■■ West Ham har stora problem i försvaret och går hårt på truppen i och med spelet ute i Europa. Ett betydligt mer utvilat Arsenal, som hittat tillbaka till formen mot slutet, ska ha toppchans i Londonderbyt. När The Gunners ser ut att streckas klart rimligt är det en spik som tilltalar.

Söndagens Europatips är ett sportsligt nervdaller då toppstrider i Premier League, Serie A och La Liga finns med på kupongen. Fina Allsvenskan finns också med och bjussar på fyra matcher.

Som vanligt dessa söndagar så finns det massor av spelvärde då det svenska folket i vanlig ordning streckas upp flera mer namnkunniga lag för högt.

■■ Match 1. West Ham har tappat mycket mark i Premier League de senaste veckorna och enda chansen för The Hammers att nå Champions League är nu att vinna Europa League. I den turneringen spelade The Hammers första semifinalen av två mot Eintracht Frankfurt i torsdags och föll då med 1-2. Allt fokus bör således vara på returen som spelas fyra dagar efter denna tillställning och därmed hamnar derbyt mot Arsenal lite i kläm. David Moyes har dessutom stora problem i sitt försvar då Issa Diop och Angelo Ogbonna återfinns på skadelistan medan Craig Dawson är avstängd. Den enda friska mittbacken är Kurt Zouma som överraskande nog var tillräckligt kry för att spela mot Eintracht. Med hans skadehistorik i bakhuvudet är det dock frågan om han klarar av att spela tre matcher på en vecka och skulle svaret på den frågan vara nej har Moyes inga mittbackar kvar i truppen. Även offensiva pjäser som Antonio och Bowen skulle behöva lite vila efter ett hårt matchande. Arsenal spelar däremot bara en match i veckan och kan inte skylla på trötta spelare. Kieran Tierney och Thomas Partey är fortfarande borta på grund av skador, men Takehiro Tomiyasu är fullt återställd. Japanen bör kliva in på högerbacken medan Cedric Soares tar klivet över till vänster. Nuno Tavares, som har vikarierat på vänsterbacksplatsen, var verkligen inte lyckad mot Manchester United då han orsakade en straff och spelade bort bollen otaliga gånger. Å andra sidan borde nog Cedric också fått en straffspark tilldömd mot sig när han slog bort en boll med handen. Där finns Arsenals stora svaghet, men i övrigt ser The Gunners spännande ut. Ödegaard, Saka, Smith Rowe och Nketiah verkar trivas ihop och med den uppställningen har de rödvita prickat in fyra bollar på Chelsea och Manchester United. Ett osannolikt facit.

Mot ett tröttkört West Ham som inte har några mittbackar att tillgå bör gästerna få sina lägen och jag tror Arsenal tar tre blytunga poäng i jakten på Champions League. Tvåan spikas till klart rimlig procent runt 50!

■■ Match 7. Helsingborg klev in i den allsvenska säsongen med flera viktiga pjäser på skadelistan och efter tre raka förluster luktade det kris i Skåne. Sedan dess har de rödblå tagit fyra poäng på två matcher och helt plötsligt andas klubben optimism. Det ska dock sägas att fyra pinnar i mötena mot Häcken och Elfsborg är verkligen maxutdelning. Senast mot Getingarna från Hisingen låg HIF under med 0-1 efter att Jeremejeff nickat in en boll och när Helsingborg tryckte på framåt fick Häcken fina omställningslägen. Med lite större skärpa hade de gulsvarta dödat matchen flera gånger om, men det stod fortfarande 1-0 fram till den 97:e minuten. Då fick skåningarna en frispark och fram klev mittbacken Charlie Weberg som skruvade in 1-0 bakom en felplacerad Peter Abrahamsson. En viktig poäng såklart, men spelet som visades upp pekar mot att vi lär se nykomlingen i botten av tabellen. Mjällby har däremot fått en perfekt start med tio inspelade poäng på fem matcher och det som imponerar allra mest är att gänget från Blekinge har hållit nollan i fyra av fajterna. Carljohan Eriksson saknas inte när U21-landslagsmannen Samuel Brolin ser så lugn och säker ut mellan stolparna. Framför sig har har Brolin en annan hyperintressant yngling i 19-årige Malmö-lånet Noah Eile som verkligen visat framfötterna. Längre fram i banan sticker Mamudo Moro ut och 27-åringen står noterad för två mål och två assist hittills.

Två matcher har spelats på Strandvallen denna säsong och på dessa fajter har Mjällby tagit maximala sex poäng och inte släppt in någon boll. Jag tror båda de sviterna håller i sig över söndagens batalj. Håller sig ettan kring 50-55% är det en utmärkt spik.

