En sån här spelhöst är lika sällsynt som Halleys komet

Härligt att äntligen spelhösten är igång på riktigt. Tror vi upplever en ”Halleys Komet” gällande spelutbud. Ingen kommer återigen uppleva pågående slutspel i NBA och NHL samtidigt som NFL och MLB snurrat igång och samtidigt som vi har Allsvenskan, SHL och alla storligorna som avverkar spelomgångar.

Det är då ett under att det serveras ett halvrisigt innehåll på stryktipskupongen. Speciellt när det är jackpotomgång där en vinnare kan få 15 miljoner. Jo, bra svårighetsgrad. Men EN PL-match som startar klockan 16.00?! Vi har tre Superettanmatcher där det inte kommer gå få tag i en senaste nytt innan inlämningsstopp.

Tror tyvärr vi får vänja oss vid att Championship kommer vara huvudingrediensen på lördagskupongen hela hösten och vintern. Publiktomma arenor gör att tv-bolagen sprider ut PL-omgången så mycket som möjligt. Fyra starttider lördagar och fler matcher söndag. League One kommer väl ersätta när Superettan är färdigspelad. Känns mossigt år 2020 när det vimlar av livematcher på olika tv-kanaler.

Jag kan lugna er konservativa som tycker ”Stryktipset hör ihop med England, blanda inte in annan skit!”. Fick en pratstund med Svenska Spels vd för Sportspel & Casino, Fredrik Wastenson (hoppas utförligare rapport kommer nästa vecka). Han försäkrar att stryket kommer ha helengelskt innehåll, med något undantag, för att särskilja produkterna Stryktipset och Europatipset. Annan intressant information som kom fram var:

■■ Svenska Spel ska ha sjösatt ny mjukvara INNAN årsskiftet.

■■ Stryktipset kommer aldrig utökas till 14 matcher, men kikas på ett sätt att twista upp utdelningen. Kanske ett ”Boostnummer” eller att exakta slutresultatet ska fyllas i för en match.

Det jobbas på att få Pokern fristående eller i alla fall få den ingå i sportspelslicensen eftersom det i högsta grad är ett skicklighetsspel. Även Svenska Spel har svårt se skyddande effekten i insättningsgräns. Det bara ställer till kundens valmöjlighet mellan skicklighetsbaserade produkter.

En trevlig karl den där Wastenson, men hans marknadsavdelning borde få sig en uppsträckning i tveksam marknadsföring. Och ännu mer konstigt att många spelexperter sjunger med i lovsången om jackpot på stryktipset.

Jovisst, det garanteras 15 miljoner i 13-rättspotten. Det betyder ju inte att man lägger in 15 mille utan garantin är ju att man ”fyller upp till”. Ingen av vinnarna på 12, 11 och 10 rätt får heller del av extrapengar. Det går enbart till högsta vinstpotten.

Jag hyllar storpottsomgångar på stryket, men blir grinig gubbe när inte största aktören presenterar korrekt fakta. Speciellt när mindre bolag slaktas för förvillande marknadsföring som ”Få din vinst utbetalad innan nästa t-banestation”. Kalla saken för dess rätt namn! ”13-rättsjackpot, vi garanterar 15 miljoner till en ensam vinnare!”.

Nu kör vi!

Borgs speldrag

VECKANS SPIK

Everton (match 2)

Jag tror stenhårt på Everton! Visst. Förvånande scenförändring på det Crystal P som gick runt som zombies i somras jämfört med det två inledande segrarna. Nu ska Palatset hålla i taktpinnen och släng ut ett schackbräde till Hodgson och Ancelotti så är det över på tolv drag till italienarens favör. Streckmässigt känns det bra med 49% och det är ungefär samma procentsats som chansvärderingen står i. Spikar Everton i matchnummer 2!

Var med i veckans Stryktipspodd av Gambling Cabin (finns att lyssna på hos Svenska Spel och Expressens Tips & Odds). Där sattes foten ner och det meddelades att ”Brentford är bara att spika, inget snack!”. Deras suveräna stryktipsform går inte att ifrågasätta och oddset går ner på bortalaget nu under förmiddagen. Streckprocenten också godkänd än så länge. Så ett annat spikförslag är alltså Brentford i matchnummer 8. Sen kanske jag inte spikar de på alla mina egna lappar…

VECKANS CHANSGARDERING

QPR - Middlesbrough (match 10)

Ligans två mest opålitliga lag. Varvar lysande matchinsatser med riktiga bottennapp. Middles kanske än mer vingliga, men går inte ha med hemmalaget när det är streckat på 45% och chansvärderingen säger 34%. Tar bort ettan och hoppas på halvskräll i matchnummer 10, X2!

VECKANS FAVORIT I FARA

Halmstad – Ljungskile (match 12)

Ljungskile har skrapat ihop tre poäng (tre kryss) av 30 möjliga på bortaplan! Dock har man varit med spelmässigt i många av matcherna. Det som väcker en del frågetecken i den här matchen är att Halmstadstränare Haglund (krya på dig!) insjuknat i Covid-19. Fler i truppen som drabbats? Oddset på Halmstad stiger i alla fall under förmiddagen, varningstecken för mig. Jag tar med alla tecken i matchnummer 12!

TÄNK PÅ ATT...

√ Väldigt skev streckfördelning på många av kupongens matcher. Någon av de tre stora favoriterna Chelsea, Birmingham och Halmstad måste spricka för att det ska bli fart på utdelningen idag. Chelsea är uppe på 82% nu (69% enligt chansvärdering) och Birmingham har hela 66% mot 44% vad oddsen säger! Halmstad streckade på 79%. Oddsen säger det ska vara 62.

√ Tidigare två omgångar har det varit stora skiftningar i odds på Championshipmatcherna sista halvtimmen innan matchstart. De större spelsyndikaten har tagit ställning och mycket pengar kommer in. Självklart är inte detta facit, men när 7-8 matcher av 10 stämmer där oddsen ändras (favoriter som går ner eller upp) så tar jag i alla fall stor hänsyn till denna faktor. Lämna in era system så sent som möjligt är mitt råd! Håll koll på sena oddsändringar.

√ Olika matchtider gör att man också kan ta strategisk ställning i de sena matcherna angående sina tipstecken. Bestämmer man sig för att spika i den sista matchen och fortfarande har chans på 13 rätt och fina pengar på gång kan man ju spela de andra utfallen för att säkra del av vinst. Som exempel spelas idag Burnley – Southampton kl 21.00 (Matchnummer 3). Bestämmer man sig för att spika Southampton och är kvar är det en god idé att separat spela Burnley 1X på ett spelbolag. Storleken på spelet bestämmer man ju efter vad utdelningen är på 13 rätt om bortalaget vinner. Angenäma problem…