händerna. När Wolverhampton kommer på besök till Villa Park är det först och främst upp till värdarna att ta tag i taktpinnen, något jag tror de kan misslyckas med. McGinn, Luiz och Ramsey sägs alla missa detta derby på grund av skador och det går att argumentera för att samtliga hade tagit plats på mitten.

Wolverhampton har ett mer gynnsamt truppläge och väntas dessutom få förstärkning i form av Matheus Cunha. Anfallaren är spelklar efter flytten från Atlético Madrid och jag blir inte förvånad om han kastas in i hetluften direkt. Tillsammans med Podence och Hwang ska Cunha kunna orsaka Olsen och övriga problem i Villas bakre led. Jag ser en målsnål kamp framför mig där små marginaler kommer att fälla avgörandet och då ska The Villans knappast dansa över 60 procent.

Till dessa streck väljer jag att fimpa ettan helt och hållet. All in på värdet till höger – X2!

■■ Match 12 . I varenda liga finns en resa som samtliga lag – inklusive storlag – bävar för att göra. Primeira Liga är inget undantag och destinationen jag syftar på är Sao Miguel på Azorerna. Santa Clara är hemmahörandes på ön där värdföreningen är erkänt svår att tas med. I fjol torskade öborna bara tre hemmamatcher på hela säsongen vilket var den enskilt största anledningen till den framskjutna placeringen i ligan. I år har Santa Clara redan tagit stryk två gånger på egen mark, men likväl tagit poäng av storlag som Porto. Jag gillar poängchansen även när Braga kommer på visit.

”Ärkebiskoparna” stod för en ordentlig urladdning när Benfica besegrades med 3–0, men det var kryddade siffror sett till matchbilden. Jag håller dörren öppen för en motreaktion denna afton och det ska påpekas att Braga bara vunnit en gång på Estádio de Sao Miguel under hela 2000-talet. Lyckas Santa Clara hålla spelare som Banza och Ricardo Horta i schack är mycket vunnet och när tvåan sticker iväg är det dags att rycka i handbromsen.

Spelvärda 1X är tveklöst tecken som ska prioriteras. Hela spannet övervägs först på större system.

■■ Match 4 . Southampton har länge varit en välskött klubb som via noggrann scouting och framför allt hård satsning på ungdomar etablerat sig i Premier League. Den här säsongen har saker och ting dock inte fallit väl ut för The Saints som bottnar tabellen efter drygt halva säsongen. När Ralph Hassenhüttls magi tog slut anlitades Nathan Jones för att ta de rödvita upp på säker mark, något som walesaren hittills inte lyckats med. Jones ska dock inte dömas för hårt då han haft för kort tid på sig för att utföra underverk. Prestationen i den senaste hemmamatchen mot Brighton var gedigen trots att matchen förlorades med 1–3. ”Helgonen” vann däremot xG i samma fight och vid en titt på Expected Points är det uppenbart att värdarna förtjänat fler poäng än vad de hittills fått med sig. Jag tror att retroaktiv revansch kan ligga i luften mot det engelska finrummets sämsta bortalag.

Nottingham har stundtals imponerat i egenskap av nykomlingar men det är uteslutande på City Ground som Forest plockar sina poäng. Blott två inspelade pinnar på främmande gräs vittnar om detta och när viktiga duon Lingard/Niakhaté saknas på grund av skador tror jag att Southampton tar tag i taktpinnen från start.

Uppgiften är överkomlig och till runt 50 procent finns ingen anledning att leta efter garderingar. Spiketta på sydkusten!

■■ Match 11 . Det är inte kul att heta Graham Potter just nu. Blott en seger på de sju senaste ligamatcherna är inte vad en otålig ledning i Chelsea vill se och det ryktas redan om att de amerikanska ägarna sonderar terrängen efter en ny tränare. Det ansatta truppläget gör inte Potter någon tjänst när spelare som Chilwell, James, Kanté och Fofana alla dras med skador. Kvartetten betyder väldigt mycket för de blåkläddas defensiv och de två förstnämnda är även viktiga delar i anfallsspelet. Utan duon finns inte samma spets på kanterna och med detta i åtanke tror jag att Manchester City ska kunna freda det egna målet väl under torsdagsaftonen.

De tillresta delade, liksom Chelsea mot Nottingham, på äran mot Everton där 1–1 var frukten av en sällsynt slarvig insats från Guardiolas mannar. Varken Haaland eller De Bruyne hade någon större jaktlycka även om norrmannen gjorde mål, men jag vågar utlova ett betydligt mer påkopplat City på Stamford Bridge. Efter finalförlusten i Champions League 2021 har The Citizens vunnit tre raka inbördes möten med torsdagens kombattanter och här lutar jag starkt åt att den fjärde raka viktorian hänger i luften. City har inte råd att tappa mer mark i jakten på Arsenal och här stämmer de regerande mästarna i bäcken.

Tvåan spikas till sund procent!

SPIKEN

Manchester City (match 11)

För att inte tappa mark på Arsenal behöver Manchester City studsa tillbaka efter poängtappet mot Everton. Det går knappast att ställas mot Chelsea vid ett lämpligare tillfälle än nu och jag singlar tvåan på Stamford Bridge.

SKRÄLLEN

Wolverhampton (match 1)

Derbyn tenderar att leva sitt egna lilla liv och jag ställer mig högst tveksam till Aston Villa som procentuell storfavorit mot Wolverhampton. De sistnämnda spås få en passande matchbild framför sig och den spelvärda högersidan är ett absolut måste.

FAVORIT I FARA

Fiorentina (match 7)

Fiorentina bokförde en höst med höga berg och avgrundsdjupa dalar. Innan Viola visat att de är på rätt väg går det inte att lita på en sönderstreckad etta mot en pigg nykomling i form av Monza. Jag garderar hela vägen i hopp om en knall.