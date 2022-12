■■ Svenska Spels kupongmakare har fått skruva till det rejält för att få ihop söndagens Europatips. Kupongen blandar VM-finalen med Serie B, Segundan, The Championship, den engelska Ligacupen och skotska Premiership. En runda som spelas över tre dagar då den avslutas under tisdagskvällen med en cupmatch från Belgien.

Småsnurrigt, men då brukar det finnas extra fint spelvärde att hämta också.

■■ Match 4. Burgos är ett av de lag i den spanska andraligan som har överpresterat allra mest under hösten. De befinner sig i toppen av serien tack vare ett mycket starkt försvarsspel som lett till att endast tio bollar har slunkit in i egen kasse. Försvarsmuren börjar dock rämna och Burgos har två raka förluster samt har släppt in mål i fyra raka omgångar. Många lag hade gjort allt för att fokusera på nästa ligamatch efter de resultaten, men inte Burgos. De firar nämligen 100 år och spelade därför en jubileumsmatch mot Athletic Bilbao under torsdagen. En match där stora delen av den ordinarie elvan startade. Det hjälpte dock inte då baskerna körde över sina motståndare och vann med 3-0. Nu får värdarna klara sig utan avstängde Álex Bermejo och det går inte alls att ta strecken på ettan på allvar. Huesca må befinna sig längre ner i tabellen, men enligt expected points borde lagen snarare vara tabellgrannar än att det ska skilja sju poäng som fallet är. Gästerna torskade borta mot Real Zaragoza med hela 0-3 i den förra omgången, men det var en match där Huesca spelade helt okej fotboll och helt enkelt inte fick in bollen samtidigt som allt gick in i andra ändan. Bland annat hade Huesca störst bollinnehav och 13 hörnor mot Zaragoza. Det saknades någon som kunde sätta bollen i nät och just en sådan spelare får Huesca tillbaka nu när bästa målskytten Juan Carlos återvänder från sin avstängning.

Detta är två jämnstarka lag och det kommer märkas på söndagens batalj. Värdet ligger helt klart till höger och då är det tveklöst där det ska börja streckas.

■■ Match 6. Det var inte speciellt längesedan som Alavés toppade tabellen och det var de inte förtjänta av. Baskerna hade sprungit en bra bit över sin xPTS och sådant har en förmåga att jämna ut sig. Utjämningen har nu börjat och Alavés står på tre raka förluster. Visst har motståndet (Granada, Tenerife, Levante) varit tufft, men det har också varit ett Alavés som har haft förtvivlat svårt att komma till farliga chanser. Senegalesen Mamadou Sylla är nu avstängd efter sitt röda kort senast och det är ett avbräck i offensiven. Å andra sidan återkommer Xeber Alkain från botbänken och då det är lagets bäste målskytt under hösten är det ett välkommet tillskott. Trots det får Alavés svårt att hitta nätet under söndagen. Málaga ligger näst sist i Segundan, men har haft mycket marginaler emot sig och borde ha tagit fler poäng än vad de gjort. Nu har de blåvita från solkusten fått ordning på sitt försvarsspel och har inte släppt in mer än ett mål i någon av sina sju senaste tävlingsmatcher. Alberto Escassi och Esteban Burgos är en rutinerad duo som kompletterar varandra väl i mittförsvaret. Framför dessa herrar finns Jozabed som bland annat har representerat Fulham och Celta Vigo tidigare under sin karriär. Målskyttet har gått trögt och där hoppas Málaga få igång 41-årige Rúben Castro som gjorde 20 mål för Cartagena i den här serien förra säsongen. Förutom dessa spelare finns även Alfred N’Diaye som tidigare under sin karriär representerat Wolverhampton, Real Betis och har spelat ett VM för sitt Senegal.

Med den truppen ska Málaga kunna klättra i tabellen och färden uppåt kan mycket väl börja redan här. Mot ett övervärderat Alavés är det helt klart vänstersidan som ska stå i fokus.

