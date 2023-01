■■ Det bubblar om söndagens Europatips som har 3 miljoner i jackpot och i sedvanlig ordning bjuder på rikligt av felstreckade matcher. Rent sportsligt är det också högintressant med två Londonderbyn, där hatmötet Tottenham - Arsenal är kupongens höjdpunkt där jag också tycker mig hitta en vettig spik.

Serie A, La Liga, Ligue 1 och en toppmatch i Portugal ska också analyseras.

■■ Match 2. Vilken match det är som väntar denna söndag när ärkerivalerna Tottenham och Arsenal går i klinch. Spurs kommer från två raka segrar (4-0 mot Crystal Palace och 1-0 mot Portsmouth) som har gett lite arbetsro åt Antonio Conte. Den sista halvtimmen mot Palace var bra, men annars har det i ärlighetens namn sett ganska illa ut spelmässigt en längre period. Contes riskminimering gör att Spurs ofta är sega i starten och det är först i underläge de vågar släppa lös ordentligt. Här lär den italienske tränaren dra hem sitt lag i vanlig ordning och hoppas på att det öppnas ytor att kontra på för Son och Kane. Jag är dock ytterst tveksam till om den taktiken kommer fungera. Innermittfältet ser svagt ut när Bentancur inte är med och uruguayanen är tveksam till spel. Det är även Kulusevski och Richarlison och skulle ingen ur den duon finnas med saknas det en bit i Tottenhams offensiv. Bakåt har både Lloris och Dier bjudit på en del mot slutet och där är värdarna beroende av att Romero gör en bra match. Arsenal tappade poäng för blott tredje gången på hela säsongen när de lirade 0-0 hemma mot Newcastle. En match som The Gunners dominerade fullständigt. Gabriel och Saliba har ett bra samarbete i mittförsvaret och när Zinchenko kliver in centralt i uppspelsfasen är det många spelare att hålla koll på för motståndarna. Xhaka och Partey har samtidigt varit seriens bästa mittfältspar medan Ödegaard nyligen blev utnämnd till hela ligans bästa spelare i november och december. De lär vinna slaget centralt. Den lilla farhågan som finns i Arsenal är att Saka, Martinelli och Nketiah inte ska kunna öppna upp sina motståndare när Gabriel Jesus inte finns att tillgå. Arsenal kommer dock dominera denna match rätt klart trots bortaplan och jag är inne på att de får hål på motståndarna.

Det är dags för den första Arsenal-vinsten någonsin (de har förlorat samtliga tre möten innan) på denna arena och tvåan spikas hela vägen upp till 50%.

■■ Match 7. Svenskklubben Spezia ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket, men fyra raka omgångar med poäng är starka papper. Emil Holm älgar fram på högerkanten som aldrig förr och ryktas galet nog till Juventus. Albin Ekdal är inte lika ordinarie, men är alltid nyttig på mitten när han lirar. På topp har Nzola vräkt in mål och strikern är med i toppen av skytteligan. Problemet med Spezia är däremot att truppen är ojämn och väldigt tunn. Backlinjen med Amian, Kiwior och Nikolaou imponerar inte heller. Där finns det verkligen möjlighet att såra gästerna. Speciellt när de är ute och åker buss. Spezia är nämligen Serie A:s allra sämsta bortalag med sju förluster på åtta fajter på främmande gräs. Endast tre mål har prickats in på dessa tillställningar. Bra läge således för Torino att ta ett skutt uppåt i tabellen. Tjurarna har fem raka omgångar utan förlust och slog dessutom ut Milan ur Coppa Italia tidigare i veckan trots spel med en man mindre under slutet av den bataljen. Torino visade moral och Schuurs var en jätte i försvaret samtidigt som Milinkovic-Savic tog det han skulle och lite till. Den duon ska ses med bra chans att hålla tätt igen. Lukic och Ricci är ett starkt mittfältspar medan Sanabria, Miranchuk och Vlasic ser till att det finns hot framåt. Linetty och Vojvoda är samtidigt redo att komma in från bänken.

