■■ Den spännande Premier League-avslutningen står i fokus på torsdagens Topptips där både Burnley och Everton ska in i elden för att rädda sina kontrakt. Jag tror dock att båda lagen kan få problem i kväll.

I övrigt finns fint spelvärde att hämta, framför allt i Schweiz, då tipparna hamnar fel i alla tre matcherna från Super League.

■■ Match 1. Burnley krigar på för nytt kontrakt, men befinner sig just nu under nedflyttningsstrecket med två omgångar kvar att spela. Mike Jackson fick en flygande start som ny tränare efter långlivade Sean Dyche, men resultaten har mattats. Med tanke på hur truppläget ser ut nu under den viktiga slutfasen är jag tveksam till om det här kommer att gå. En redan blek trupp får det väldigt svårt när skadelistan dessutom blir lång. Gudmundsson, Vydra och Westwood ser definitivt ut att missa den här matchen, men framför allt så är Mee och Tarkowski tveksamma till spel och båda missade den förra matchen mot Tottenham (0-1). Mittbacksduon har varit en väldigt viktig grund för Burnley de senaste säsongerna och gjort Burnley till vad de är. Skulle en nykomponerad backlinje ställas ut även nu så blir det väldigt tufft. Aston Villa vann så sent som för två veckor sedan med 3-1 på bortaplan mot Burnley, då mot ett mer ordinarie manskap än vad som kommer vara fallet nu. Watkins har sett glödhet ut mot slutet och här kan Villa ställa upp med en elva som överglänser gästernas på i stort sett varje position. Klass har således visat sig slå motivation tidigare i detta möte och jag tycker Villa ska vara klara favoriter framför fansen i säsongens sista hemmamatch.

Jag tror det svenska folket kommer dra i motivationskortet lite väl hårt och hoppas att matchen streckas hyfsat korrekt. Håller sig ettan runt 50-55% så spikar jag av.

■■ Match 6. I Schweiz jagar Luzern nytt kontrakt i Super League. Det såg rätt illa ut tidigare, men en urstark avslutning gör att känslan är positiv i hemmalägret. Tre raka segrar med totalt 10-1 är väldigt starka papper av en nästjumbo. Här på Swissporarena har Servette (4-0) och Lausanne (3-0) fått rejäla snytingar det senaste och 4-1-0 på de fem senaste hemmamatcherna är statistik som ökar självförtroendet framför hemmafansen. Nu väntar en tuff nöt i Young Boys, men sanningen att säga gör YB sin sämsta säsong på länge. Efter att ha vunnit ligan fyra år på raken har klubben ett mellanår. Hela 20 poäng skiljer upp till Zurich i topp. Konstgräslaget har framför allt varit svaga när det vankats naturligt underlag och faktiskt bara vunnit fem av 17 bortamatcher. När dessa lag möttes för två månader sedan i Bern lyckades Luzern faktiskt knipa en pinne. Med betydligt bättre form än då, hemmaplan i ryggen och all motivation i världen så håller jag värdarnas chanser att knäppa YB på näsan som goda.

Jag kan således inte alls köpa den höga streckningen på tvåan som just nu står i över 60% när den snarare ska ligga under 50%. Kanonläge att gå emot favoriten här och chansspika ettan till under 20%. Häftigt drag!

■■ Match 2. Evertons match hemma mot Brentford senast färgar säsongen i stort. Två röda kort och ett självmål lade grunden till 2-3-torsken. Det visar att motivation inte alltid räcker för att vinna fotbollsmatcher. Nu har The Toffees två pinnar ner till giljotinen och behöver fortsätta svettas för kontraktet. Det är givetvis en oerhörd press som läggs på spelarnas axlar i ett sånt här läge där hela Liverpool, nåja halva, kräver en uppryckning. Branthwaite och Rondon är nu avstängda och det är inget enkelt motstånd som kommer på besök. Crystal Palace bryr sig inte om att de inte har så mycket att spela för längre. De har varit svåra att bryta ner hela säsongen och kommer nu från fyra raka utan förlust, varav två bra bortamatcher där de vunnit xG mot både Southampton och Aston Villa och fått med sig totalt fyra pinnar. Statusen i truppen är bra och här kan Vieira ställa ut en vass elva på benen. En elva som kan gå ut och ha kul utan press, till skillnad från värdarna. Värt att ha med sig är också att Crystal Palace vunnit båda de inbördes mötena den här säsongen med totalt 7-1. I England ger man aldrig bort något gratis och det kommer inte kristallpalatset göra heller.

Det råder ingen tvekan om vilket lag som varit det bästa under säsongen. Jag tycker inte att Everton är en favorit att hålla i handen här och vill ha med samtliga tecken direkt för att jobba den lågt streckade tvåan.

Spiken

Aston Villa (match 1)

Burnley har motivationen på sin sida, men de hade de också för två veckor sen när Aston Villa vann denna match med 3-1 på bortaplan. Burnley har skadeproblem i truppen nu där framför allt den viktiga mittbacksduon Mee/Tarkowski är ett frågetecken. Villa är ett betydligt bättre lag i grunden och ska ha bra segerchans i säsongens sista hemmamatch.

Skrällen

Crystal Palace (match 2)

Det rådet ingen tvekan om att Crystal Palace har varit bättre än Everton denna säsong. Londonlaget är svårslaget och kommer från fyra raka utan förlust. Everton är ingen favorit att hålla i handen. Den lågt streckade tvåan måste prioriteras.

Draget

Luzern (match 6)

Luzern visar toppform i jakten på nytt kontrakt. Har betydligt bättre chanser än streckningen visar hemma mot konstgräslaget Young Boys som inte alls fått till det på naturligt underlag på bortaplan under säsongen. Ettan är en häftig chansspik med stort spelvärde.