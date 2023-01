■■ Premier League, The Championship och en hel del matcher från franska Ligue 1 är det som ska bemästras på Nyårsdagens Europatips.

Flera favoriter övervärderas i vanlig ordning och med 3 miljoner i jackpot finns det extra spelvärde.

■■ Match 8. Tidigare i veckan gick jag emot Rennes som en övervärderad favorit borta mot Reims i Ligue 1. Det slutade i dur då de sistnämnda vann med 3-1 och jag anser förutsättningarna vara kusligt lika i seriefinalen som stundar på Stade Bollaert-Delelis. Lens är hemmahörandes på denna arena och framför egen publik finns det inget lag i det franska finrummet som är lika bra som de rödgula. Åtta segrar på lika många försök och totalt 18-6 i målskillnad är starka papper och det kommer att vara ett fanatisk stöd som väntar de hemmahörande när PSG kommer på besök. Lens laddade upp inför seriefinalen med att spela 0-0 borta mot Nice i en match där jag tyckte att tabelltvåan var det bättre laget. Lägen fanns för att få med sig tre poäng men det märktes samtidigt att visst fokus redan fanns på detta möte. Openda fick bland annat inleda på bänken men här kommer stjärnskottet att ta plats i startelvan. Tillsammans med Sotoca är belgaren rejäla hot för PSG:s backlinje. Parisarna får i sin tur klara sig utan spelare som Mendes och Kimpembe samtidigt som Messi fortfarande frossar i glansen av VM-guldet. Neymar är dessutom avstängd efter det pinsamma röda kortet i mötet med Strasbourg. I samma match avgjorde Mbappé från straffpunkten först i den 95:e minuten och det är inte sällan PSG har svårt att komma ur startblocken efter ett uppehåll. Säsongens match stundar för Lens vars poängchans ska ses som god med rådande förutsättningar.

Den spelvärda ettan är hyperintressant och på större system sträcker jag mig till mitten. Tvåan chansas bort helt och hållet!

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 96 rader

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 288 rader

■■ Match 2. Graham Potters effekt på Chelsea var i det närmaste obefintlig under hösten. Åtminstone i Premier League. Fem raka utan seger varav tre raka förluster lydde facit innan uppehållet som gjorde att det började tisslas och tasslas om svenskbekantingens framtid i stadens helblå delar. Potter lyckades dock få sina adepter att kräma ur en gedigen insats i återstarten mot Bournemouth. Den ständigt ifrågasatte Kai Havertz låg bakom 2-0-segern med ett mål och en assist och tysken ska inte behöva oroa sig över startplatsen mot Nottingham. Tillsammans med Sterling, Mount och Pulisic ser Havertz till att The Blues offensiv ständigt är i rörelse, något som en stationär Aubameyang inte erbjuder. Smolket i Potters bägare var att Reece James återigen tvingades utgå med en befarad knäskada, men wingbackens eventuella frånvaro ska inte påverka prestationen på City Ground nämnvärt. Nottingham är ett lag som Chelsea ska kunna dra ned brallorna på ändå, inte minst med tanke på hur Forest agerade mot Manchester United. United spelade in, ut och igenom Steve Coopers gäng gång efter annan och den enorma spelaromsättningen från i somras har knappast givit Cooper ultimata förutsättningar att få gruppen sammansvetsad. Fler förstärkningar har utlovats från den grekiske ägaren i vinter och jag blir inte förvånad om Forest värvar sig ur Premier League redan efter en säsong.

Chelsea besitter alla nödvändiga nycklar för att utmanövrera värdarna och jag lutar starkt åt höger på denna klassiska arena. Tvåan är en vettig spik trots hög procent.

