■■ Det är hög hög klass på söndagens Europatips som förutom 4 miljoner i jackpot dräller om sportsliga höjdpunkter. Bland de allsvenska drabbningar inleder stockholms-derbyt mellan Hammarby och AIK. AIK ser starka ut för stunden, men har frågetecken för Sebbe Larsson och får slå ut underläge på Bajens plastmatta. Ettan i match 1 ser ut att bli spelvärd och är en potentiell chansspik.

I övrigt är det slutstrider från Premier League, Serie A och La Liga som gäller där spänningen, i såväl toppen som botten, på stöveln lockar extra. Som vanligt är det mängder av favoriter som övervärderas och det är inte svårt att hitta spelvärde.

■■ Match 3. Henrik Rydström har verkligen inte varit rädd för att ge ungdomarna chansen i sitt Kalmar FF. När Hammarby besökte Guldfågeln Arena fick tonåringen Noah Shamoun göra sin första start för säsongen och han tackade för förtroendet med dubbla fullträffar. Båda gångerna assisterades Shamoun av Isak Jansson, 20 år gammal. Den duon har mycket spring i benen och lär få starta nu också. På mittfältet styr U21-landslagsmannen Carl Gustafsson tillsammans med åldermannen Romario medan återvändaren Douglas Bergqvist tar hand om försvaret. Ett på det stora hela stabilt lag, men KFF har inte kapacitet att hamna mycket högre än i mitten av tabellen. Det har däremot Häcken. Laget från Hisingen gjorde en direkt svag insats i fjol och slutade i botten av serien då, men nu ser Getingarna betydligt bättre ut. Alexander Jeremejeff vräker in mål på topp och leder skytteligan inför helgens omgång. Bredvid den storvuxne strikern finns löpstarka duon Leo Bengtsson och Oscar Uddens som ska kunna sprinta ifrån Kalmars försvar. Uddenäs kom från Värnamo under vintern och Häcken ser ut att ha prickat helt rätt med sina rekryteringar. Mikkel Rygaard Jensen har varit stabil på mitten och gjorde sitt första mål för klubben när Värnamo besegrades med 2-1. Dessutom har Even Hovland, som kom från Rosenborg, stadgat upp försvaret.

Jag håller Häcken högre än Kalmar och hemma på Bravida Arenas konstgräs kommer de flesta motståndarna få problem. Så länge ettan håller sig runt 50-55% är det en stark spik.

■■ Match 6. Leeds sparkade Marcelo Bielsa för att försöka hänga kvar i Premier League. Jesse Marsch kom in och fick med sig några resultat i början, men nu har Leeds fallit tillbaka i gamla hjulspår. Tre raka förluster gör att The Peacocks ligger under strecket och de vitklädda har ett svårt schema i avslutningen av säsongen. Svårt spelschema har Leeds också haft den senaste veckan då de först mötte Arsenal och sedan ställdes mot Chelsea. Svåra uppgifter som blev omöjliga när först Luke Ayling och sedan Daniel James drog på sig röda kort efter vansinnestacklingar. Den duon är avstängd nu och dessutom sätts det frågetecken kring spelare som Harrison, Raphinha och Bamford. Visst är Cooper och Phillips tillbaka efter sina skadebekymmer, men Leeds trupp är ganska tunn. Det är däremot inte Brightons. Graham Potter har en förmåga att utveckla sina spelare och därför kan i stort sett vem som helst i truppen kliva in och göra jobbet. Senast mot Manchester United stod Fiskmåsarna för en perfekt insats då de vann med hela 4-0. Caicedo öppnade målskyttet då och har slagit igenom med dunder och brak de senaste veckorna. Ecuadorianen kompletterar Bissouma på ett utmärkt sätt centralt i banan. Cucurella nätade också mot United och var matchens spelare. Lirare som Solomon March, Alexis Mac Allister och Pascal Gross var andra pjäser som stod för utmärkta insatser. Detta Brighton är i grunden ett mycket bättre lag än Leeds. De har bättre spelare, en bättre coach och sitter ihop på ett helt annat sätt.

Det tror jag väger tyngre än motivationen som finns hos hemmalaget. När värdarna ändå ser ut att bli streckade som knappa favoriter så vänder jag på klacken. Tvåan är en utmärkt chansspik, till trevligt spelvärde, att bygga systemet kring.