■■ Match 3. Frosinone har gått som tåget under hösten och har skapat sig en lucka i toppen av Serie B. De är obesegrade de senaste två och en halv månaderna och har varit oerhört stabila. Samtidigt finns det tecken på att den första förlusten kommer närmare. Tre av de fyra senaste omgångarna har slutat oavgjort och då har spelschemat ändå inte varit det allra tuffaste. Närmast kommer Frosinone från en 0-0-match hemma mot Pisa och insatsen där lämnade en del i övrigt att önska. Marcus Rohdén, som varit så bra under året, hade ingen lyckad dag och byttes ut efter en timmes spel. Annars har den svenske landslagsmannen varit vass i det offensiva spelet tillsammans med Mulattieri, Insigne och Garritano. Nu finns det en del som tyder på att den kvartetten återigen kan få problem att komma till. Genoa är nämligen det lag, förutom Frosinone själva, som har släppt in minst antal mål under hösten. Mittbackarna Bani och Dragusin har visat gång efter annan att de är svårpasserade och de skyddas bra av rutinerade Kevin Strootman på mittfältet. Centralt finns även Sturaro och Ilsanker tillgängliga och det är en bredd som inget annat lag i serien kan mäta sig med. Längst fram har Genoa haft stora problem med att sätta bollen i nät, men de har skickliga anfallare. Puscas har varit runt i många klubbar i Europa och rumänen är en sniper som har mål i sig när självförtroendet är på topp. Albert Gudmundsson, Mattia Aramu och Massimo Coda är övriga alternativ längst fram och den sistnämnde har gjort 42 mål i den här serien för Lecce under de två senaste säsongerna. Genoa ska vara en solklar kandidat till att flyttas upp, men de skulle behöva en seger här för att inte tappa för mycket mark på lagen ovanför.

Det tror jag att de rödblåa löser. Förhoppningsvis kan vi få ettan till hyfsat värde och då är det en fin spik att bygga systemet kring.

■■ Match 9. Venezia trillade ur Serie A i våras och hoppades kunna ta hissen direkt tillbaka till det italienska finrummet igen. Starten på säsongen var dock riktigt usel och det är först de senaste veckorna som vi har fått se vilken potential som finns i truppen. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna har gjort att Venezia har tagit sig upp över nedflyttningsstrecket. Offensivt finns det högklassiga spelare i form av Dennis Johnsen från Norge och den meriterade finländaren Joel Pohjanpalo. Bakåt har det däremot inte sett lika tryggt ut. Den finska målvakten Jesse Joronen och hans kollegor har släppt 24 bollar förbi sig och det är till exempel fler än tabelljumbon Perugia som står för motståndet här. Försvararen Marco Modola gick dessutom sönder när Cosenza besegrades med 2-0 vilket gör att Michael Svoboda lär starta i hans ställe i denna match. Perugia är jumbo och åkte på en blytung bortaförlust mot Cagliari förra helgen. Detta trots att de hämtade in 0-2 till 2-2. Avgörande 2-3 föll med tio minuter kvar att spela. Innan dess hade de rödklädda fyra raka omgångar utan förlust så de är helt klart på rätt väg. Luca Strizzoli och Marco Olivieri är ett intressant anfallspar och hemma i Umbrien håller jag faktiskt Perugia högre än Venezia i detta möte. Värdarna har betydligt bättre underliggande siffror än vad som syns i tabellen.

Det lär inte de tabelltittande tipparna ha koll på vilket innebär att värdet blir fint på ettan. Då lämnar jag den ensam.

Spiken

Genoa (match 3)

Genoa har den kanske allra starkaste truppen av alla lag i Serie B och det är dags att de får till en riktig fullträff. På hemmagräs ska de hållas högre än serieledande Frosinone. Ettan håller sig förhoppningsvis på vettiga nivåer och är en sund spik.

Skrällen

Huesca (match 4)

Burgos har gått bättre än de förtjänat under hösten, men är på väg ner vilket två raka förluster vittnar om. Huesca är på ungefär samma nivå sett till xPTS. Bra skällchans.

Draget

Perugia (match 9)

Perugia må ligga sist i Serie B, men de har en trupp som är stark nog för att hänga kvar i den här serien. På hemmagräset är ettan ett utmärkt val mot ett Venezia som inte riktigt har kommit upp i nivå under hösten.