■■ 4 miljoner i jackpot och en högintressant kupong från Europas toppligor väntar på tipset denna söndag. Jag plockar bland annat upp två drag från Premier League.

Ett formstarkt Tottenham drar längsta stickan mot Europa-trötta West Ham och Brentford har betydligt större chans på poäng än vad strecken säger borta mot Leicester.

■■ Premier League, FA-cupen, Serie A, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga är vad som gäller på Europatipset denna söndag. Fullspäckat!

4 miljoner i jackpot hjälper så klart till att dra extra intresse.

■■ Stora favoriter ställs ut i FA-cupen där två av klubbvärldens bästa lag, Manchester City (match 3) och Liverpool (match 4), kliver in på bortaplan. Räkna med väldigt höga streck på båda dessa tvåor. Går man för de stora pengarna är det läge att åtminstone gardera en av dem. Southampton har gjort det svårt för flera storlag den här säsongen och tog faktiskt poäng av City i ligan för inte så längesedan. Nottingham har å sin sida slagit ut både Arsenal och Leicester på sin väg hit och ska under underskattas hemma på City Ground.

Ska jag välja att spika en av klubbarna så blir det ändå Pool som verkligen hittat formen och bör även med en roterande elva kunna slå tillbaka Championship-motstånd.

I övrigt finns det strålande spelvärde att hämta på flera håll.

■■ Match 2. Leicester är en av de största negativa överraskningarna i Premier League då de inte ligger bättre än tolva i tabellen inför helgens matcher. En förklaring är alla skador som The Foxes åkt på. Jamie Vardy har saknats under en period och finns inte med nu heller. Utan den vindsnabbe strikern ser Leicester betydligt trubbigare ut framåt. Iheanacho i all ära, han är ännu inte på samma nivå som den gode Vardy. I torsdagens match mot Rennes i Europa Conference League gick dessutom både Ndidi och Albrighton sönder och är därmed stora frågetecken inför söndagens batalj. Matchen slutade 2-1 till fransmännen vilket räckte för att britterna skulle ta sig vidare med totalt 3-2. Det viktiga bortamålet stod Wesley Fofana för som gjorde sin comeback efter en hemsk skada som hållit honom borta hela säsongen. Fransmannen slängdes in i hetluften efter att Söyüncü tvingats stanna hemma på grund av sjukdom och frågan är om Rodgers verkligen låter Fofana spela från start igen. Det är nog läge att ta det lugnt med 21-åringen och då är Amartey och Vestergaard ett tänkbart mittbackspar. Inget man skrämmer barn, eller Ivan Toney, med direkt. Brentfords storskytt Ivan Toney befinner sig i sitt livs form för tillfället och har stått för lagets samtliga fem mål på de två senaste matcherna. 3-1 mot Norwich och 2-0 mot Burnley innebär att The Bees nu har rejält med luft ner till nedflyttningsstrecket. Toney har hittat ett starkt samarbete med Canos och Mbeumo och bakom dessa herrar ser Christian Eriksen ut att bli allt mer varm i kläderna. Skulle han börja närma sig sin högstanivå är det en av seriens allra bästa mittfältare. I backlinjen styr Pontus Jansson med järnhand och Brentford är alltid välorganiserade.

Det skiljer bara tre poäng mellan lagen i ligan och detta känns helt öppet på förhand. När ettan då ser ut att streckas kring 65-70% i stället för de 45% som vore mer riktigt är det bara att titta åt andra hållet. Magiskt värde på X2 som är av högsta prioritet.

■■ Match 12. Bayern München har agerat ojämnt under våren och därmed har det blivit liv i Bundesliga igen. Det såg ut att vara helt avgjort, men nu är Borussia Dortmund bara fyra poäng bakom med åtta omgångar kvar att spela. En stark prestation av de gulsvarta som dragits med mängder av skador under hela säsongen. När Mainz slogs tillbaka med 1-0 tidigare i veckan kunde norrmannen Erling Braut Haaland äntligen hoppa in igen efter sin långvariga frånvaro. Det stärker så klart Dortmunds chanser att uträtta något under våren, men samtidigt lär knappast Haaland vara i toppform än på ett tag. Borussia hade marginalerna på sin sida mot Mainz då Axel Witsel prickade in matchens enda mål med ett fåtal minuter kvar att spela. Underliggande siffror visar att det var en jämn och ganska chansfattig match. Haaland är alltså tillbaka, men Reus, Hummels, Guerreiro, Meunier, Zagadou och Akanji ser alla ut att saknas. Det gör att det knappt finns några försvarare kvar i truppen och mot Mainz bildade Passlack, Can, Pongracic och Schulz fyrbackslinje. En svag uppställning som får svårt att stå emot under söndagen. Köln, som var så svaga i fjol, jagar nu en Champions League-plats. Det är en makalös förvandling som laget har genomgått och i sina bästa stunder kan de slå vilket lag som helst. Sebastian Andersson och Anthony Modeste är en fysisk anfallsduo som kommer jaga livet ur Dortmunds hopkok till backlinje. Duda, Kainz och Skhiri är samtidigt en skicklig trio på mittfältet som ser till att Modeste och Andersson får bollar att jobba med. Köln har fått tre dagars längre vila till denna match och kommer med gott självförtroende efter att ha besegrat Bayer Leverkusen på bortaplan i sin senaste fajt.

