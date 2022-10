Alla favoriter övervärderas – Newcastle en bra skräll

Det är ett blytungt Europatips som dukas upp denna söndag. Inte bara för att det serveras högintressanta matcher från Premier League, Allsvenskan, Serie A, La Liga och Ligue 1. Spelvärdet går det nämligen inte att ifrågasätta. I stort sett alla favoriter övervärderas och det finns en rad fina skrällchanser som kan ge bra klirr i kistan. Jag har svårt att se hur 13 rätt inte ska ge fin utdelning, framför allt inte när hela 4 miljoner finns i jackpotkassan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Leeds har inte vunnit en seriematch sedan augusti månad och är fast förankrade i bottenstriden. Det ska dock sägas att Jesse Marsch och hans rövargäng har haft marginalerna emot sig den senaste veckan. Förra söndagen spelade de vitklädda hemma mot Arsenal och efter en sämre första halvlek körde de över serieledarna fullständigt i den andra akten. Patrick Bamford hoppade då in och gjorde en strålande insats på topp även om strikern brände en straff. Nu är Rodrigo tillbaka från sin skada också och den duon lär tillsammans med Sinisterra komma till gott om lägen på Elland Road. För några dagar sedan åkte Leeds på stryk borta Leicester med 2-0, men vann xG även i den matchen, precis som de gjorde mot Arsenal. Sett till xPTS under hösten borde Leeds faktiskt ligga före Chelsea i tabellen, ett Chelsea som för övrigt har fått stryk på den här arenan med hela 3-0 tidigare under säsongen. Det säger en hel del om potentialen i detta hemmalag. Fulham skickade Steven Gerrard till arbetsförmedlingen via en stabil 3-0-seger i torsdags, men de siffrorna är lite missvisande. Innan Douglas Luis drog på sig ett rött kort och en straff, som Mitrovic satte i nät, var det en ganska jämn batalj. Bortaspelet har heller inte varit något vidare för The Cottagers som endast har besegrat usla Nottingham på främmande gräs. Här tror jag att Marco Silvas manskap kommer få svårt att spela sig ur Leeds intensiva press och den trogna publiken på Elland Road får äntligen jubla åt en trepoängare. Ettan är en av få favoriter som ser ut att streckas till hyfsat korrekta streck. Jag spikar.

■ Match 6. Det är nära nu. Efter Häckens oerhört stabila viktoria borta mot AIK, där en 5-årig John Guidetti tyckte det var betydligt värre att säga bajs än att mordhota sina motspelare, har Häcken sex poäng ner till tvåan Djurgården med tre omgångar kvar att spela. Ingenting kan bli klart ikväll då Djurgården ska spela mot GIF Sundsvall under måndagen, men visst skulle en seger här vara ett jättekliv mot klubbens första SM-guld någonsin. Mittfältet med tvillingarna Gustafson och Rygaard Jensen är seriens mest spelskickliga och på topp har Alexander Jeremejeff börjat göra mål igen. Flankerad av kvicka lirare som Sadiq, Turgott eller Uddenäs kommer skyttekungen få sina chanser mot sin gamla klubb också. Den enda lilla svagheten hittas i försvaret då inget lag i topp 6 har släppt in fler mål är de gulsvarta, men vad gör väl det när målen framåt fortsätter att komma i strid ström. Häcken var klart bättre än Hammarby hemma i det toppmötet, men fick bara 1-1. Jag tror de gulsvarta kommer vara det klart bättre laget även nu. Malmö FF genomgår nämligen en rejäl kris för tillfället och tillsättningen av Åge Hareide har slagit helt fel. Norrmannen ser ut att ha helt slut på idéer och de himmelsblå har tappat ledning till förlust i två raka omgångar. Först mot Blåvitt och nu senast mot Djurgården där 2-0 blev 2-3. Detta efter att Jonas Knudsen dragit på sig både rött kort och straff på övertid. Den långkastande dansken är därmed avstängd här och då rehabrummet är överfullt gör det att Hareide inte har så mycket att laborera med. Europaplatsen är körd och det är nog inte speciellt många skåningar som är sugna på att åka till Hisingen och spela på plastgräs när det väntar en Europamatch hemma mot Royale Union SG på torsdag. Sällan har skillnaden i motivation varit så stor och det tror jag ger utslag. Då fler än jag har den tanken blir ettan egentligen överstreckad, men då i stort sett alla favoriter ser ut att landa på för hög procent så måste man välja spikar någonstans trots tveksamt spelvärde.

