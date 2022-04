■■ Häftigt toppmöte, Derby d’Italia, väntar i Serie A under söndagen. Där ser min favorit, Inter, ut att bli undervärderade mot ett skadedrabbat Juventus. Fin värdespik.

Allsvenskans premiäromgång bjuder på en av alla spelvärda skrällar när svårspelade Varberg har betydligt bättre poängchans än strecken visar i Norrköping.

■■ Det är en helt underbar söndag vi har framför oss. Förutom Premier League, Serie A och La Liga så är det vårfeeling deluxe när Allsvenskan bjuder på fyra matcher från premiäromgången. Där har jag hittat både en vettigt spik och fräckt skrälldrag.

Det finns väldigt mycket spelvärde att hämta på kupongen där det svenska folket övervärderar mängder av lag. 4 miljoner i jackpot på det och jag har stora förhoppningar om fin utdelning.

■■ Match 3. Det smäller rejält i Turin denna söndag när storlagen Juventus och Inter drabbar samman. De blåsvarta från Milano tog som bekant hem Serie A i fjol medan Juventus är det gäng som vunnit Scudetton flest gånger med sina 36 inteckningar. Det är med andra ord mycket prestige på spel och dessutom oerhört viktiga poäng i toppstriden. Juventus har klättrat upp på en fjärdeplats i tabellen och har faktiskt visst häng på serieledarna Milan. Det skiljer trots allt bara sju pinnar upp till Rossoneri och Zebrorna kan nu fokusera på ligaspelet fullt ut efter uttåget ur Champions League. Spelmässigt hackar det dock en hel del. I mästarturneringen blev Villarreal för svåra. Juve fick då stryk med hela 0-3 på hemmagräset. Visst var siffrorna lite väl stora, men spanjorerna var det klart bättre laget i den matchen och det var en prestation som säkerligen oroar Allegri. Efter det slog Juventus tillbaka Salernitana med 2-0 hemma efter både mål och assist av Vlahovic. Serben har varit strålande sedan han anslöt från Fiorentina och ser ut att trivas ganska bra tillsammans med Dybala. Mittfältet är däremot svagt och det ska sägas att Juve har fått fler poäng än vad de varit värda under ligaspelet. Sett till xPTS borde de ligga efter Roma på en femteplats. Enligt samma statistik borde Inter leda Serie A istället för att ligga på en tredjeplats. Med sex poäng upp till stadsrivalen Milan och en match mindre spelad finns det fortfarande alla möjligheter att försvara sin titel. Skadeläget är bra för Inzaghi som ser ut att ha hela truppen tillgänglig. Då bör vi få se ett bortalag som startar med Martínez och Dzeko på topp, Barella, Calhanoglu och Brozovic/Vidal på mittfältet medan Skriniar styr försvaret med järnhand. Juventus hade behövt skadade Zakaria för att kunna vinna slaget på mitten, men får nu svårt att stå emot ett i dagsläget bättre Inter.

När tvåan, som är en oddsmässig favorit, i skrivande stund streckas som underdog så finns det inget att tveka på. Häftig värdespik!

■■ Match 13. Sirius spelade en riktigt trevlig fotboll under Daniel Bäckström förra säsongen även om det blev en plats på den undre halvan med bara fem poäng tillgodo på Halmstad på kvalplatsen. Moustafa Zeidan och Laorent Shabani tog stora kliv under Bäckström och har de fortsatt utvecklingen under vintern är det två av seriens mer spännande spelare. De blåsvarta har tappat viktiga Jacob Ortmark till IFK Norrköping, Nahom Netabay till Kalmar och Adam Ståhl till Mjällby, men Uppsalagänget har fyllt på med intressanta lirare. Tommy Vaiho är en uppgradering i målet och Kristopher Da Graca har potential att leda försvaret tillsammans med Isak Ssewankambo som blev klar för klubben i dagarna. På mittfältet blir det spännande att se vad Filip Olsson från Landskrona kan göra på den här nivån och dessutom jagar Filip Rogic en nytändning i Uppsala. Blåvitts fansens kelgris Patrik Karlsson Lagemyr är en riktig trollgubbe och ett häftigt nyförvärv. Får han bara vara skadefri kommer han passa perfekt in i lagbygget. Kouakou är given på topp i år igen och får troligen sällskap av nye islänningen Bjarnason. Jag tror mycket på Sirius denna säsong som har kapacitet till en trygg mittenplacering. GIF Sundsvall är det svårare att ha några höga tankar om. Nykomlingarna fick värsta tänkbara besked under försäsongen då Linus Hallenius drog korsbandet. Giffarna har plockat in haitiern Ronaldo Damus som ersättare, men det känns i ärlighetens namn som en flopp. Pontus Engblom kommer få dra ett enormt lass i offensiven. Bakåt läcker Sundsvall som ett såll och i cupen släppte de in tre bollar mot Elfsborg och fyra mot Degerfors.

