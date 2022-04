En intensiv vecka för svenskhoppen

■■ Ur ett svenskperspektiv har det varit en intensiv vecka med blandade framgångar. Jarmo Niskanen smög i gång i torsdags med en andraplats på Lyon. Det var hans treåring Jockstrap som var med i Prix de la Briere.

Jockstrap kunde smyga med invändigt till en början, men med 700 meter kvar parkerade han utvändigt ledaren och kunde hålla bra in i mål utan att ha en chans på spetshästen till slut.

■■ Fredagen på Vincennes bjöd på en svenskseger när Tomas Malmqvists Isla Jet vann med Eric Raffin i vagnen. Det var ett lopp för fyraåriga ston och Isla Jet startade med bakspår bakom bilen. Efter att ha legat i den bakre delen av fältet började ekipaget avancera och med 600 meter kvar satt man i ledningen.

Väl där kunde ingen hota och stoet gick undan till en säker seger värd 17 550 euro. Efter sju starter har fyraåringen nu fyra segrar och tre galopper.

■■ Även under lördagen var det Vincennes som anordnade tävlingar och även då var det Tomas Malmqvist som bar den svenska fanan högst. I Prix de Dorceau, ett montélopp för fyraåriga ston, vann hans Intuition en klar seger. Bara åtta hästar kom till start i loppet, och under vägen försvann flera med galopp. Intuition kunde då köra sig till ledning med 1200 meter kvar och vinna en överlägsen seger värd 22 950 euro.

Malmqvist fick dessutom med sig en andraplats hem från Vincennes då hans fyraårige hingst Invictus Madiba slutade tvåa i Prix du Gers.

■■ Söndagen bjöd på framgångar under svensk flagg även den. På La Capelle startade Fabentionally, som visserligen står i träning hos Dominik Locqueneux, men som både ägs och kördes av svenska Anna Karlsson. Det var i amatörloppet Prix de Maubeuge där ekipaget startade från bakspår, och efter de första 900 meterna i tredjespår landade man i spets.

Väl där släppte man ingen förbi sig och kunde gå undan till en säker seger värd 2700 euro.

■■ Självklart hade även Tomas Malmqvist en vinnare under söndagen också, sin tredje på lika många dagar. Jasmin du Vallon startade från tillägg i ett treåringslopp på Toulouse och kunde med dryga kilometern kvar köra sig till tät och hålla undan till en seger värd 13 500 euro.

Malmqvist hade även starthäst på Lisieux under söndagen och där kunde det femåriga stoet Havilah bärga en andraplats.

■■ Björn Goop skickade en häst till Le Croise-Laroche under måndagskvällen. Fyraårige Inductif gjorde en habil insats och fick glädjas över en tredjeplats.

Det var Inductifs andra pallplats på de tre senaste starterna och bronspengen var värd 2100 euro.

■■ Blickar vi framåt har Oskar J Andersson en duo ut på Reims under onsdagen. I montéloppet Prix Grand National des Jockeys startar Urgent Call med Mathieu Mottier i sadeln. Prix PMU l’Epicurien kommer direkt därefter och är ett sulkylopp. Där startar My Dream Art, som bland annat möter Fredrik Wallins Orlando och Jarmo Niskanens Quite E.Wood.

Även Jörgen Westholm har starthäst på Remis, nämligen Hand Full i femåringsloppet Prix Gilbert Cornet.

■■ Jarmo Niskanen startar sedan Homonymie i ett femåringslopp på Le Mans under torsdagen.

Till helgen är startlistorna inte helt satta än, men troligtvis får vi bland annat se Tomas Malmqvists treårige Jolly Roger under sadel i Grupp 2-loppet Prix Gai Brilliant på Vincennes under lördagen.