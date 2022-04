■■ Sportsligt är det ett helt otroligt vackert Europatips denna påskdag. Toppmöten från Ligue 1 och La Liga kombineras med Old Firm i semifinalen av Skotska cupen och De Topper i finalen av KNVB Beker.

På det ett London-derby i FA-cupen och ett klassikermöte, Malmö och AIK, och ett Göteborgsderby, Häcken - IFK Göteborg, i Allsvenskan. Peppande minst sagt!

■■ Spelmässigt finns det också, som vanligt, en hel del att hämta när det vankas EU-tips på söndagarna. Flera svaga favoriter streckas otroligt högt av tipparna.

Då gäller det att våga tänka långsiktigt och gå för spelvärdet.

■■ Match 6. I Frankrike ska Le Classique spelas denna söndag. Det är alltid en het tillställning och extra mycket så nu när lagen ligger etta och tvåa i ligatabellen. Visserligen är kampen om förstaplatsen mer eller mindre avgjord då parisarna har tolv poäng ner till OM med sju omgångar kvar att spela, men gästerna har allt att spela för ändå då flera lag kommer underifrån och jagar deras Champions League-plats. Marseille har visat fin form en längre period med fyra raka segrar i ligaspelet och under den perioden har de dessutom tagit sig vidare till semifinal i Europa Conference League. Detta efter att ha slagit ut PAOK med totalt 3-1. Payet stod för två av målen i dubbelmötet och framför allt hans strut i första mötet är värd att se flera gånger om. Ett av årets vackraste mål alla kategorier. Payet måste vara bra om besökarna ska ha minsta chans att rubba mäktiga PSG för med Milik på skadelistan har Sampaoli inte speciellt många alternativ i offensiven. Bakambu och Ünder är hyfsade spelare, men inte riktigt på samma nivå som Payet. Längre bak i banan behöver Arsenal-lånen Guendouzi och Saliba, som båda var med i den franska landslagstruppen senast det begav sig, spela på toppen av sin förmåga, men jag är i ärlighetens namn ändå tveksam till om det räcker. PSG har växlat upp och stundtals visat den enorma potential de besitter. På sina två senaste ligamatcher har parisarna dunkat in elva bollar. I senaste tillställningen mot Clermont, som slutade 6-1, satte Neymar och Mbappé dit varsitt hattrick medan Messi spelade fram till tre baljor. När den trion spelar på det sättet har de få övermän i världen. Visst är PSG ganska rejält skadedrabbade, men de kan ändå spela med Verratti och Gueye på mitten samt Ramos och Kimpembe i backlinjen. Det är spelare av världsklass. PSG har bara förlorat en match mot Marseille på över tio år och då gästerna gick en tuff holmgång i Grekland för bara några dagar sedan så har de dessutom sämre förutsättningar med kort vila och en resa i benen.

Jag har svårt att se hur OM ska räcka till på Parc des Princes. Ettan lär streckas hårt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Ettan spikas!

■■ Match 7. Malmö FF och AIK möttes i kvartsfinalen av Svenska Cupen, en match som MFF vann efter förlängning. En ytterst tveksamt dömd straff fällde avgörandet då och sedan dess har MFF fortsatt haft svårt att imponera. Cupsemin mot Djurgården, den allsvenska premiären mot Kalmar och hemmamatchen mot Elfsborg har alla varit relativt svaga insatser rent spelmässigt. Det säger en del om vilka höga förväntningar som finns på de himmelsblå för de har trots allt vunnit två och kryssat en av de nyss nämnda fajterna. Senast mot Elfsborg bjöd Birmancevic på ett riktigt konstnummer när han klackade in Bergets tidiga inspel. Det är få spelare i Allsvenskan som har samma höga kapacitet som serben, men han har en förmåga att krångla till saker i onödan. Där har Birmancevic något att jobba på. I övrigt kan MFF välja och vraka mellan lirare som Berget, Kiese Thelin, Toivonen, Rieks och Aboubakar i offensiven. På mittfältet togs Christiansen hårt mot Elfsborg och det var nära att dansken tappade huvudet. Visst borde han ha blivit utvisad efter sin eftersläng i den första halvleken. Stjärnmittfältaren lär tas hårt nu också av Sebastian Larsson, men det finns fler skickliga centrala spelare i detta Malmö. Lewicki är tillbaka från sin skada och 17-årige Hugo Larsson såg hyperintressant ut när han byttes in i paus mot boråsarna. AIK har inte samma bredd att jobba med, det har inget lag i Allsvenskan, men de har åtminstone spetsat till truppen genom att plocka in Jordan Larsson. Han stod genast för en assist till Milosevic mål mot Norrköping och kommer vara väldigt viktig för Gnaget. AIK vann mot Peking med 1-0 och det var säkerligen skönt att hålla nollan efter de fyra insläppta målen på Hisingen. Mikael Lustig hade klivit ut på högerbacken igen på unge Mendes bekostnad och i mittförsvaret tog Papagiannopoulos plats bredvid Milosevic. En uppställning som lär få chansen igen. På mittfältet finns dynamon Sebastian Larsson som fortfarande är otroligt viktig med sitt slit och sin högerfot, men hans samarbete med Ayari har inte fungerat perfekt nu när Bilal Hussein dras med en skada. Jag tror att AIK förlorar mittfältskampen denna söndag och precis som vanligt får åka hem från Skåne med sorg.