Dessutom blev det torsk med 1-4 mot just Sirius för ett par veckor sedan i en träningsmatch. I mina ögon är det klasskillnad mellan dessa två lag och hemma på Studenternas kommer Sirius hålla i taktpinnen. Ettan är en given spik även om den skulle klättra upp till 60%.

■■ Match 2. Landslagsuppehållet kom olägligt för Tottenham som med fyra segrar på de fem senaste ligamatcherna hållit jämna steg med ärkerivalen Arsenal i kampen om fjärdeplatsen i Premier League som ger spel i nästa upplaga av Champions League. Conte ser ut att ha hittat sin föredragna elva med Kulusevski och Son bredvid Kane på topp, en trio som är fullständigt livsfarliga i omställningarna. Närmast kommer de vitklädda från en stark, och rättvis, derbyseger mot West Ham som slutade 3-1. Heung-Min Son var den stora segerregissören då med två och ett halvt mål. Tipparna blev imponerande av den insatsen och streckar upp Spurs extremt högt. I skrivande stund är de uppe och nuddar kring 80% och det är såklart alldeles för mycket. Newcastle är ett helt annat lag efter vinterns transferfönster och har tagit poäng i nio av de elva senaste seriematcherna, även om de två sista fajterna innan uppehållet slutade i moll. En del skador stör fortfarande Skatorna, inte minst saknas Callum Wilson och Kieran Trippier, men laget från norr kan ändå mönstra en stark elva. Bruno Guimaraes bör ta plats på mittfältet tillsammans med Willock och Joelinton. En trio som absolut ska kunna mäta sig med Tottenhams fältare. Längre fram i banan är Allan Saint-maximin helt återställd efter sin skada och kommer precis som vanligt trolla med sin försvarare på kanten. Lyckas fransmannen få in bollen i straffområdet står jätten Chris Wood där och väntar. Försvaret ser också stabilt ut efter att Burn kommit in i mitten och Targett tagit plats till vänster.

Tottenham har tappat poäng hemma mot Newcastle två år i rad och historien kan mycket väl upprepa sig. Med allt spelvärde i väldigt lågt streckade X2 är det tecken som ska med tidigt i jakten på storkovan.

■■ Match 12. Samuel Adegbenros vara eller inte vara i IFK Norrköping var en tråkig såpa under vintern och till sist blev det klart att nigerianen flyttar till Kina. Med tanke på att han noterades för 17 ligamål under 2021 och vann Allsvenskans skytteliga är det såklart ett enormt avbräck. Även Carl Björk (Bröndby) har lämnat och då ser det lite tunt ut i anfallsväg. Ska Peking göra en bra säsong hänger i princip allt på att Christoffer Nyman får vara skadefri. Skyttekungen från 2020 har sett riktigt fin ut under försäsongen och bland annat nätat fem gånger på fyra cupmatcher. Jonathan Levi kommer spela en nyckelroll när det gäller att få fram bollar till Nyman ihop med nyförvärven De Brito och Ortmark. I övrigt är jag inte speciellt imponerad av dessa östgötska Kamrater som jag inte tror kommer ha något med toppstriden att göra. Det kommer såklart inte heller Varberg att ha, men däremot skulle det inte förvåna om Jocke Persson, som tidigare två säsonger i finrummet, får ihop sin spretande trupp till ett riktigt lag. Ejupi och De Brito har lämnat västkusten medan Sverrisson och Lushaku finns på plussidan. Alfonsi har blivit ett år äldre och tränar-Jockes son kan mycket väl få sitt stora genombrott. Bois klarade sig inte vidare från sin grupp i Svenska Cupen där det blev stryk med 1-2 mot just IFK Norrköping i den sista omgången. Då ledde Varberg med 1-0 länge innan Nyman tryckte dit dubbla strutar. 2-1 till Peking blev också resultatet när lagen möttes på Platinumcars Arena i fjolårets ligaspel.

Båda dessa bataljer har varit relativt jämna tillställningar och sett till detta finns det ingen anledning till att Norrköping ska streckas kring 75-80%. Här behövs alla tecken plockas med redan från början där högersidan rensar magiskt.

Skrällen

Newcastle (match 2)

Sett till de tio senaste omgångarna har Newcastle tagit fler poäng än Tottenham och efter vinterns shoppingrunda är de ett stabilt Premier League-lag. Trots fin form ska Spurs aldrig streckas så här hårt i detta möte. X2 rensar fint och klickas i.

Spiken

Sirius (match 13)

GIF Sundsvall är i dagsläget inget lag av allsvensk kaliber. Sirius är bättre på alla positioner och får en perfekt start på sin säsong med en storseger hemma på Studenternas. Given etta.

Favorit i fara

IFK Norrköping (match 12)

IFK Norrköping hade en del flyt som lyckades ta sig förbi Varberg i gruppspelet av Svenska Cupen och sedan blev det respass i kvarten av Hammarby trots två Nyman-baljor. Peking är för beroende av en man, medan Varberg förlitar sig på ett hårt arbetande kollektiv. Detta är öppnare än vad streckningen gör gällande och då är X2 tecken som måste ges utrymme.