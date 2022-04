■■ Det kryllar av fina skrällar på torsdagens Europatips. PAOK ska knappast vara chanslösa hemma i den grekiska grytan mot ett Marseille som har ett mål att gå på och lider av trippla avstängningar.

I England blir vassa Middlesbrough av oklar anledning streckat som ett bottenlag borta mot Bournemouth. Jag plockar bort den överstreckade favoritettan helt.

■■ Europatipset inleder påskfirandet med en 2-dagars kupong som inleder med Europa League och Europa Conference League under torsdagskvällen och kliver i mål med The Championship och Allsvenskan på Långfredagen. Tänk på att det är returmöten som gäller i Europaspelet där det gäller att ta resultatet från den första matchen i beaktning.

Favoriter som inte behöver vinna för att gå vidare kan exempelvis vara luriga att hålla i handen.

Det finns ingen jackpot att slåss om, men jag har ändå hyfsade förhoppningar om att det ska bli okej utdelning. Vettiga skrällar och lågprocentare finns det nämligen gott om. Här är tre stycken som jag prioriterar:

■■ Match 2. Det finns skrällar och så finns det skrällar. Här snackar vi skräll modell större då Barcelona streckas upp en bra bit över 80%. Sitter inte ettan så är en hög utdelning så gott som redan klar. Xavi har fått Barca på rätt köl igen. Klubblegendaren har lyckats med sina nyförvärv och fått laget att dra åt samma håll. Men det är en bit kvar till toppklubbarna ute i Europa. Och katalanerna är fortfarande ojämna. De ska vara glada över att de fick med sig ett oavgjort resultat (1-1) från det första mötet i Frankfurt. Trots spel med en man mindre sista kvarten vann tyskarna expected goals klart (1,29 - 0,45) och var det bättre laget. Barca imponerade inte heller i helgens ligamatch mot Levante där de avgjorde en helt jämn match på övertid. Visst kommer vi se en annan matchbild på Camp Nou än i det första mötet, där Barcelona kommer att hålla i taktpinnen på ett annat sätt. Men Frankfurt ska för den sakens skulle inte underskattas. Spelare som Kostic och Borré håller hög klass och jag tror gästerna kommer få sina lägen, inte minst genom snabba omställningar, även i den här matchen. Med Dani Alves och Pique out så är det inget världsklassförsvar Barca förfogar över.

Barcelona har givetvis goda chanser att vinna, men jag är inte alls sugen på att spika ettan till de här höga strecken. Helgardering och jobba in storskrällen är mitt val.

■■ Match 7. Marseille visade upp två sidor hemma i det första mötet mot PAOK. I den första halvleken briljansen där Payets drömmål till 2-0 var en kandidat till säsongens mål i Europa. I den andra blev det istället tjurigt och grinigt. Fransmännen tappade in en reducering och även huvudet när de drog på sig ett koppel varningar och ett rött kort mot slutet av matchen. Det får konsekvenser till den här returen då Kamara, Dieng och brassen Gerson avstängda alla är avstängda här. Milik är dessutom fortsatt skadad vilket gör att Jorge Sampaoli har betydligt färre alternativ att röra sig med än vanligt. Dubbelmötet lever således i allra högsta grad när det är dags att besöka PAOK:s fästning Toumba Stadium. Här har grekerna ett tungt publikstöd i ryggen och inte förlorat på 14 raka matcher. Med klasspelare som Zivkovic, Akpom och Kurtic på sin sida ska PAOK knappast vara chanslösa ikväll. Det svenska folket streckar upp Marseille till alldeles för stora favoriter. Över 55% när 40% passar bättre.

Detta i en match de inte ens behöver vinna. Den väldigt spelvärda ettan, i skrivande stund under 20%, är det första tecken jag ritar ner.

