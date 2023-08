En klockren spik på en svårspikad kupong

■■ Det ska spelas toppfotboll även utanför Svedalas gränser denna söndag. Premier League bjuder bland annat på ett Londonderby i huvudstadens östra delar. West Ham mot Chelsea blir en höjdare och jag har feeling för Pochettinos gäng.

La Liga och Ligue 1 tar också plats på menyn som dessutom bjuder på tre premiärmatcher från Serie A. Juventus upplever en turbulent tid trots att säsongen inte dragit igång och min spåkula ler inte mot ”Den gamla damen”. Se upp för Udinese.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Söndagens mest fräsiga tillställning i Premier League är utan tvekan Londonderbyt mellan West Ham och Chelsea. De förstnämnda begick förra helgen premiär mot Andoni Iraolas Bournemouth. Bowens vackra 1-0-mål såg länge ut att stå sig på Vitality Stadium, men till slut kunde Solanke trycka in kvitteringen. Sett till matchbilden var det rättvist. The Cherries såg stundtals till att Moyes och company inte fick låna bollen. Jag är fortfarande osäker på om skotten är rätt tränare att leda The Hammers in i framtiden. Att fortfarande förlita sig på omställningar och fasta situationer mot ett lag av Bournemouths kaliber bådar inte gott. Särskilt inte när Chelsea kommer på besök. Pochettinos manskap hade i sin tur stora problem under den första kvarten mot Liverpool. Därefter tyckte jag att de blåklädda var det bättre laget under merparten av matchen. Fernández dominerade mittfältet och på kanterna var firma James/Chilwell livsfarliga när de tog sig upp i banan. Även anfallaren Jackson såg till att Liverpool fick slita ont i de bakre leden. Med Caicedo och Lavia på pluskontot förväntar jag mig att The Blues blir ännu bättre. Väldigt snart. Den förmodade matchbilden i östra London gillas skarpt och jag tror att Chelsea kan ta tag i detta från start. Gästerna är det bättre laget och kupongen erbjuder gott om andra skrällägen. Då kan jag leva med viss överstreckning på tvåan. Spik!

■■ Match 3. Det är upp till bevis på Eleda Stadion denna söndag. Malmö FF och Djurgården kommer hit med sura förluster i ryggsäcken från föregående omgång. Mesta mästarna fick återigen på näbben av Mjällby (0-1) medan Djurgården gick bet mot IFK Göteborg. Det var samtidigt stor skillnad på respektive lags prestation. MFF spelade ut Mjällby efter noter men lyckades inte förvalta de många målchanserna mot ett lågt stående försvar. Djurgården tappade i sin tur 1-0 till 1-2 efter en mindre imponerande insats. Det knakar dessutom i de blårandiga väggarna. Nyförvärven ges sporadisk speltid och flera spelare, nya som gamla, har vädrat sitt missnöje med tränarduon i media den senaste tiden. Det är knappast optimalt inför ett toppmöte. Som om inte det vore nog har DIF bara vunnit två av nio bortamatcher. Malmö FF är normalt vrålstarka i egen borg och med Vecchia tillbaka från sjukdom blir offensiven ännu vassare. Tillsammans med Nanasi, Ali och Kiese Thelin finns kapacitet i överflöd längst fram. Det var som sagt inget fel på MFF:s insats mot Mjällby. En likvärdig sådan här tror jag ger retroaktiv utdelning. Ettan känns som en klockren spik på en svårspikad kupong.

■■ Match 7. Sedan Calciopoli-skandalen i mitten av 2000-talet har Juventus haft ett svartmålat rykte som fotbollsklubb. För att göra en lång historia kort blev det inte bättre av fjolårets händelser. Oegentligheter vad gäller spelarövergångar och ”Den gamla damens” ekonomi har inneburit avstängning från Europaspel den här säsongen. Föga förvånande har det smittat av sig på transfermarknaden där jag inte anser gästerna som ett bättre lag jämfört med i fjol. Snarare tvärtom. Allegri är dessutom kvar på tränarbänken och jag är tveksam till om det är rätt man att föra de svartvita tillbaka på tronen. Juve hade svårt att ta sig till målchanser av egen maskin i fjol och jag tror att samma problem kan spöka mot Udinese. Andrea Sottil lotsade ”Zebrorna” till mängder av fina prestationer i fjol. Värdarna trivdes inte sällan när de fick slå ur underläge och det är precis vad som väntar under söndagen. Udogies flytt och skadan på Deulofeu är avbräck, men jag gillar ersättarna som kommit in. Zemura kan göra vänsterbacksplatsen till sin medan Zarraga, Lucca och Brenner förstärker offensiven. Sedan tidigare innehåller den även Beto och superlöftet Pafundi. Det finns gott om förutsättningar för att göra lidandet värre för Juventus och här stämmer jag inte överens med det svenska folket. Över 65% procent på tvåan är på tok för mycket. Jag gillar spelvärda 1X i en inspirerande hemmapremiär.

■■ Match 10. Atlético Madrid stod för en rejäl scenförändring under våren i fjol. Diego Simeone gick över till en mer offensivt inriktad fotboll som såg till att de rödvita spelar i Champions League även till hösten. Förra helgens premiär mot Granada slutade också lyckligt. 3-1 var rättvisa siffror, men noterbart är att ”Madrassmakarna” förlorade bollinnehavet mot nykomlingen. När ett betydligt skickligare Real Betis står på andra sidan tror jag att gästerna behöver äga bollen mer än så för att undvika baklängesmål. Det blir dock inte enkelt då kaptenen Koke ser ut att saknas. Motorn lämnade premiären med en befarad skada och är ett blytungt avbräck på mittfältet. Något Roca och Rodríguez, Betis spelskickliga mittfältsduo, slickar sig i mungipan åt. De grönvita kommer från en moralstärkande 2-1-seger mot Villarreal som effektivt stängdes ner i Valencia. Lyckas Pellegrini lika bra med sin matchplan mot Atlético är det svenska folket fel ute. Isco, Henrique och Iglesias är bara några av spelarna som kan sänka gästerna på egen hand. 1X borde stå i strax över 50%. När så inte blir fallet vill jag ta betalt för spelvärdet till vänster. Alla tecken först på större system.

Spiken

Elfsborg (match 4)

Ett frustrerat Elfsborg kom aldrig loss i mötet med Hammarby. Det tror jag innebär full rulle mot ett Mjällby som är mätta efter årets match mot Malmö FF. Urstark etta i Borås.

Skrällen

Real Betis (match 10)

Real Betis kan slå alla lag i La Liga när de har sin dag. 2-1 borta mot Villarreal sådde ett enormt självförtroende inför mötet med Atlético Madrid. Till skillnad från tipparna tror jag inte att gästerna får det enkelt i Sevilla. Spelvärda 1X prioriteras.

Favoriten i fara

Juventus (match 7)

Det blåser för närvarande motvind rakt i ansiktet på hela Juventus. Truppen ser inget vidare ut och att lita på den övervärderade tvåan känns direkt felaktigt. Framför allt mot ett vasst Udinese. Jag lockas av att kliva tvåan helt och hållet.