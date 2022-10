Bajen måste helgarderas

Det blev 12 rätt på 288 rader på veckans Europatips. Det blir svårt att sätta 13 på söndagens då jag väljer att chansa bort flera stora övervärderade favoriter, men vid en fullträff ger det riktigt bra betalt. Särskilt då det finns 3 miljoner i jackpot.

Kupongen bjuder på högoktanig underhållning från Premier League, La Liga, Allsvenskan, Serie A, Ligue 1 och Bundesliga. Ett hett Stockholmsderby och El Clásico sticker ut lite extra.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Liverpool fick allt att stämma i den andra halvleken mot Rangers och vann till sist med 7-1 över skottarna i Champions League. Viktigt för Klopps mannar att få en reaktion efter den svaga insatsen mot Arsenal för en vecka sedan. Den tyske tränaren kan prata om domare hur mycket han vill, men faktum är att The Reds var utspelade i den matchen och inte förtjänade några poäng på Emirates. Man kan som bekant inte vinna några ligatitlar i oktober, men man kan sannerligen förlora dem och skulle Liverpool torska här kommer det vara 16 poäng upp till Manchester City. Så många poäng har de ljusblåa knappt tappat sedan Guardiola kom till klubben. Hemmalaget får nu klara sig utan skadade Luis Díaz och det är ett enormt avbräck med tanke på att han har varit lagets kanske bästa spelare under hösten. Att Trent Alexander-Arnold också finns i rehabrummet innebär bara att Klopp slipper peta sin högerback som varit fullständigt bedrövlig sedan starten på säsongen. I övrigt har de rödtröjade problem på mitten där Henderson varit en skugga av sitt gamla jag och där Elliot ännu inte är redo att ta en nyckelroll i detta lagbygge. Manchester City ser galet bra ut och har tagit ytterligare ett steg denna säsong. Förr gick det att bli tokig på Citys sätt att spela runt bollen utan att komma till skott, men med Haaland på topp har det ändrats. Den fullständigt vanvettige norrmannen har nätat 15 gånger på nio ligamatcher och slår rekord varje gång han beträder en gräsmatta. Med Kevin De Bruyne som hovleverantör får Haaland dessutom alltid rätt bollar att arbeta med. Jag kan inte se hur Van Dijk ska lyckas sätta stopp för målmaskinen från Bryne. I övrigt får gästerna klara sig utan Stones och Walker, men med Dias, Laporte, Aké, Cancelo och Akanji redo för spel behöver Pep inte oroa sig för försvaret. Den stora nyckeln i detta möte blir dock slaget om mitten och där tycker jag Silva, De Bruyne och Rodri är överlägsna sina motståndare. Haaland lär inte ha glömt vad Liverpool-supportrarna sa om honom efter Community Shield och både han och hans ljusblåa kamrater tar en gruvlig revansch under söndagen. Det finns väldigt få favoriter på den här kupongen som inte övervärderas och City ser faktiskt ut att streckas tämligen rimligt. Således en klart vettig spiktvåa i min värld.

■ Match 8. Ett Stockholmsderby är alltid fyllt av prestige, men denna gång gäller det lite extra mycket. Djurgården behöver vinna för att inte släppa Häcken för långt framför sig i toppen av tabellen medan AIK jagar en Europaplats. För ett par av solnaiterna är detta dessutom något alldeles extra. Det blir nämligen sista derbyt som Mikael Lustig och Sebastian Larsson spelar i sina karriärer efter att de meddelat att de lägger skorna på hyllan i vinter. Den duon kommer vara extra tända när det nu vankas derby och det lär även John Guidetti vara. Strikern har fått en del kritik av de egna fansen, men stod för ett mål mot Helsingborg senast och har mycket att ge. Frågan är hur mycket laget AIK har att ge under Goitoms ledning. I de fyra senaste omgångarna har de ställts mot bottenlagen Varberg, Sirius, Degerfors och Helsingborg och endast lyckats vinna en av dessa fajter. Det imponerar inte och nu väntar match på konstgräs som passar de svartgula illa. Djurgården har verkligen fått det att stämma i Europaspelet och besegrade Gent med 4-2 i torsdags efter att Holmberg och Wikheim haft stor show. Det säger det mesta om vilken härlig bredd som finns i detta DIF. Den bredden testas nu då Schüller och Finndell ser ut att saknas samtidigt om Ekdal är ett tveksamt kort. Löfgren och Danielson är dock ett tryggt mittbackspar och med Sabovic och Banda bredvid Mange Eriksson ser även mittfältet starkt ut. På topp finns en viss Edvardsen som säkerligen drömmer om att sänka AIK och jag tror han lyckas med just den saken. Djurgården känns något spetsigare och på Tele2 Arena har de bara förlorat en enda match på hela säsongen. Det ändras inte här. Ettan spikas!

