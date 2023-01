■■ Ingen Premier League-boll på söndagens Europatips, men det finns gott om godbitar ändå då en rad storlag från Serie A, La Liga, Ligue och Bundesliga finns med. PSG på hemmaplan, med hela stjärntrion redo för spel, tror jag inte att det finns så mycket att göra åt.

Men i övrigt finns det flera överstreckade favoriter som inte har några givna uppgifter framför sig.

■■ Match 1. Napoli föll knappt på San Siro mot Inter när Serie A startade om, men sedan dess har de ljusblåa hoppat tillbaka på segerspåret igen. Tre raka triumfer i Serie A finns i bagaget där 5-1 mot Juventus så klart sticker ut lite extra. Visst blev det uttåg ur Coppa Italia mot Cremonese, men det var en match där Spalletti roterade friskt i sin elva och det känns som att Napoli har större fiskar att steka. Inför helgens omgång har hemmalaget tolv poäng ner till andraplacerade Milan och doften av den första ligatiteln sedan Maradonas tid känns allt starkare. Victor Osimhen kan inte sluta göra mål på topp och när han får sällskap av sin radarpartner Khvicha Kvaratskhelia finns det inget försvar i ligan som klarar av att stå emot under 90 minuter. Stjärnskottet från Georgien har varit sjuk i veckan och missade 2-0-vinsten mot Salernitana, men ska vara tillbaka i truppen nu. Överhuvudtaget ser Napoli ut att kunna mönstra sin starkaste elva och då blir det åka av. José Mourinho är en defensivt lagd tränare, men det är ändå förvånande att Roma är det lag som har den lägsta xGA-siffran i någon av Europas topp 5-ligor. Det är med andra ord svårt att ta sig hela vägen fram till en målchans mot de vinröda. Smalling och Mancini gör det riktigt bra, men Ibanez har inte riktigt lika hög kapacitet och det är något som Napoli ska kunna utnyttja. I offensiven hänger det mesta på Dybala och Pellegrini och det är två tekniska lirare som båda är bra på fasta situationer. Roma kommer dock inte i närheten av lika många målchanser som söndagens kombattanter gör och under säsongen har de bara gjort lite mer än hälften så många mål som Napoli. Hemmalaget kommer dominera denna matchbild och jag tror att Romas köttmur till försvar till sist får ge vika. Gästerna har bara en seger på de nio senaste inbördes och förbättrar inte den statistiken nu.

Det finns så många bra skrällchanser på kupongen att jag här väljer att spika ettan trots att spelvärdet kanske inte blir det bästa.

■■ Match 7. Auxerre går kallt i Ligue 1 och fem raka förluster gör att platsen under nedflyttningsstrecket är cementerad. I Coupe de France går det däremot bättre och där slog Auxerre tillbaka Chamois Niort från andradivisionen med hela 4-0 för en vecka sedan. Viktigt för självförtroendet och det var flera spelare som visade upp sig från sin bästa sida då. Nuno Da Costa, Gaetan Perrin och nye lånet från Rennes, 19-årige Matthis Abline, hamnade alla i målprotokollet. Elisha Owusu, som köpts in från Gent, gjorde sin debut för klubben i den matchen och visade direkt att han kommer vara en tillgång centralt. Mittfältaren från Ghana var med i Qatar även om han inte fick någon speltid då och kommer göra mycket nytta under våren. Viktigt nu att börja plocka poäng i ligaspelet och det ska sägas att Auxerre har tagit nio av sina 13 pinnar på hemmaplan. Montpellier har haft ett par hemska veckor. Den knappa förlusten mot Marseille följdes upp av ett pinsamt uttåg ur cupen mot lilla Pau från Ligue 2 och efter det har raset startat. 1-6 borta mot Nice var den kanske allra sämsta prestationen på hela säsongen och det krävdes en reaktion hemma mot Nantes för två veckor sedan. Istället fick vi se ett övertaggat Montpellier där både Wahbi Khazri och Elyes Wahi drog på sig direkt röda kort. Något som gör att duon är avstängd under söndagen. Montpellier har dessutom tappat otroligt viktige keepern Jonas Omlin under transferfönstret och ersatt honom med veteranen Lecomte från Monaco. En spelare som var utlånad till Espanyol under hösten, men inte tog plats mot slutet.

Det är en rejäl försvagning och något som mycket väl kan avgöra denna batalj. Med fint värde på ettan testar jag att chansspika bottenlaget Auxerre.

