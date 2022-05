■■ Jag ser verkligen fram emot Europatipsets vecko-kupong som bjuder på rejält med action. Utbudet är spretigt, men väldigt underhållande. Semifinaler i Europa League och Europa Conference League, Danska Cupen, kval mot The Championship, Allsvenskan, Serie A, La Liga och Ligue 1 utgör hela mattan. Det luktar högt spelvärde på flera håll kryddat med 4 miljoner i jackpot.

Lägg märke till att kupongen liras under två dagar där de fem sista matcherna spelas under fredagskvällen.

■■ Match 1. Eintracht Frankfurt har sannerligen imponerat under Europa League och jag hade tyskarna som skräll i bortamatchen mot West Ham. Att lägga Real Betis och framför allt Barcelona på rygg i de förra omgångarna gör dock att det svenska folket fått upp ögonen för Frankfurt. Särskilt efter 2-1 i London. Det var dock en match där ”Örnarna” var rejält illa ute och ska vara väldigt glada att de kom undan med en uddamålsvinst. West Ham skapade mängder med chanser och vann bland annat xG med 2.86 - 1,48. Bowen hade bland annat en cykelspark i ribban som var värt ett bättre öde. Det är inte ofta West Ham får såna här chanser att spela en europeisk cupfinal. WH vann den dekiga Intertoto-cupen 1999 och den andra pokalen som finns i prisskåpet hämtades säsongen 1964-65 då de vann European Cup, dåtidens Champions League. En titel i Europa League skulle vara en rejäl fjäder i hatten och något fansen drömt länge om. Det råder således ingen tvekan om att West Ham är all in här och kommer ställa upp med absolut bästa tillgängliga lag. Nyckelspelarna Soucek och Antonio vilades båda från start i derbyt mot Arsenal i helgen, vilket visar vad Moyes prioriterar. Då tycker jag att engelsmännen i grunden är det bättre laget av de två. Nu är det bara vinst som gäller och det är en helt öppen match som väntar. Tipparna håller dock Frankfurt, som bara vunnit fyra av 16 hemmamatcher under säsongen, som klara favoriter i en match de inte ens behöver vinna.

Spelvärdet på tvåan ser ut att bli riktigt fint runt 25-30%. Då vill jag inte fega utan spikar West Ham rakt av för att spara tecken. Häftigt drag!

■■ Match 12. Vidare till Ligue 1 där det bara är tre omgångar kvar att spela. Monaco har väldigt mycket att spela för i toppen där det är ett getingbo i kampen om Europabiljetterna. Just nu skiljer bara målskillnad upp till Rennes på CL-kval och tre poäng till Marseille på andraplatsen som innebär en direktbiljett till finrummet. Monegaskerna har verkligen toppar formen mot slutet av säsongen. Sju raka segrar i Ligue 1 har radats upp där både Paris SG och Rennes besegrats, bland annat. Truppläget ser väldigt bra ut och vasse Ben Yedder bara fortsätter att ösa in mål. Annat läge för de regerande mästarna Lille som ser ut att ha stämplat ut för säsongen. En vinst på de sex senaste och det var en orättvis sådan hemma mot Strasbourg. Senast skämde Lille ut sig rejält i bortamatchen mot Troyes där de blev helt utspelade och torskade rättvist med 0-3. Inte nog med det så blev två av lagets nyckelspelare, Yilmaz och Sanchez, utvisade och är avstängda här. Lägg därtill att givna Xeka är skadad. Värdarna har absolut inget att spela för och med tanke på taskig form och jobbiga avbräck bör de får det väldigt tufft igen.

Toppchans för Monaco som jag spikar utan att tveka så länge tvåan inte springer för högt över 50%.

Skrällar finns det som vanligt gott om när det vankas Europatipset.