Torino ska hållas högre än Spezia och i Turin ska det finnas goda chanser till tre pinnar. En vettig favoritspik som förhoppningsvis inte drar iväg för hårt på strecken.

■■ Match 8. Atlético Madrid öste på ordentligt i slutet av matchen mot Barcelona och Griezmann var bara millimeter från att kvittera i slutet. Det blev dock en förlust för Diego Simeones mannar som bara har en seger på sina fem senaste i ligaspelet. Det har gjort att Madrassmakarna tappat sin plats bland topp 4. Det är inte det enda som Atlético har tappat mot slutet, Joao Felix har lämnat den spanska solen för regnet i London. Hans debut för Chelsea lämnade för övrigt en del att önska för att uttrycka sig snällt. Bakåt får Simeone också tänka om denna söndag då Savic är avstängd efter sin brottningsmatch med Torres i slutet av bataljen mot Barcelona. Där kommer det finnas luckor att utnyttja. Bortaspelet har dessutom varit svagt mot slutet med förluster mot både Mallorca och Cádiz. Almería har gjort det bra som nykomlingar trots att de tappade Umar Sadiq under sommaren, inte minst på hemmaplan där fem segrar bärgats på åtta försök. Babic och Ely är starka försvarare som ska kunna hålla koll på Griezmann, Morata och de andra stjärnorna i bortalaget. Framåt är El Bilal Touré från Mali en riktigt spännande lirare som snart spelar i en större klubb.

Visst är Atlético ett bättre lag spelare för spelare, men att de ska streckas upp mot 80% på bortaplan när det är lite skakigt kring klubben är inte rimligt. Supervärde öppnar sig till vänster och spelvärda 1X är givna skrälltecken att få med.

■■ Match 12. Toulouse vann nykomlingsmötet mot Auxerre för några dagar sedan. Eller vann och vann, de fullständigt pulveriserade sina motståndare. 5-0 trots bortaplan är imponerande siffror. Ado Onaiwu gick mållös av planen då och det har han gjort varje match denna säsong. Istället är det spelare som Branco van den Boomen, Brecht Dejaegere och 20-årige Fares Chaibi som stått för poängen framåt. 28 baljor på 18 omgångar är riktigt bra. Däremot läcker det otroligt mycket bakåt. 33 insläppta är några för mycket och där har dansken Rasmus Nicolaisen och hans kamrater en del att arbeta med. Brest har inte haft det enkelt efter juluppehållet. Lyon och Monaco väntade först och det blev planenligt två förluster. Tidigare i veckan lyckades Brest dock hålla nollan mot mycket svårspelade Lille. En stabil insats av gänget från Bretagne som därmed kommer med rest tuppkam till detta möte. Honorat och Mounié är en anfallsduo som ska kunna ställa till med en del oreda nu och med Lees-Melou strax bakom känns det stabilt där också. Spelare för spelare är detta faktiskt två väldigt jämna manskap och tipparna kollar helt klart för mycket på veckans resultat när de lägger sina spel.

Ettan ser ut att hamna kring 70% vilket är cirka 20 procentenheter för högt. Då får inte högersidan missas. X2 för den modige och alla tecken för den som tar det lite lugnare.

Spiken

Arsenal (match 2)

Arteta har fått sitt Arsenal att spela en flödande fotboll och kommer de rödvita upp i normal nivå är de ett klart bättre lag än Tottenham. Tvåan är en fräck spik runt 45%.

Skrällen

Almería (match 8)

Atlético Madrid har två raka förluster på bortaplan i ligaspelet och utan Savic ser backlinjen tunn ut. Här blir Madrassmakarna på tok för stora favoriter mot ett hemmastarkt Akmería. Spelvärda skrälltecknen 1X är av högsta prioritet.

Favorit i fara

Toulouse (match 12)

Toulouse är trots allt en nykomling som har ett ganska begränsat spelarmaterial. Då ska de inte streckas upp mot 70% mot ett helt okej Brest. Missa inte skrällen!