Hemma på RheinEnergieStadion har Köln tagit poäng i tio av 13 matcher denna säsong och de ska ses med ungefär 50% chans att ta poäng igen. När 1X då streckas runt 30-35% totalt är det en given utgång.

■■ Match 1. West Ham är tunga att möta i sina bästa stunder. Mittfältet med Rice och Soucek vinner alltid den fysiska kampen mot sina motståndare och på topp springer Antonio runt som en väderkvarn och delar ut smällar till höger och vänster. Den trion är också sylvass på fasta situationer tillsammans med Dawson och Zouma i mittförsvaret. West Ham spelade efter sina styrkor och tryckte ner Sevilla i skorna i torsdagens slutspelsmatch i Europa League. The Hammers vann med 1-0 efter full tid och i förlängningen dök Yarmolenko upp och skickade in en retur. Ukrainarens andra mål på lika många matcher och det förde Londonlaget vidare i turneringen. Viktigt för David Moyes att få mål från bänken för det är en tränare som sliter hårt på sitt manskap. Med Coufal och Bowen på skadelistan ser truppen ganska tunn ut. Det är sällan som Moyes roterar och när det bara har gått några dagar sedan den 120 minuters tuffa kampen mot Sevilla lär vi få se en del trötta ben i bortalaget. Tottenham har dunkat in 13 mål på de fyra senaste ligamatcherna och vunnit tre av dessa. Enda förlusten under den perioden kom mot Manchester United på Old Trafford och det var en match där Spurs vann xG ganska klart men sänktes av Cristiano Ronaldos briljans. Conte har med andra ord fått ordning på sitt manskap och har tagit upp jakten på ärkerivalen Arsenal på fjärdeplatsen i Premier League. Harry Kane har varit magnifik den senaste månaden och har noterats för sju fullträffar på de sex senaste ligamatcherna. Kane har dessutom fått en ny lekkamrat i Dejan Kulusevski som tar för sig i den vita dressen. Viktigt att svensken har kommit in så bra när Heung-Min Son visat lite svagare form. Det var också Kulusevski som låg bakom det första målet i onsdagens 2-0-seger över Brighton även om det var ett riktigt turmål som studsade in via Romeros ben. Tottenham har en bredare trupp, fått en dags längre vila och spelade dessutom bara 90 minuter i sin match jämfört med West Hams 120.

Jag skrev inför torsdagens Topptips att det luktade förlängning lång väg och där var jag rätt ute i min analys om West Ham. Jag hoppas jag prickar lika rätt igen då jag tror att The Hammers får svårt att hävda sig i norra London. Trots att ettan ser ut att sticka i väg lite väl mycket är det en vettig spik.

■■ Match 9. Real Betis gjorde en stark bortamatch mot Eintracht Frankfurt i torsdagens Europa League-retur. Efter Borja Iglesias fullträff i den 90:e minuten tog de grönvita kalaset till förlängning och där såg det länge ut att gå hela vägen till straffar. I den 121:a minuten fick tyskarna dock en frispark som slutade med att målvakten Rui Silva krockade med Guido Rodríguez och på något sätt fick de två spelarna bollen i eget nät. Att åka ut på ett självmål på övertiden av förlängningen är så bittert det kan bli. Både trötta ben och trötta skallar hos Betis således och här får de dessutom klara sig utan en hel hög viktiga spelare. Guardado och Tello är skadade medan Ruibal och stjärnan Fekir sitter på botbänken. Celta Vigo har också två avstängningar att hantera då Galán och Cervi får se matchen från läktaren. De ljusblåa kan ändå mönstra en stark elva där Santi Mina och Iago Aspas kan starta på topp. På mittfältet är Beltrán och Tapia ankare och i backlinjen är den före detta Hammarbyaren Joseph Aidoo stabil. Celta Vigo föll borta mot Villarreal i sin senaste ligamatch, men visar strålande form hemma på Balaídos.

Här har Celta tagit 13 poäng på sina fem senaste matcher. Celta Vigo vann mötet i Sevilla mellan lagen i januari och har inte spelat match sedan i lördags. Hemmaplan och längre vila avgör detta. Ettan spikas till fint värde.

Skrällen

Brentford (match 2)

Ett skadedrabbat och slitet Leicester blir alldeles för stora favoriter mot Brentford som har två raka segrar i ryggen. Gästerna spelar med en intensiv press och det är något Leicester får svårt att hantera. Häftigt värde på X2!

Spiken

Tottenham (match 1)

I sina bästa stunder kan West Ham absolut mäta sig med Tottenham, men efter 120 minuters mangling mot Sevilla så sent som i torsdags blir det desto svårare. Ett formstarkt Tottenham löser tre viktiga pinnar.

Favorit i fara

Borussia Dortmund (match 12)

Haaland må vara tillbaka i spel, men norrmannen behöver tid för att komma i form och hans lekkamrat Reus saknas. Köln är ett starkt hemmalag som bör kunna hota ett osynkat bortaförsvar. Tvåan överstreckas å det grövsta och då lockar 1X betydligt mer.