Ettan på Brasilien streckas för hårt

■■ Hela fyra olika grupper från VM tar plats på måndagens Topptips som går i mål under tisdagen.

Ligamatcher från den spanska och turkiska andraligan fyller upp kupongen.

■■ Match 2. Cristiano Ronaldo var inte den enda portugisen som fick hjärtat i halsgropen när målvakten Diogo Costa, djupt inne på övertiden, var ytterst nära att bjuda på en prakttavla som hade blivit en riktig VM-klassiker. Inaki Williams halkade dock när han snodde bollen från keepern och därmed vann Portugal premiären med 3-2. Onödigt att det skulle bli så spännande för större delen av matchen hade portugiserna full kontroll. Ronaldo själv inledde målskyttet från straffpunkten efter att ha gått ner i straffområdet. En oerhört mjukt dömd straffspark som jag ställer mig ytterst tveksam till om Ghana hade fått i samma situation. Oavsett är det tre poäng in på kontot till Portugal som därmed kopplat ett grepp om den ovissa Grupp H. Det är ett landslag med klass på alla positioner, inte minst offensivt där inhopparen Rafael Leao stod för ett vackert mål. Förbundskaptenen Fernando Santos har gott om alternativ att välja mellan. Uruguay ser också småspännande ut på pappret, men de ljusblåa sydamerikanerna hade stora problem med Sydkorea i sin premiär. 0-0 slutade den matchen och Uruguay hade faktiskt inte ett enda skott på mål. Närmast var istället Valverde som drog på från 30 meter med ett jätteskott som tog i utsidan av stolpen. Samtidigt släppte Godín och company inte till några skott på det egna målet, men de kommer testas betydligt mer mot ett kompetent Portugal. Visst kan Núnez, Pellistri, Cavani och Suárez hitta på något framåt, men framför allt Suarez kom inte till överhuvudtaget i premiären och har absolut sett sina bästa dagar.

Jag var inte imponerad av Uruguay i premiären och här är jag inne på att sydamerikanerna inte riktigt räcker till. Stannar ettan kring 50% är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

■■ Match 8. Matt Turner trodde nog att han skulle bli rejält bombarderad när hans USA ställdes mot England, inte minst av sin lagkompis från Arsenal, Bukayo Saka, men istället hade The Gunners reservkeeper en ganska lugn afton. Försvaret med Ream och Zimmermann höll ihop på ett förvånansvärt bra sätt och amerikanerna kunde hålla nollan utan att förta sig allt för mycket. Framåt hade Pulisic ett skott i virket, men i ärlighetens namn hände det inte mycket där heller. 0-0 och en av VM:s tråkigaste matcher var ett faktum. Att spela jämnt mot en nation som England var dock en rejäl fjäder i hatten för Berhalters mannar och nu har jänkarna avancemanget till slutspel i egna händer. Seger mot Iran och biffen är klar. Laget ser ganska spännande ut, inte minst på mitten där Musah, McKennie och Adams tar plats. På topp är Weah och Pulisic givna medan Sargent, Wright, Aaronson och Reyna alla är alternativ till att ta den tredje platsen i kedjan. I första gruppspelsomgången mot Wales dominerade USA rejält under den första halvleken och jag ser framför mig något liknande igen. Iran har ett tufft VM rent känslomässigt där allt de gör synas under lupp. Är de regimens lag eller folkets lag? Sjunger de nationalsången eller står de tysta? En omöjlig sits för spelarna som ändå gjorde en fin match mot Wales och vann med 2-0. Taremi är en matchvinnare modell större, men totalt sett håller inte Irans trupp lika hög klass som USA:s. Det kommer säkerligen bli heta känslor på plan mellan två nationer som verkligen inte gillar varandra och det kommer smälla i närkamperna. När krutröken väl har lagt sig tror jag dock att det kommer synas relativt tydligt att USA är det bättre laget.

Amerikanerna tar sig vidare till åttondelsfinal via en stabil seger. Tvåan ser ut att bli rimligt streckad och under 50% finns det spelvärde på spiken.

■■ Match 1. Med en stor favorit i Nederländerna mot Qatar på kupongen, där de orange är en bankspik, så måste vi leta stora skrällar någonstans. Annars kommer det bli sval utdelning på den här rundan. Brasilien imponerade stort när de lade Serbien på rygg med 2-0 i premiären. De visade varför de är oddsfavoriter att vinna detta VM. Det blev dock en bitter eftersmak då storstjärnan Neymar skadade foten och missar resten av gruppspelet. Så gör även Danilo. Nu behöver brassarna inte gå för vinst och möter ett svårspelat Schweiz. Alplandet har de senaste åren haft för vana att göra livet tufft mot stornationer där de besegrat länder som Spanien och Portugal samt vann sin VM-kvalgrupp före Italien efter noll torsk och 15-2 i målskillnad över åtta matcher. Här finns givetvis inte Brasiliens spets, men Schweiz spelar verkligen som ett lag och är svåra att bryta ner. På mitten finns Arsenals Xhaka i sin livs form och på topp en stabil målskytt i Embolo som stod för matchens enda mål i premiären mot Kamerun. När Brasilien streckas upp stenhårt upp mot 80% så blir jag således sugen på skrällgarderingar. Jag hoppas att Schweiz orkar stå upp, hålla nollan och få klockan att ticka.

Då är de bara en straffsituation från tre pinnar när det närmar sig 90 minuter. Jag helgarderar där tvåan till 5% är en gigantisk rensare.

Spiken

Nederländerna (match 5)

Nederländerna har knappast imponerat, trots fyra poäng hittills i gruppen. Nu står dock ett av mästerskapets enklaste motstånd på andra sidan. Qatar är rättvis jumbo och kommer stämpla in på noll pinnar när detta VM är över. Klasskillnaden är stor och ettan är bank.

Skrällen

Schweiz (match 1)

Brasilien såg ruggigt bra ut mot Serbien, men nu väntar ett svårspelat Schweiz och Neymar är skadad. När ettan streckas alldeles för hårt väljer jag att chansa med skrälltecken.

Favorit i fara

England (match 7)

Wales åkte på en tung förlust mot Iran och är i praktiken utslagna ur VM. Men mot ärkefienden England finns det ingen risk att walesarna ställer ut skorna. Här kommer de göra allt för att göra livet surt för sina plågoandar. Högt streckade England stod för en sval insats mot USA och garderas.