En tydlig favorit i Stockholmsderbyt

■■ Titelstriden tätnar i England efter att Arsenal tappade poäng förra omgången mot Liverpool. Det har gjort att oddsen svängt till Citys favör. Det skiljer just nu endast sex poäng mellan lagen men då har City en match mindre spelad och möter Arsenal på hemmaplan 26:e april.

■■ Idag väntar en ny viktig match i titelstriden då West Ham tar emot Arsenal för ännu ett av säsongens alla London-derbyn. West Ham har varit en besvikelse i år. Klubben tog sig hela vägen ut till Europa förra säsongen och hade hoppats på att kunna bygga vidare med truppen. Scamacca och Paqueta har tillkommit för att spetsa till laget ytterligare men det är snarare så att West Ham tagit steg tillbaka. Anfallsspelet är inte lika rakt och Antonio har inte varit i den formen som anfallaren visade upp förra säsongen. Man kan beskriva West Hams anfallsspel som fantasilöst. Det slutar oftast med att laget rullar bollen i sidled för att sedan låta Bowen eller Benrhama skapa någonting från kanterna trots hård bevakning.

■■ Arsenal har utvecklats och fortsatt ta steg framåt under Arteta år efter år. Nu leder man serien och har allting i egna händer för att vinna Premier League. Med tanke på Citys form är det en absolut nödvändighet att man fortsätter att vinna. City kommer inte att tappa speciellt många poäng fram till slutet av säsongen. Arsenal har värvat smart och förstärkt på positioner där man haft svagheter. Trossard och Jorginho plockades in under januarifönstret. Inför säsongen kom Zinchenko och Gabriel Jesus. Mittbacken Saliba har gett hela backlinjen ett lyft.

■■ Baserat vad lagen presterat senaste tiden så talar egentligen allting för en Arsenal-seger. Det enda som talar emot gästerna är att Saliba fortfarande saknas. Det gör deras backlinje något svagare men West Hams anfallsspel har inte direkt varit skrämmande. Jag tror Arsenal löser tre poäng här och väljer att spela tvåan till oddset 1,54.

■■ På Bomben tar jag sida med Arsenal men det kan vara värt att chansa med några högre West Ham-streck på grund av backproblemen hos Arsenal. Oavsett tror jag att gästerna löser tre poäng. I derbyt får Hammarby gälla som klar favorit trots att matchen spelas på Friends Arena. Norrköping imponerade senast mot AIK och möter ett begränsat Värnamo som ser uddlösa ut framåt den här säsongen.

Matchlistan

West Ham – Arsenal 2

Torino – Salernitana 1

Torino saknar Ilic, Aina, Schuurs, Zima och Vieira. Gästerna har Coulibaly avstängd till mötet. Salernitana har går in till mötet med fem raka kryss i ryggen. Torino ska vara favorit på hemmaplan.

AIK – Hammarby 2

Guidetti saknas och Fischer är tveksam till spel för AIK. AIK har fått en tung start på säsongen med två raka förluster och ett spel som hackat. Hammarby har sett bättre ut och får också utgångstipset.

Halmstad – Djurgården 2

Djurgården övertygade inte när man endast fick 0-0 mot Sirius förra omgången. Halmstad gjorde inte heller någon bra match mot Degerfors. DIF ska vara det bättre laget. Högt odds på DIF!

Mjällby – Degerfors 1

Mjällby är fortfarande obesegrade i ligan men man har fått en tacksam start med Varberg, Värnamo och nu Degerfors. Gästerna får tillbaka mittbacken Ohlsson i laget efter sjukdom. Svag etta.

Nottingham – Manchester United 2

Casemiro är tillbaka efter avstängning för United men mittbackarna Martinez och Varane saknas. Rashford är osäker till spel med en lättare skada. United har inte övertygat i bortaspelet. Svag tvåa.

Sassuolo – Juventus 2

Knepig bortamatch för ett hårt matchat Juventus. Gästerna mötte Sporting i Europa League så sent som i torsdags. Juventus har dessutom flera spelare borta med skador. Avslag på Juventus.

Roma – Udinese 1

Darboe, Karsdorp och Solbakken är borta för Roma. Både Dybala och Abraham är tveksamma till spel. För Udinese saknas viktige Deulofeu och Ebosse. Ettan har blivit för stor favorit.

Dagens bästa spel

West Ham – Arsenal 2

Odds: 1,54

Bomben

A. AIK – Hammarby

0, 1 – 1, 2, 3

B. Norrköping – Värnamo

1, 3 – 0, 2

C. West Ham – Arsenal

0, 2, 3 – 1, 2, 4

216 rader, spelstopp 14.59

