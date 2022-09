■■ Det finns 15 miljoner anledningar att göra en grundlig analys av lördagens Stryktips. Landslagsuppehållet är (äntligen) väck och de stora ligorna är tillbaka. Premier League och The Championship samsas i vanlig ordning på kupongen som ser väldigt svårlöst ut. Bara en favorit står i långt under 2 gånger pengarna. Det är Liverpool (match 3) som inte nått upp till förväntningarna under inledningen av säsongen. Således är det ett mindre getingbo att reda ut där det gäller att våga ta ställning i jämnstreckade matcher.

Såna kuponger brukar inte ge småpengar. Jag räknar med en rejäl hacka till den eller dem som sätter 13.

■■ Match 1. Det är som sagt en väldigt lurig kupong. Finns det någon chans att minska variansen en aning så är det därför läge att ta den. Liverpool har inte haft någon rolig start på säsongen, men jag hoppas att landslagsuppehållet har gjort gott. Flera bärande spelare har kommit tillbaka från skador och Klopp kan återigen vraka och välja på flera positioner. The Reds borde således börja lyfta igen. Inget ska tas ifrån Brighton. Fiskmåsarna har stått för en väldigt fin säsongsinledning och stämplar in på en fantastisk fjärdeplats med 13 poäng på sex matcher. Vi ska dock ha med oss att spelschemat varit relativt lätt. Men framför allt att hjärnan bakom, Graham Potter, har lämnat för de stora pengarna i Chelsea. Östersundikonen tog också med sig hela sitt team så nu måste något helt nytt på plats. De Zerbi är en spännande ersättare. Italienaren visade att han är en bra tränare i Sassuolo där det spelades en offensiv och spännande fotboll under hans styre. Men Premier League är givetvis något annat och det återstår att se hur det här ska gå. Framför allt kan både De Zerbi och hans tränarkollegor behöva tid. Brightons trupp är i grunden inget extra och kommer sjunka i tabellen vad det lider. Frågan är bara hur djupt. På Anfield ska Liverpool givetvis vara stora favoriter, men streckas förhoppningsvis inte upp till total galenskap med tanke på hur tabellen ser ut. Vi har sett på flera kuponger på slutet att det kan ge riktigt bra betalt för 13 trots att den största favoriten vinner.

Hittar man skrällar på annat håll så är det således okej att spika ettan här. Jag ökar mina chanser till full pott och spikar lördagens största favorit.

■■ Match 11. Jag gillar egentligen inte att Coventry och Middlesbrough möter varandra i det här läget. Det är nämligen två lag som jag gärna hade lagt lite pengar på mot andra motstånd. Duon sitter i samma sits. Båda har fått med sig alldeles för lite poäng sett till prestationerna, är för bra för bottenstriden och kommer att klättra vad det lider. Framför allt Middlesbrough. Gästerna har blott fått med sig tio pinnar så här långt och ligger faktiskt på nedflyttning. Säsongen är visserligen ung och ett par segrar i rad kan förvandla botten till toppen snabbt, men det är ändå en stor negativ överraskning med tanke på att Boro tippades att slåss om playoff-platser. Den underliggande statistiken talar dock till de rödkläddas fördel. Enligt Expected Points borde Chris Wilders mannar vara ett topplag redan nu då de beräknas fått med sig hela sju poäng mindre än förtjänat. Coventry ligger i sin tur som klar jumbo med bara tre poäng. Då ska man dock ha med sig att de spelat ett par färre matcher än övriga och dessutom bara en på hemmaplan då hemmaarenan varit obrukbar på grund av dålig plan. Så förutsättningarna har varit emot. Även om jag tror laget kommer lyfta så rankar jag dem lägre än gästerna denna lördag. Att Middlesbrough inte vann mot Rotherham senast (0-0) var ännu ett rån där en skott bland annat träffade insidan stolpen och bollen rullade längs med mållinjen.

I och med att den här matchen ser ut att streckas relativt jämnt så tycker jag det är ett häftigt drag att välja sida. Det är dags för retroaktiv utdelning för Boro. Tvåan spikas runt 40%.

Som alltid går det att hitta spelvärda skrällar i The Championship. Här är två bra lågprocentare att få med.

■■ Match 8. Jag gick mot Blackburn senast och jag kommer göra det igen. Då vankades det bortamatch mot Luton. Det slutade med en rättvis 0-2:a i baken. Den femte förlusten på de senaste sju matcherna för Jon Dahl Tomassons gäng. Efter en poängmässigt fin start på säsongen så har The Rovers verkligen kommit ner på jorden. Det med allt rätt. Förutom vinsten mot ett uselt Watford så har prestationerna var undermåliga, och framför allt svajiga, under en längre tid. Det svenska folket ger dock inte upp på Blackburn utan fortsätter ge klubben högt förtroende. Här är hemmalaget uppe och snurrar upp mot 60%, vilket är 15% för högt i min bok. Millwall ligger två poäng bakom värdarna i tabellen, men enligt den underliggande statistiken borde det varit tvärtom. Millwall ligger högt upp i ligan vad gäller skapade målchanser, men har inte hållit ihop defensivt mot vad vi är vana vid från de fysiska lejonen. Kan försvaret bara hålla ihop och en het Benik Afobe (två mål på de tre senaste matcherna) göra sitt så ska Millwall ha goda chanser på att förbättra sin hittills skrala bortastatistik.

Spelvärdet ligger helt klart på X2 och det blir de första tecknen jag plitar ner i den här matchen.

■■ Match 13. Det vankas fint spelvärde även i den avslutande tillställningen. Sunderland är en bra nykomling som fått en fin start på säsongen. I den tighta tabellen ligger de just nu på en playoff-plats. Sanningen att säga har de dock haft en hel del stolpe in och ska inte hålla för att slåss om några topplaceringar. Här på klassiska Stadium of Light har de bara tagit fem av sina 15 pinnar med en vinst på fyra matcher. Så det går helt klart att komma och störa i hemmaborgen. Tungt också att skyttekungen Ross Stewart, som varit en av de absolut bästa spelarna i The Championship och gjorde fem mål på sju matcher under upptakten av säsongen, fortsatt har skadeproblem och ser ut att missa även den här tillställningen. Då ska ett solitt Preston inte underskattas. Gästerna trivs ypperligt på resande fot där de är obesegrade (2-2-0) och ännu inte släppt in mål.

Då köper jag inte att ettan streckas närmare 60%, vilket är en klar överstreckning. Räkna med en tight och jämn match, som alltid när Preston är i farten. Jag streckar från de låga tecknen till höger.

Spiken

Liverpool (match 3)

På en svår kupong är det lämpligt att spika den troligaste vinnaren för att öka chanserna till 13. Liverpool har fått tillbaka bärande spelare under uppehållet medan Brighton tappat hela sitt tränarteam och måste börja om på nytt.

Skrällen

Millwall (match 8)

Blackburn presterar som ett bottenlag men har ändå lyckats sno med sig en hel del poäng. Verkligheten har dock börjat komma ikapp The Rovers som blir alldeles för högt streckade mot ett Millwall som kan mer än de visat. Spelvärd skrälltvåa.

Draget

Middlesbrough (match 11)

Det är dags för retroaktiv utdelning för Middlesbrough som enligt den underliggande statistiken ska vara ett topplag men i själva verket ligger på nedflyttning. Vinsterna kommer komma och varför inte redan nu till trevlig procent.