■■ Match 8. Milan visade stor karaktär förra söndagen när de hamnade i 0-1-underläge mot Lazio i Rom. De rödsvarta malde på metodiskt och fick sina lägen. Olivier Giroud tryckte in 1-1 från nära håll och på övertid kunde Sandro Tonali fläka sig fram och peta in segermålet efter en assist med huvudet från inhoppande Zlatan Ibrahimovic. En ytterst välförtjänt seger för Rossoneri som nu leder Serie A med fyra omgångar kvar att spela. Samtidigt går det inte att komma ifrån att Milan ofta gör det väldigt svårt för sig och de har bara vunnit två av sina fem senaste tävlingsmatcher. Rafael Leao är som en något bättre version av Adama Traoré. Han kan trolla bort vilken försvarare som helst på kanten, men beslutsfattningen är det sämre ställt med. Det är en av flera spelare som måste komma upp i högre nivå om Scudetton ska gå till den rödsvarta delen av Milano. Fiorentina åkte för några veckor sedan ur Coppa Italia efter en semifinalförlust mot Juventus och har sedan dess stått för två usla prestationer i ligaspelet. Först blev det stryk borta mot bottenlaget Salernitana och tidigare i veckan föll Viola med hela 0-4 hemma mot Udinese. Det är enkelt att förstå varför de lilaklädda blev utbuade av planen, men de hade faktiskt 2,81 i xG i den matchen. Det är en väldigt hög siffra i den statistiken och som jämförelse kan sägas att Milan inte har nått upp till de höjderna i någon av sina 15 senaste tävlingsmatcher. Den offensiva bredden är mäktig hos Fiorentina trots att Vlahovic lämnade under vintern. Piatek och Cabral är två alternativ för strikerpositionen och bredvid anfallaren kan Callejón, Ikoné, Sottil och González ställa upp. Spelare som helt klart är kapabla att hitta luckor på Milans mycket solida försvar. När lagen möttes i höstas vann Fiorentina med 4-3 hemma i Florens och även om det lär bli tuffare i Milano ska de ses med bättre chans än vad streckningen gör gällande.

Ettan streckas över 70% vilket är minst tio procentenheter för högt och då lockar bortaskrällen mest på San Siro.

■■ Match 10. Det var rena rama propagandafotbollen vi bjöds på när Udinese reste till Florens. Zebrorna lät Fiorentina ha mycket boll och som jag redan har nämnt hade Viola en hög xG. Udinese var dock sylvassa i sina omställningar och hade faktiskt en ännu högre siffra i den statistiken. 3,33 expected goals och fyra bollar i nät var nog mer än Udinese-supportrarna hade kunnat drömma om på förhand. Gerard Deulofeu var på sitt allra bästa humör och trollade friskt på topp bredvid vindsnabbe Isaac Success. Då gjorde det inte så mycket att besten Beto saknade på grund av skada. Portugisen är även tveksam till spel här. Med Pussetto och Nestorovski som andra alternativ i offensiven ska Udinese inte heller räknas bort mot storlaget Inter denna söndag. Den stora nyckeln blir om försvaret, som leds av Pablo Marí, kan hålla tätt. Dessutom är mittfältaren Makengo avstängd och ersätts troligen av Jajalo. Inter tappade initiativet i guldstriden när de torskade med 1-2 borta mot Bologna. Det var inte speciellt svårt att utse en syndabock efter den matchen. Samir Handanovic hade problem med en rygg och fick sitta på bänken medan Andrei Radu gjorde sin första ligastart för säsongen. Då stod rumänen för en sällan skådad tavla när han gav Sansone öppet mål med cirka kvarten kvar att spela. Ett misstag som mycket väl kan ha avgjort hela ligan. Handanovic är tveksam till spel nu också och om han inte kan stå kan vi nog räkna med att Radu visar nerver när han får bollen vid fötterna. Längre fram i banan är Calhanoglu avstängd och med Vidal på skadelistan får troligen Barella och Brozovic sällskap av Gagliardini på mittfältet. Inter måste gå för tre poäng i denna match om guldstriden ska leva in i det sista och då kan de blåsvarta mycket väl lämna luckor bakåt. Luckor som Deulofeu och company kan utnyttja.

Ettan finns att plocka under 10% i skrivande stund och då är det ett måstetecken att få med i min bok om det stora pengarna finns i fokus.

Spiken

Arsenal (match 1)

West Ham är tröttkörda, saknar mittbackar och fokuserar på torsdagens retur mot Eintracht. Jätteläge för Arsenal att ta tre poäng och därmed koppla ett ännu fastare grepp om den så viktiga fjärdeplatsen.

Skrällen

Udinese (match 10)

Inter har bara vunnit två av sina sju senaste bortamatcher i ligaspelet och såg oskarpa ut mot Bologna. Det är inte bara att plocka tre poäng i Udine mot ett kompetent hemmalag. Den lågt streckade ettan är ett jättefint skrälltecken.

Favoriten i fara

Milan (match 8)

Fiorentina skapade mängder av lägen mot Udinese och har en jättefin offensiv på pappret. Retroaktiv utdelning nu månne? Milan har sprungit bra under säsongen och borde ligga trea i tabellen enligt xPTS. Här blir de överstreckade och då behöver alla tecken ta plats.