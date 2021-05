Atlético-kollaps ger chans till miljonerna

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är en snurrig helg vi har framför oss där Svenska Spel har valt att lägga Europatipset på lördag och Stryktipset på söndag. Det innebär att spelstoppet under lördagen är flyttat till 14.59, vilket så klart är vitalt att hålla koll på!

Anledningen till rockaden är att Premier Leagues sista omgång spelas på söndagen och så klart ska ha en given plats på Stryket. Dessutom startar många intressanta matcher under lördagen klockan 15.00, vilket inte hade fått plats på Stryket med spelstopp 16.00.

Så på det hela taget är det en fin lösning för att få med de bästa matcherna på kupongerna.

Det är spännande avslutningar i La Liga och Bundesliga som inleder Europatipskupongen. Utöver det har vi en nervdrypande retur i play off mot Premier League, allsvenskan, superettan, ytterligare en play off-retur mot The Championship och en cupfinal från Skottland att analysera. På det 4,5 miljoner i jackpot, fullsmetat med andra ord!

Jag tycker det är en klart intressant kupong med en hel del spelvärde. Här är mina bästa drag och spikar:

■■ I La Liga har vi en häftig avslutningsrunda som kommer avgöra i vilken del av Madrid som ligatiteln kommer hamna. Real och Atlético inleder kupongen med sina måste-matcher. Med tanke på att Atlético ( match 2 ) har formsvaga Valladolid i sin drabbning ser de flesta det här slaget som avgjort. Men bollen är rund och att gå ut och städa av ett La Liga-lag, som också är piskat att vinna för att ha chans att rädda kontraktet, på bortaplan är inget som görs på beställning. Särskilt inte för AM som haft det svårt på bortaplan, speciellt mot lågt stående lag. Här har Simeones mannar allt att förlora och vi såg ju senast hemma mot ett Osasuna utan något att spela för hur nära det var poängtapp. Pressen kommer vara enorm här och med tanke på den höga streckningen på tvåan är jag sugen på att hitta på något.

Då båda lagen sannolikt blir stora förlorare på ett kryss så testar jag gubbgarderingen (etta-tvåa) där ettan till 6% är den största skrällen på hela kupongen.

■■ Real Madrid då? Marängerna har ett tuffare motstånd på papperet i match 1 . Villarreal har också en hel del att spela för då ”Den gula ubåten” behöver tre poäng för chans på att ta sig förbi Real Betis eller Real Sociedad topp 6 som betyder Europa League. Men Unai Emery har under säsongen varit tydlig med att han prioriterat Europaspelet framför ligan när det väl hettat till. Därför vore det konstigt om inte fokus ligger på EL-finalen mot Manchester United på onsdag.

Här lär Emery inte chansa om viktiga spelare lider av skavanker. Dessutom kanske tre poäng inte ens räcker för att klättra i tabellen och om rapporter kommer om att Betis och Sociedad leder sina matcher kan det påverka inställningen.

Real Madrid är piskat att vinna den här matchen och jag tror, likt senast borta mot Athletic Bilbao, att de gör vad som krävs. Jag favoritspikar ettan.

■■ Match 5 . Joakim Nilssons Bielefeld har avslutat säsongen starkt med bara en förlust på de sju senaste ligamatcherna. Här behöver gästerna ändå ta tre poäng i den sista omgången för att vara säkert på att slippa negativt kval eller i värsta fall degradering. Jag ser inte alls Bielefeld som chanslöst i detta nykomlingsmöte.

Stuttgart kommer från två raka segrar och en liten chans att knipa en plats till Europa Conference League. Det gör att det svenska folket väljer sida för hemmalaget. Vad de kanske inte har koll på är Stuttgarts långa skadelista inför den här matchen. Viktiga pjäser som Coulibaly, Wamangituka, Klimowicz, González och Mavropanos saknas alla. Dessutom är Endo avstängd.

Spelbolagen rankar den här matchen som helt jämn sett till oddsen. Det gör spelvärdet stort på Bielefeld som streckas sparsamt runt 25%. För den vågade är tvåan en potentiellt häftig chansspik.

■■ Match 8 . Vidare till kupongens enda allsvenska möte där AIK blir rejält överstreckat hemma mot Mjällby. 76% står ettan på i skrivande stund när den i själva verket är värd max 55%. Bartosz Grzelak har ett väldigt starkt försvar till sitt förfogande, men det finns fortfarande en hel del frågetecken för offensiven. Här återkommer visserligen Sebastian Larsson från avstängning, men Nabil Bahoui är fortsatt skadad. Där försvinner en hel del kreativitet, just det AIK lider brist på.

Mjällby har under säsongsinledningen visat att de knappast kommer vara något strykgäng den här säsongen heller. Femteplatsen från i fjol blir givetvis svår att försvara, men med ett starkt kollektiv och solid defensiv ska Blekinge-klubben absolut hålla sig i mittenskiktet. Hittills har Mjällby faktiskt släppt in minst mål i hela serien och visade karaktär när de kvitterade och tog en pinne hemma mot Häcken senast. Här hoppas jag att det kan ticka 0–0 en bra bit in i matchen, varför inte 90 minuter ut (?), och att brunkaren Jacob Bergström kanske kan stånga in en boll för gästerna mot slutet.

Med tanke på den skeva streckningen känns det helt rätt att chansa bort AIK helt. X2 går klart först till fantastiskt spelvärde.

SPIKEN

Real Madrid (match 1)

Villarreal har prioriterat Europa League hela säsongen och har nu finalen mot Man U på onsdag att fokusera på. Real Madrid har bara tre poäng i sikte vilket krävs för att ha chansen att försvara ligatiteln.

SKRÄLLEN

Mjällby (match 8)

Mjällby har släppt in minst mål i hela allsvenskan efter sju omgångar och är svårspelade. AIK har kanske ligans bästa försvar, men offensivt finns det fortsatt frågetecken. Här överstreckas Gnaget å det grövsta i vad som på förhand känns som en målsnål och tight tillställning. Mjällby till ynka 7% måste med.

DRAGET

Bielefeld (match 5)

Stuttgart har en lång och jobbig skadelista, plus en avstängning på Endo, att övervinna i detta nykomlingsmöte. Bielefeld måste gå för tre poäng för att vara säkra på att klara kontraktet. Här blir gästerna rejält understreckade i en oddsmässigt jämn fight. Fräck spiktvåa för den vågade till runt 25%.