■■ Match 10. Vidare till fredagen och The Championship där två av seriens bästa lag drabbar samma på sydkusten. Bournemouth har fortsatt hand om den andra direktplatsen till Premier League, trots två raka 90-minutare utan mål framåt mot Sheffield U (0-0) och WBA (0-2) Nu väntar den tredje tuffa matchen på raken. Även Middlesbrough kommer från två raka utan mål framåt där de torskat med 0-1 mot Fulham och Hull. Torsken mot Hull kom som en chock men Boro har varit det bättre laget i båda matcherna och det ska inte vara någon fara med formen. Totalt sett är jag väldigt imponerade av Chris Wilders gäng, även om de nu ser ut att få kämpa om playoff-platserna hela vägen in i kaklet. Bortaspelet, som varit lagets aber under säsongen, har sett bättre ut på slutet med tre raka hållna nollor på resande fot. Ser man till underliggande statistik som expected points så är det bara Fulham som slår Middlesbrough på fingrarna. Ett topplag i grunden alltså. Därför blir jag förvånad när Bournemouth streckas upp stenhårt. Ettan bör sjunka en del från de 70% som de streckas till under morgonen, men då 45-50% är det korrekta så lär den knappast gå ner tillräckligt. Den här matchen kommer vara betydligt jämnare än vad tipparna tycks tro.

Jag ser den som tämligen öppen. Boro tar poäng i fler än 50% av gångerna så när X2 streckas runt 30-40% totalt är det inte mycket att tänka på. Jag plockar bort den dåliga favoriten helt.

Då var utdelningen klar… men spikarna då?

■■ Match 5. Av de större favoriterna så bör väl Roma nu äntligen, fjärde gången gillt i denna Europa Conference League-turnering, kunna vinna en fotbollsmatch mot Bodö/Glimt. Norrmännen lyckades vända 0-1 till vinst, 2-1, hemma på konstgräset. Det blev en oväntat grinig batalj där tränare Bodös succétränaren Kjetil Knutsen hamnade i luven på Romas målvaktstränare efter slutsignal. Båda är avstängda här. Roma gjorde, trots förlusten, en helt okej insats och här råder så klart helt andra förutsättningar. 20 grader i luften och en riktig gräsmatta i Rom talar så klart för värdarna. Mourinho lär inte heller spara på krutet när det gäller startelvan och då är det så klart klasskillnad i grunden, även om Bodö knappast ska underskattas med tanke på vad de lyckats med hittills. Hur som helst vore det ett klart underbetyg om Roma inte skulle lyckas att ta det här dubbelmötet till minst en förlängning, det vill säga vinna med uddamålet.

Ettan streckas i högsta laget, som i stort sett alla favoriter på kupongen, men någonstans måste det spikas och då jag plockat bort ett par favoriter på andra håll så är det ett klart godkänt singelstreck.

■■ Match 13. Det går inte annat än att lyfta på hatten åt Mjällbys inledning. Jag hade inga stora tankar om de gulsvarta inför säsongen, men sex poäng mot Elfsborg och Djurgården är smått på sensationellt. Nu är det väl dock ändå dags för den första plumpen? Cifuentes Samba-Bajen har även de full pott efter två omgångar och ser väldigt spännande ut. Senast kördes Sundsvall över med 5-1 på bortaplan där min gamla poker-kollega Hasse Eskilssons son, Williot Swedberg, var glödhet ihop med nyförvärvet Nahir Besara som ser ut att bli en riktig tillgång den här säsongen.

Med brasklappen att jag skrev samma sak inför Mjällbys premiär i Borås, men här ska inte gräslaget från Blekinge räcka till på plastmattan på Tele2 Arena. Marginalerna ska inte vara på rätt sida igen. På mindre system så spikas ettan.

Skrällen

Middlesbrough (match 10)

Förvånande nog undervärderas Middlesbrough rejält borta mot ett Bournemouth med två raka matcher utan mål. Jag rankar Boro som ett topp 4-lag i den här serien där bara suveräna Fulham varit värda fler poäng sett till expected points. Betydligt jämnare match att vänta än vad strecken säger. Tvåan är kupongens bästa skrälltecken.

Spiken

Roma (match 5)

Roma har ett måls underläge att hämta in från mötet på plastmattan i Nordnorge. Varmare breddgrader, egen gräsmatta, hemmapubliken i ryggen och en spelartrupp värd 4 miljarder talar för Mourinhos grabbar nu. Bara vinst gäller och det ska lösas.

Favorit i fara

Marseille (match 7)

Fransmännen tappade huvudet i den andra halvleken i 2-1-vinsten hemma. Det innebär hela tre avstängningar inför den här returen på svårspelade Toumba Stadium. Här har PAOK gått 14 raka matcher utan förlust. När Marseille inte ens behöver vinna matchen känns det obegripligt att tvåan överstreckas grovs.