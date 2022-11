■■ En intressant kupong väntar på Topptipset denna torsdag. Nerviga svenska kvalmatcher kombineras med engelska Ligacupen, La Liga och Serie A.

■■ Match 4. Unai Emery fick en smakstart på sitt tränaruppdrag i Aston Villa genom att besegra Manchester United med 3-1 på hemmaplan. En match där det knappast skapades målchanser för fyra baljor. Men publiken var säkerligen nöjd. Nu väntar samma motstånd igen. Men med helt andra förutsättningar då det vankas Ligacupen. Emery är känd för att rotera hårt i cupspelet. Det har inte minst visats när Villarreal stångats ute i Europa denna säsong. Räkna således med en helt annan elva här för Villa. Ten Hag lär också snurra en del, men har en klart bredare trupp och förlorar inte lika mycket kvalitet på det. Med hemmaplan i ryggen ska United vara klara favoriter.

Villas vinst i helgen ser dock ut att göra att det svenska folket inte vågar hålla värdarna i handen. Stannar ettan under 60% finns det tillräckligt med värde för att spika av.

■■ Match 7. En mer chansartad spik hittas i La Liga. Under Gattuso har Valencia sällan fallit ur ramen och är stabila hemma på Mestalla. Enligt tränaren själv är tabellpositionen i mellanskiktet knappast rättvis sett hur laget har spelat. Att Cavani dras med en skada och lär missa denna match är negativt, men kvällens gäster har betydligt värre avbräck än så. I derbyt mot Sevilla i söndags drog nämligen gästernas två största stjärnor, Fekir och Iglesias, på sig röda kort. Iglesias har stått för åtta av Betis 17 ligamål den här säsongen. Båda är således avstängda här och när den givna ersättaren Juanmi är skadad så är Betis offensiv rejält stukad. Även med sin bästa offensiv har de grönvita snittat under ett mål per match på bortaplan och har nyligen blivit nollade mot mediokra gäng som Cadiz och Valladolid. Här kommer de få stora problem med att få hål på ett solitt Gattuso-försvar.

Om svenska folket, sin vana, trogen blir tabelltittande så kommer Valencia streckas klart vettigt här. Jag gillar ettan runt 40-45% och väljer sida. Spik!

■■ Match 8. Lazio lyckades vinna ett rätt dåligt derby mot Roma med 1-0. Felipe Anderson gjorde matchens enda mål och sedan lyckades de ljusblå hålla tätt. En helt annan matchbild väntas här när nykomlingen Monza. Lazio har inte fått ihop spelet på slutet när de tagit emot sämre lag här hemma. 1-3 senast mot Salernitana var en pinsam historia och innan dess var Sarris gubbar faktiskt det sämre laget mot Udinese (0-0). Den givna skyttekungen Immobile är fortsatt ett frågetecken och förväntas inte starta här även om han var med på bänken senast. Berlusconis Monza storsatsar och har fått ihop en slagkraftig trupp. Efter en svag start på säsongen har klubben växlat upp i finrummet. Kommer från en stark och rättvis 2-0-seger mot Verona och kan inte räknas bort i Rom heller. Framför allt inte då Lazio ser ut att bli rejält övervärderade.

Ettan borde stå runt 60%, men är i nuläget uppe på 75%. X2 är således de bästa skrälltecknen på kupongen och är givna att betala för.

Spiken

Manchester United (match 4)

Bra läge för snabb revansch för United efter helgens förlust. Emery brukar rotera friskt i cuperna och här får Villa slå i klart underläge. Truppbredden och hemmaplan avgör i Manchesters favör.

Skrällen

Monza (match 8)

Lazio vann visserligen Rom-derbyt, men på hemmaplan har de inte kommit upp i nivå på slutet när det vankats enklare motstånd. De ljusblå övervärderas kraftigt mot ett Monza på uppgång.

Draget

Valencia (match 7)

Real Betis har stora offensiva problem när stjärnduon Fekir och Iglesias är avstängda medan Juanmi går skadad. Bra läge för Valencia till rimlig procent!