■■ Match 4. Det har varit stormiga veckor för IFK Göteborg. Inte nog med att Blåvitt torskat tre raka matcher, det har varit svarta rubriker kring Tobias Sanas beteende. Den offensiva mittfältaren har hamnat i högljudda konflikter med Mikael Stahre och lajkade en kommentar på Instagram som beskrev tränaren som en idiot. Sana har därför varit avstängd från laget ett par veckor och har ännu inte börjat träna med resten av truppen. Han kommer därmed inte spela här. Hussein Carneil fick chansen från start mot AIK i Sanas frånvaro och även om det är en stortalang märktes det att tonåringen inte är färdig än. Det kan vara läge för Stahre att spela Norlin på vänsterkanten istället, en spelare som har bra koll på Varberg efter sin tid där. Det finns fler beslut för Stahre att ta. Gustav Svensson skadade sig i slutskedet mot AIK och är ytterst tveksam till spel och dessutom har både Jallow och Wendt varit sjuka under veckan. Harmonin i truppen verkar minst svajig och då tycker jag inte att Blåvitt förtjänar det stora förtroendet de får av tipparna. Varberg är som en humla. Den borde inte kunna flyga, men det är ingen som har berättat det för humlan. Lite så är det med Jocke Perssons manskap som gör fina resultat mot betydligt mer meriterade motståndare. Hallänningarna har visserligen en sämre period bakom sig med fyra raka omgångar utan seger, men de är ett hårt arbetande kollektiv som inte ger motståndarna någonting gratis.

I fjol vann Varberg båda mötena mot Blåvitt och med tanke på all turbulens, och troliga avbräck, som finns kring värdarna har jag svårt att förstå varför ettan streckas så högt som 70-75%. Supervärde till höger gör att X2 är första tecken att rita ned.

■■ Match 12. I oktober blev Napolis tränares bil, en Fiat Panda, stulen. I veckan välkomnades Luciano Spalletti till träningen av en banderoll där några supportrar skrivit att han skulle få tillbaka sin Panda om han lämnade klubben. Fansen till den ljusblåa klubben är inte nöjda med det sätt som Napoli vek ner sig i kampen om Scudetton. Om inget extraordinärt händer i avslutningen av säsongen kommer Napoli sluta trea i tabellen och det är inte omöjligt att en del spelare rent mentalt redan befinner sig på playan. Skadeläget ser annars bra ut och Napoli kan ställa upp med Osimhen, Lozano, Mertens och Insigne som offensiv kvartett. Det är en minst sagt namnkunnig uppställning och Insigne gör sin sista hemmamatch för klubben innan han lämnar för MLS. Bakåt är Rrahmani och Koulibaly normalt sett svåra att passera och inget lag i serien har släppt in färre mål än Napoli. Med det sagt brukar motivation spela större roll i Serie A än i till exempel Premier League och här gästas Napoli av ett Genoa med allt att spela för. Gästerna har vunnit två av sina tre senaste omgångar och det var en minst sagt dramatisk triumf som plockades mot Juventus i den senaste omgången. Då brände Moise Kean öppet mål vid ställningen 1-1 i den 94:e minuten och i anfallet efter fick de rödblåa en straff som Criscito satte dit. Genoa visade moral i den matchen och spelare som Nadiem Amiri, Albert Gudmundsson och Mattia Destro har tillräckligt med kvalité för att hota Napolis försvar. Hade Napoli haft något att spela för hade oddset på ettan troligen legat kring 1,40. Även då hade det tecknet streckats för hårt.

Nu när oddset på ettan ligger mellan 1,85 och 1,95 är det en vansinnig överstreckning vi får se. X2 rensar magiskt och är tecken som måste plockas med, även om det ska sägas att helgarderingen smakar bäst.

Spiken

Häcken (match 3)

Häcken trivs bra hemma på sin plast och har klass på alla positioner. Här lär de ta tag i taktpinnen redan från start och jag tror Kalmar får svårt att hänga med. Högmo leder sina mannar till ännu en seger.

Skrällen

Genoa (match 12)

Ett lag med allt att spela för och ett lag som bara vill ha semester. Det brukar spela stor roll i Italien och Genoa ska definitivt ha större chans att ta en skalp i Neapel än vad streckningen gör gällande.

Draget

Brighton (match 6)

Leeds saknar både Ayling och James på grund av deras röda kort den senaste veckan och truppen är för tunn för att klara av att hantera alla avbräck. Brighton spelar däremot som i trans för tillfället och vinner på Elland Road.