■ Match 1. Alexander Isak och Allan Saint-Maximin, som tveklöst är två av Newcastles bästa offensiva spelare, är skadade, men det verkar inte bekomma de svartvita ett dugg. Istället har Miguel Almirón klivit fram stort och i hemmamötet med Everton skruvade yttern från Paraguay mycket vackert in matchens enda mål i Pickfords högra kryss. Med honom och Murphy på kanterna samt Callum Wilson på topp ser detta Newcastle väldigt svårstoppade ut. Dessutom är Skatorna oerhört stabila bakåt. Botman har varit lysande i mittförsvaret där han oftast kompletteras av Schär. Trippier och Burn tar plats på kanterna och har också övertygat. Den kvartetten är dessutom sylvassa på fasta situationer. Trippiers högerfot är en av seriens allra bästa och Botman, Burn och Schär är alla riktiga fyrtorn. Då har jag inte ens nämnt lagets nav Bruno Guimaraes, som halva Europa ryktas vara ute efter, och pånyttfödde Joelinton. Detta Newcastle är på riktigt och de kommer vara med och slåss om Champions League-platserna. Endast en förlust finns noterad på de elva inledande omgångarna och det var borta mot Liverpool där Klopps gäng avgjorde med matchens sista spark. Tottenham såg helt vilsna ut på Old Trafford tidigare i veckan och 0-2 var faktiskt i underkant. Son och Kane hittade inga omställningar att tala om och Höjbjerg, Bissouma och Bentancur förlorade kampen om mitten fullständigt. Är Spurs lika passiva här får de svårt igen och när ettan överstreckas rejält är det inget tecken som jag tänker ta med. X2 spelas till riktigt fint spelvärde.

■ Match 2. 1-0, 1-0, 1-0 är Arsenals tre senaste resultat i alla tävlingar. Det är inte utan att man blir nostalgisk och drömmer sig tillbaka till tiden då ”One nil to the Arsenal” ekade på Highburys läktare. Torsdagens seger över PSV var oerhört stabil, men annars har The Gunners prestationer börjat dippa en del. Både mot Bodö/Glimt och mot Leeds kom de undan med blotta förskräckelsen. På Elland Road var de rödvita helt utspelade i den andra halvleken och hade verkligen marginalerna på sin sida, inte minst då Bamford drog en straff utanför stolpen. Här kommer Arteta såklart ställa upp med en stark elva där Jesus, Martinelli, Saka och Ödegaard återigen tar hand om de offensiva positionerna, men det finns lirare som börjar se lite trötta ut i det täta matchandet. Dessutom har det gått troll i målskyttet för Gabriel Jesus mot slutet och med Nketiah som närmaste konkurrent om anfallspositionen är det dåliga nyheter för Londonklubben. Southampton har tappat Bella-Kotchap, som varit så bra under hösten, till skadelistan, men Caleta-Car såg lugn och fin ut bredvid Salisu i sydkustderbyt mot Bournemouth för några dagar sedan. Ainsley Maitland-Niles har tagit en fast plats på mittfältet bredvid James Ward-Prowse, men honom kan inte Hasenhüttl använda sig av denna söndag då han är utlånad från Arsenal. Djenepo är en tänkbar ersättare och det är ingen dålig lirare. Offensivt finns det ettriga spelare som Adams och Armstrong samt mer kreativa lirare som Elyounoussi och Aribo. The Saints brukar stå för solida insatser hemma på St. Mary’s och här har de besegrat Arsenal i två av de tre senaste mötena. Jag vädrar en liten svacka för Arsenal och här tycker jag det är bra läge för Southampton att skrälla ännu en gång mot ett allt tröttare bortalag. Då tvåan streckas upp kring alldeles för höga 80% är det ett ypperligt läge att vara stenhård och chansa storfavoriten helt. 1X.

Spiken

Häcken (match 6)

Värdemässigt är den inget vidare, men ettan på Hisingen är en vettig spik ändå. Det finns gott om andra skrällchanser på kupongen och ett omotiverat, formlöst Malmö FF får stora problem på Hisingens plast. Häcken tar hem både matchen och så småningom även Allsvenskan.

Skrällen

Southampton (match 2)

Det var ren bonnröta att Arsenal fick med sig tre poäng från Elland Road och agerar spelare som Saliba, Partey och Ödegaard lika svagt igen ligger säsongens andra förlust på lut. Southampton ska ses med klart större chans än vad streckningen gör gällande.

Draget

Newcastle (match 1)

Tottenham var fullständigt usla mot Manchester United och får inte Conte igång sina mannar mer än så får de problem även under söndagen. Newcastle underskattas av tipparna. Detta är ett riktigt bra lag som kan utmana alla gäng i serien vilket de redan har visat mot Liverpool och Manchester City. Högersidan väljs i norra London.