De svartgula har nämligen inte vunnit en allsvensk bortamatch mot Malmö FF sedan 1996. Den statistiken sitter fortfarande i efter denna match. Ettan är ett starkt spikförslag.

■■ Match 3. David Moyes har gjort underverk med sitt West Ham. Londonklubben är nuförtiden en toppklubb i Premier League som slåss om en plats i Champions League. De har faktiskt två chanser att ta sig till mästarturneringen för även om de inte löser en topp 4-placering i Premier League, något som känns osannolikt, finns det möjlighet att gå hela vägen i Europa League. Där har The Hammers tagit sig till en semifinal mot Eintracht Frankfurt efter att tidigare i veckan ha besegrat Lyon med 3-0 på bortaplan. En oerhört imponerande insats, men också en match som bör ha kostat en del kraft. Moyes är inget fan av rotation och spelade med sitt absolut starkaste manskap. Hur mycket orkar egentligen spelare som Soucek, Rice och Antonio att springa? Bakåt saknas Ogbonna och Zouma på grund av skador och då får värdarna ställa upp med Dawson och Diop. Inte de säkraste mittbackarna direkt. Sean Dyche har till skillnad från Moyes inte gjort några underverk denna säsong och i veckan fick den populäre tränaren, som varit i klubben i tio år, faktiskt sparken. Det är i skrivande stund inte klart vem som kommer in istället, men en ny röst i omklädningsrummet har en förmåga att väcka liv i spelare. Insatsen senast mot Norwich var allt annat än bra från The Clarets sida, men i 3-2-segern över Everton några dagar tidigare visade de moral. Wout Weghorst och Maxwel Cornet är spelare som definitivt förtjänar att spela i Premier League och även Lennon och Rodriguez har en del att ge i offensiven. Bakåt får gästerna alltjämt klara sig utan Ben Mee, men Tarkowski och Collins är en hyfsad mittbacksduo.

Burnley har 3-1-2 på sina sex senaste möten med West Ham och då värdarna bör ha en del trötta ben har jag svårt att köpa den enorma överstreckningen (minst 20 procentenheter) på hemmalaget. Runt 75% är en rejäl överdrift. Alla tecken plockas därför med där högersidan rensar väldigt fint.

■■ Match 5. Athletic Bilbao har stundtals under säsongen, främst i cupspelet där både Barcelona och Real Madrid slogs ut, visat hur bra de kan vara i sina bästa stunder. Baskerna har dock haft svårt att få någon kontinuitet i sina prestationer och slåss nu om sjundeplatsen i tabellen. Med tanke på den trupp som de rödvita förfogar över går det att begära mer. De sju senaste tävlingsmatcherna har endast gett två segrar och det stora bekymret har varit målskyttet. I den förra omgången ställdes Athletic mot Villarreal på bortaplan och fick ihop 2,05 i xG. Matchen slutade dock 1-1 efter att spelare som Williams och Muniain bränt klara lägen. Enligt statistiken över expected goals borde Bilbao ha nätat nästan 13 gånger fler under säsongen än vad de har gjort. Inget annat lag i serien har underpresterat så grovt när det kommer till målskyttet. Celta Vigo ligger i mitten av tabellen med betryggande avstånd ner till bottenstriden, men de måste nog ta några poäng till för att vara helt säkra. De fyra senaste omgångarna har nämligen endast gett totalt en pinne. Det ska dock sägas att motståndet har varit tufft under den perioden och det finns mer att hämta av de ljusblåa. I vanlig ordning är det främst Iago Aspas som ska leverera på topp och med sina 13 ligamål ligger han sexa i skytteligan. Galhardo och Mina är båda fina alternativ till att ta plats bredvid Aspas och strax bakom är Cervi och Suárez spelare med mycket kreativitet. När lagen spelade på den här arenan i fjol vann Celta med 2-0 och Iago Aspas noterades givetvis för ett av målen då.

Athletic har faktiskt bara vunnit ett av de fem senaste inbördes mötena och med den oförmågan att göra mål som hemmalaget besitter går det inte att backa en etta som är uppe och snuddar på 80%. Spelvärda X2 är av högsta prioritet på San Mamés.

Skrällen

Celta Vigo (match 5)

Athletic har förtvivlat svårt att göra mål och har bara två segrar på sina sju senaste matcher. Celta Vigo vann på San Mamés i fjol och med Iago Aspas på topp kan de hota vilket lag som helst. Skrällchans i Baskien!

Spiken

PSG (match 6)

PSG har gjort elva mål på sina två senaste matcher och när topptrion spelar på det sättet finns det inget försvar i världen som kan stå emot. Marseille spelade match i Grekland så sent som i torsdags och den korta vilan gynnar knappast gästerna. Spiketta.

Favorit i fara

West Ham (match 3)

Sean Dyche har fått sparken och under ny ledning blir det intressant att se vad Burnley kan uträtta. West Ham har matchats hårt och bör vara ganska slitna. När de ändå streckas stenhårt är väldigt lågt streckade X2 tecken som måste ges utrymme.