■■ Match 6. Premier League-klubbar börjar oftare än tidigare att titta mot The Championship när det ska handlas spelare och anställas tränare. Nathan Jones är ett färskt exempel på detta då walesaren gavs chansen i Southampton efter att ha tagit Luton till nya höjder. The Hatters spåddes få problem med att hitta en likvärdig ersättare, men den välskötta klubben från Bedfordshire agerade snabbt när Rob Edwards plockades in efter en misslyckad sejour i Watford. The Hornets tålamod med en tränare varar i ungefär 24 timmar och jag är övertygad om att Edwards är rätt man att leda Luton framåt. 40-åringen tog sin första triumf i föregående omgång mot Norwich (2-1) och följde sedan upp det med en fin skalp i torsdags mot QPR. 3-0 speglade kanske inte matchbilden till punkt och pricka men med hänsyn till Edwards korta tid på posten går det än så länge inte att kräva mer. Truppen han befogar över är bred där förra årets skyttekung Adebayo vilades hela matchen mot QPR. Här kan således pigga ben luftas i det tighta spelschemat. Momentum finns det en uppsjö av hos gästerna som bör kunna trivas med matchbilden även mot Huddersfield. The Terriers kommer till spel med två raka segrar mot Preston och Rotherham i ryggen men det har inte varit insatser som fått tv-tittarna att tappa hakan. Värdarna har förlorat xG i bägge tillställningarna och jag vill vara väldigt tydlig med att de blåvita är ett lag för den definitiva bottenstriden. Luton har i sin tur kapacitet att nå playoff-platserna och sköter de tillresta sina kort rätt på John Smith’s Stadium hänger den tredje raka segern i luften.

Till vad som ser ut att bli hyfsat jämnt fördelade streck lockas jag till ställningstagande. Tvåan spikas!

■■ Match 1. Tottenham hade spelmässigt stora bekymmer under hösten. De liljevita lyckades hamna i femtioelva underlägen som gjorde uppförsbackarna branta och läxan var inte lärd när återstarten mot Brentford sparkade igång Boxing Day. The Bees låste fast Spurs tama offensiv i en enkel rävsax och hade bud på mer än 2-0 innan derbymotståndarna insåg allvaret. På mindre än tio minuter lyckades Contes gäng vända på steken till 2-2 men det är inte ytterligare en vändning som är grejen att ta med sig från denna fight. Den envisa italienaren behöver ändra sin filosofi om Tottenham ska ha chans att nå topp 4 under våren då mängder av andra lag har ett spelsätt som är hållbart i längden. Spurs kan inte föra en matchbild om deras liv hängde på det och när Son tycks vara i en djup formsvacka lämnas för stort offensivt ansvar till firma Kane/Kulusevski. Lyckas Aston Villa hålla duon i schack ska gästerna ses med vettig poängchans i norra London. Unai Emerys gäng hade under annandagen problem med Liverpools djupledsspel, men trots 0-2-underläget arbetade sig The Villans in i matchen. Watkins reducerade med dryga halvtimmen kvar att spela och ett tag kändes det som att det bara var en tidsfråga innan kvitteringen skulle komma. Bajcetic satte dock spiken i kistan men Villa ska inte skämmas över insatsen. Emery har till skillnad från Gerrard lyckats styra de tillresta på rätt väg och spanjoren förfogar över mängder av spetsspelare som kan såra Tottenham på egen hand.

Jag gillar Villas match up denna söndag och att ettan sticker iväg gör det hela än mer intressant. Spelvärda X2 är tecken som inte får missas.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 96 rader

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 288 rader

Spiken

Chelsea (match 2)

På en kupong där nästan samtliga favoriter övervärderas behöver man inte skämmas över att välja en värdemässigt sämre spik. Jag tror att det kommer råda klasskillnad på City Ground där Chelsea utmanövrerar ett skadedrabbat Nottingham över 90 minuter. Tvåan lämnas ensam.

Skrällen

Aston Villa (match 1)

Aston Villa var under ett tag på väg in i matchen och en möjlig pinne mot Liverpool. Unai Emerys taktiska sinne gör gästerna svårspelade för alla lag i Premier League och Tottenham är definitivt inget undantag. Jag betalar gärna för högersidan som rensar friskt.

Favorit i fara

PSG (match 8)

PSG såg inte mycket ut för världen mot Strasbourg och får klara sig utan firma Messi/Neymar i seriefinalen mot Lens. Fint slagläge för de rödgula således och när tipparna håller hårt i tvåan vänder jag på klacken. 1X blir mitt val till härligt spelvärde.