■ ■ Match 9. Hammarby tog sista chansen att hänga på Djurgården och Häcken i toppen av Allsvenskan när de krossade Varberg med 5-1. Ett resultat som svenska folket tydligen har noterat. Här streckas nämligen de grönvita upp skyhögt, men så stort förtroende förtjänar knappast Söderbröderna. Innan segern över BoIS hade Hammarby fem raka seriematcher utan seger och på resande tass har Bajen inte vunnit sedan mötet med IFK Göteborg för två månader sedan. Den segern togs på gräs, men visst är det på plast gästerna trivs bäst. På ett blåsigt och lerigt Strandvallen blir det sannolikt mer fokus på kamp och fasta situationer och det är inte Hammarbys paradgrenar. Mjällby visar också svag form med fem raka utan seger, men att det finns moral i detta gäng visade de i Östergötland under den förra omgången då de gulsvarta hämtade in 0-2 till 2-2. När Moros Gracia tryckte in kvitteringen spelade Mjällby dessutom med tio man efter att Al-Ammari visats ut. Han är avstängd här, men är det någonstans som Mjällby har täckning är det centralt. Där kan Brännström starta med Gustavsson, Gustafson och Rosengren. Normalt sett är Mjällby urstarka hemma i Blekinge där de har tagit poäng i tio av tolv matcher under 2022 och under de två senaste säsongerna så har värdarna vunnit motsvarande möte mot Hammarby. Med detta i åtanke är runt 70% på tvåan svårt att förstå då 55% är mer korrekt. 1X bjuder således på fenomenalt spelvärde och måste med i ett tidigt skede för att jaga större stålar.

■ Match 10. Jag blir inte riktigt klok på detta Lazio. I ligan går de som tåget med raden 6-2-1, men i Europa har de bara fått med sig två poäng från dubbla möten med Sturm Graz och sanningen är att Örnarna inte har förtjänat mer än så. Detta trots att de har spelat ganska starka startelvor. Immobile har till exempel startat i båda matcherna mot österrikarna och frågan är hur trötta ben han, och hans lagkompisar som spelat mycket, börjar få. Sarri har åtminstone roterat på mittfältet och där lär Milinkovic-Savic och Vecino kliva in från start denna söndag. De styrde mötet med Fiorentina i måndags fullständigt och var en stor del i att de ljusblå vann den matchen med 4-0. Att den matchen spelades i måndags gör att Lazio har lirat två fajter sedan Udinese spelade sin senaste och det är något som mycket väl kan fälla avgörandet i den italienska huvudstaden. Udinese har gjort en makalös höst och visar en härlig never-say-die-attityd där de reser sig efter varje smäll. Mot Hellas Verona låg Zebrorna under, innan de vände sent och vann med 2-1 efter ett avgörande på övertid och senast mot Atalanta hamnade Udinese i ett 0-2-underläge. De svartvita gav dock inte upp och kom tillbaka till 2-2. Deulofeu, Pereyra och Beto har stundtals varit omöjliga att stoppa och de räds garanterat inte motståndet på Stadio Olimpico heller. Tidigare under säsongen har Udinese besegrat Inter och Roma och de kan mycket väl ta ännu en skalp denna söndag. Lämna den för högt streckade ettan utanför och klicka i X2 till magiskt värde.

Spiken

Manchester City (match 1)

Liverpool är fjärran från toppformen även om de fick målskyttet att lossna mot svaga Rangers. City har samtidigt varit Europas kanske allra bästa lag under hösten och ska ses med ypperlig chans att lösa tre poäng på Anfield Road.

Skrällen

Udinese (match 10)

Udinese har inte förlorat sedan premiären borta mot Milan och visar vecka för vecka att de är ett lag att räkna med. Ett tröttkört Lazio får problem mot detta frejdiga bortalag. Spännande och spelvärd tvåa i den eviga staden.

Favorit i fara

Hammarby (match 9)

Det var över två månader sedan Hammarby senast vann en bortamatch i Allsvenskan och de får ingen enkel resa på Strandvallen. Mjällby är välorganiserade och kan mycket väl sätta käppar i hjulen.