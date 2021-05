Ett par fina guldkorn på lördagskupongen

Vad ska engelska lag med European Super League till? Tuffare motstånd hemma i serielunken och så kan man slakta europeiska cuperna på vårkanten i stället.

Mourinho till Roma. Som en rostig oljetankers sista färd till Indien. För att där välkomnas av svetslåga och vinkelslip.

Låter främmande med en Elitloppshelg. Beskedet att publik är välkomna och kommande travhelg på Åby kanske höjer suget.

Älskar beskåda travgubbar som försöker jobba in sina vinnare in på upploppet. Två sekunder av förhoppning, ”Kom igen nu då!”. För att sedan sakta knäböja ner i stolen igen. Under tiden har ett annat gäng lugnt rest sig, ”Såååjaaa!”. Travets Agust och Lotta.

Fjolårets avslöjande med Propulsion ingen rolig historia. Men det är inte längre skandalen utan det är hur Svensk Travsport agerat i ärendet.

Med liknande incident och handlande i privat sektor eller i myndighet så hade ett extrainsatt Uppdrag Granskning varit givet.

SHL-final lördag. Är det slut sen?

Ingen jackpot på Stryket och från nu blir det Europatips-innehåll både lördag och söndag. Dock ett par guldkorn på lördagskupongen:

Manchester City – Chelsea! Spelas CL-finalen redan? Nej, faller sig så att PL bjuder på en kopia av matchen. Tror City tar den här för att säkra PL och Chelsea vinner finalen (som går på Elitloppslördagen).

Barcelona – Atletico Madrid. Triangeldramat i La Liga fortsätter. AM två poäng före Barca och Real. På söndag spelar Real Madrid. Zidane blir utan pokaler?

Juventus – Milan på söndag. Skit samma hur det går. Viktigast att Zlatan håller sig hel över EM.