Här är mina två bästa:

■■ Match 7. Semifinal i Danska Cupen. Odense, tränat av Andreas Alm, har 2-1 att gå på från det första mötet. En match där ett lika resultat hade varit det mest rättvisa då Sönderjyske skapade minst lika många chanser. I övrigt håller båda dessa klubbar till i nedflyttningsserien där OB gått starkare och Sönderjyske just nu är jumbo. Det svenska folket tycks dock stirra alldeles för mycket på den tabellen och streckar upp värdarna rejält. När lagen stött på varandra i ligaspelet denna säsong har det slutat oavgjort två gånger om. Ett perfekt resultat för Odense nu då det räcker för att ta sig vidare till final. Att ettan drar iväg så hårt när värdarna således inte ens behöver vinna matchen för att lösa uppgiften är för mig oförklarligt. Lägg därtill att Sönderjyske är ett cup-lag av rang. De vann den Danska Cupen 2020 och var i final i fjol. Här är de all in igen då ligaspelet gått i stå. 70% på ettan är brutalt högt då den snarare borde ligga runt dryga 50%.

För mig finns det bara ett vettigt spel här och det är att gå för spelvärdet rakt av och chansa bort den övervärderade ettan. X2 testas som rensar bort en klar majoritet av alla kuponger i spel.

■■ Match 10. Efter en undermålig säsong i stort så kan Juventus ändå andas ut en aning. ”Den gamla damen” säkrade nämligen topp 4 och en Champions League-plats genom vinsten (2-1) hemma mot Venezia senast. Det var dock ytterligare en i raden av sämre prestationer där det gästande bottenlaget hade 1-1 med mindre än kvarten kvar. Nu lär det vara fullt fokus på finalen i Coppa Italia mot Inter nästa vecka. En titel där räddar ändå ansiktet på Allegri som fått ta en hel del kritik under säsongen. Tränarens skadelista är fortsatt lång där spelare som Cuadrado, Locatelli, Chiesa, Pellegrini och McKennie finns. Juventus ska givetvis vara favoriter mot Genoa ändå, men så stora som tipparna verkar tro. Här väntar nämligen en trolig holmgång. Genoa har nämligen betydligt mer att spela för - sin existens i Serie A. Med tre omgångar kvar har de tre poäng upp till Cagliari på rätt sida strecket. Målet måste således vara tre pinnar under fredagskvällen. Genoa har sett klart förbättrat ut under Alexander Blessini, som kom in som tredje tränare för säsongen, där framför allt defensiven stadgats upp. Visst blev det en riktigt tung torsk i ”Derby della Lanterna” borta mot Sampdoria senast (0-1) i en match där Genoa var värda mer. Kaptenen ”Mimmo” Criscitos straffmiss på övertid blev väldigt kostsam. Hemma på Luigi Ferraris har de blåröda gjort det bra under en längre tid. Bara en torsk på den sju senaste och de underliggande siffrorna framför hemmapubliken talar nästan uteslutande till Genoas fördel.

Jag tycker det känns väldigt intressant att gå emot ett Juventus som inte imponerar när gästerna streckas upp runt 70%, runt 20 procentenheter för högt. Jag chansar bort tvåan helt och jobbar det fina skrällvärdet i 1X.

Spiken

Inter (match 11)

Inter har inte råd att ge Milan mer försprång i kampen om ligatiteln. Måste ta tre poäng här. De blåsvarta är ligans bästa lag och bör inte ha några problem hemma mot ett bortasvagt Empoli utan något att spela för.

Skrällen

Genoa (match 10)

Genoa slåss för sitt liv med tre poäng upp till säker mark. Kommer vara desperata efter tre pinnar hemma på Luigi Ferraris. Juventus imponerar inte, men säkrade sin Champions League-plats senast. Har nu fokus på den kommande cup-finalen som ska rädda upp säsongen. När tvåan övervärderas grovt är det en favorit jag chansar bort helt.

Favoriten i fara

Odense (match 7)

Odense hade flyt som fick med sig 2-1 från det första cup-mötet, men har nu ett mål att gå på inför denna retur. Det innebär att laget inte behöver vinna matchen för att ta sig till dansk cupfinal. Sönderjyske ska, trots den mediokra ligaplaceringen, inte underskattas då de måste räknas in som cupspecialister. Gästerna vann cupen 2020 och spelade final i fjol. X2 erbjuder väldigt fint spelvärde.