■■ Match 2. Det råder kaos i Juventus. Klubben har blivit av med 15 poäng efter att ha fifflat med ekonomin under pandemin och dessutom riskerar flera spelare som ska ha tagit emot svarta löner att stängas av. Det måste påverka motivationen inom spelargruppen, åtminstone i ligaspelet. Känslan är att fokus nu ställs om mot Coppa Italia och Europa League. Det tidigare så täta försvaret har också rämnat fullständigt och Allegris mannar har släppt åtta bollar förbi sig på de två senaste omgångarna. Trion Bremer, Danilo och Alex Sandro ser inte helt vattentät ut och i ärlighetens namn får de inte mycket hjälp av mittfältare som Rabiot och Locatelli som har näsan i offensiv riktning. Tipparna tror dock att detta är samma Juventus som för fem år sedan och streckar upp ettan alldeles för högt, i skrivande stund cirka 80%. Det är verkligen inte rimligt. Monza har gjort en kanonsäsong i det italienska finrummet och det märks att det finns ekonomiska muskler i Berlusconis nya projekt. Laget från Formel 1-meckat har tagit poäng i samtliga ligamatcher efter VM-uppehållet där krysset mot Inter sticker ut lite extra. Caprari och Petagna är en offensiv duo av hög klass och skulle de ha en sämre dag finns alternativ som Gytkjaer och Mota. Bakåt är det härligt att se Pablo Marí tillbaka i speldugligt skick efter knivdådet för några månader sedan. Monza spelade oavgjort i höstens ligamöte med Juventus på hemmaplan, men torskade på den här arenan i Coppa Italia för en och en halv vecka sedan. 1-2 slutade den bataljen, men spelmässigt var det helt jämnt och Monza lär stå upp bra nu också.

Det ser ut att bli jättevärde på bortasegern i Turin och då är X2 tecken av högsta prioritet även om den lite mer försiktige väljer att helgardera.

■■ Match 3. Lazio smyger med i toppen av Serie A trots att de egentligen inte har spelat speciellt bra fotboll under säsongen. Inte förrän i hemmamatchen mot Milan där Örnarna slaktade Piolis gäng med hela 4-0. Jag ställer mig dock frågande till om det var för att Lazio var så bra eller om Rossoneri helt enkelt bara är ruggigt dåliga just nu. Sett till xPTS så har de ljusblåa från huvudstaden sprungit extremt bra och tredjeplatsen är inte speciellt välförtjänt. Det är faktiskt sju lag som ligger högre upp i xPTS-tabellen, bland annat söndagens motståndare Fiorentina. Nu får värdarna dessutom klara sig utan Ciro Immobile återigen och även om romarna lyckades stänka dit fyra bollar mot Milan senast ska det snarare ses som ett undantag än en regel. Immobile är lagets klart viktigaste spelare och att han inte finns med här är såklart ett monumentalt avbräck. Fiorentina har motsatt säsong sett till Lazio på så sätt att Viola har tagit betydligt färre poäng än vad de har förtjänat. Senast mot Torino var det de lilaklädda som dominerade matchen, men det blev stryk med 0-1. Effektiviteten framför mål har varit ett stort problem, men känslan är att det kommer lossna förr snarare än senare. Det är få lag i serien som har en så bred offensiv som Fiorentina till sitt förfogande. Mot Torino startade Kouamé på topp med Saponara, Ikoné och Bonaventura strax bakom. Då fanns González, Jovic och Barák på bänken och det är inga dussinspelare. En streckning på 45% hade jag kunnat köpa på ettan, men i skrivande stund har det gått 30 procentenheter högre upp och då är det bara att slänga ettan i papperskorgen.

Fiorentina tar poäng i den här matchen oftare än varannan gång sett till oddsen, men streckas just nu som om de bara skulle lösa det drygt en på fyra. Massivt spelvärde alltså och jag chansar bort den usla ettan helt. X2.

Spiken

PSG (match 9)

PSG ser ut att äntligen ställa Mbappé, Neymar och Messi på plan samtidigt och då finns det inget lag i Frankrike som klarar av att stå emot i 90 minuter. Reims är flera klasser sämre och får storstryk i Paris. Ettan spikas trots hård streckning.

Skrällen

Fiorentina (match 3)

Lazio har överpresterat sin xPTS medan Fiorentina har gjort tvärtom. Egentligen skiljer det inte mycket mellan dessa två lag och det kommer bli jämnt i Rom. Då är det givet att gå för skrällen.

Favorit i fara

Juventus (match 2)

Monza stod upp bra mot Juventus i cupmatchen på denna arena för mindre än två veckor sedan och har tillräckligt bra trupp för att göra match av det igen. Ett omotiverat Juventus, som lider av sviterna av 15 minuspoäng, är ingen säker vinnare.