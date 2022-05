■■ Allsvenskan dominerar söndagens Europatips med hela fem matcher. Där kliver stora favoriter som Malmö och AIK in i elden på bortaplan.

I övrigt är det fyra nerviga playoff-finaler från England, Frankrike, Nederländerna och Italien som sticker ut. Där gäller det att ha koll på förutsättningarna!

■■ Match 5. Hammarby lyckades inte få hål på Malmö FF i torsdagens cupfinal och med 0-0 på resultattavlan efter 120 minuters fotboll väntade straffläggning. Där blev Astrit Selmani, med förflutet i MFF, stor syndabock och Malmö kunde ta sin första cuptitel på 33 år. Bittert för Bajen vilket inte minst märktes i Gustav Ludwigsons intervju efter kampen där han sa att han hellre förlorar fotbollsmatcher än spelar lika tråkigt som han tyckte att skåningarna gjorde. Cupförlusten innebär att Hammarby bara har vunnit en av sina fem senaste tävlingsmatcher. Det var visserligen en stark 3-0-viktoria mot IFK Norrköping, men visst känns det som att huvudstadslaget är inne i en liten svacka. Truppläget är åtminstone bra och mot MFF fick Bubacarr Trawally göra sitt andra inhopp för klubben. En oerhört intressant spelare som har mycket mål i sig. Frågan är om han får starta här. Cifuentes borde i alla fall fundera på rotation då det blir kort vila efter 120 minuters stenhård cupfotboll. Värnamo känns som den stabilaste av nykomlingarna och smålänningarna vann också nykomlingsmötet mot Helsingborg med 4-1 på Olympia. Therns mannar satte då dit samtliga sina fyra baljor under matchens sista 25 minuter. Marcus Antonsson stod för två av dessa och är tillsammans med Oscar Johansson en häftig offensiv duo. Christian Moses finns att tillgå på bänken och det är en riktig joker. Värnamo har visat gott gry under en längre period och förtjänade tre poäng även i omgången innan mot Mjällby där laget från Hällevik kvitterade i den 95:e minuten. Hemma på Finnvedsvallen har Värnamo kryssat mot Malmö FF tidigare under våren och mot ett tröttkört Hammarby ska hemmalaget absolut inte vara slagna på förhand.

Speciellt inte då matchen spelas på naturgräs. Tvåan streckas ohyggligt hårt och då är det tveklöst 1X som är första tecken att rita ned.

■■ Match 6. Örebro hade en minst sagt turbulent vår där Joel Cedergren, som hade skrivit på ett treårskontrakt som tränare för klubben, fick sparken efter en enda allsvensk fajt. Spelartruppen var missnöjda med kvalitén på träningarna och köpte inte Cedergrens idéer. Axel Kjäll har klivit ner till sidlinjen igen och han har fått fart på närkingarna mot slutet, åtminstone resultatmässigt. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna är starka papper. Tittar vi närmare på dessa matcher hittas dock uddamålsvinster hemma mot Östersund, Öster och AFC Eskilstuna och 0-0 borta mot Skövde AIK. Förutom segern över ÖFK har det varit jämna bataljer över hela linjen och senast mot AFC Eskilstuna hade ÖSK verkligen marginalerna på sin sida. Hamad, Björndahl, Seger och Thill har mycket att ge, men i övrigt har Örebro en ganska medioker trupp. Här överskattas de grovt. Brommapojkarna krossade allt motstånd i Ettan Norra i fjol och flyttades upp till Superettan. Här har de rödsvarta från huvudstaden fått en ganska bra start och BP ligger bara två pinnar bakom Örebro i tabellen. Senast blev det stryk borta mot Halmstad, men det är en av seriens allra svåraste uppgifter så det ska inte dras för stora växlar av det nederlaget. Truppen är välbyggd där Marijan Cosic, Philip Hellquist, Gustav Sandberg-Magnusson och Carolas son Amadeus Sögaard sticker ut.

I grunden är detta två relativt jämna lag och då är det svårt att förstå den höga streckningen på ettan. Här är det verkligen läge att gå emot. X2 klickas i till finfint värde!

■■ Match 7. Huddersfield har rent spelmässigt haft svårt att imponera under säsongen och sett till expected points har de sprungit otroligt bra. Det går dock inte att komma ifrån att det är en styrka att fortsätta vinna fotbollsmatcher även när spelet hackar. The Terriers har sju segrar och två kryss på sina nio senaste tävlingsmatcher och slog ut Luton i playoff-semin. Detta efter att Jordan Rhodes avgjort med tio minuter kvar att spela. Rhodes tvingades hoppa in när Danny Ward gick sönder och nu när Ward är tillgänglig igen har Corberán ett delikat val att göra. Frågan är om han vågar starta med båda anfallarna. Sinani, Holmes och Pipa är tre andra spelare med mycket att ge i offensiven. Bakåt ser det inte lika stängt ut även om Hudds bara släppte in ett mål i dubbelmötet mot Luton. I serien var det sex lag som släppte in färre mål än Huddersfield som slutade trea i tabellen. Nottingham är ett av dessa gäng. Med sina 40 insläppta var de näst bäst i den kategorin. De rödkläddas vårsäsong var mäktig där de bara vann och vann och till sist tog sig hela vägen till playoff. Dessutom tog Forest sig långt i FA-cupen där lag som Leicester, Arsenal och faktiskt Huddersfield slogs ut. Steve Cook har varit en jätte i backlinjen sedan han kom från Bournemouth och är den spelare som ska hålla ihop backlinjen nu också. Bakom Cook finns Brice Samba som blev stor hjälte i playoff-semin mot Sheffield United. Det dubbelmötet gick till straffar där Samba hade tejpat fast en fusklapp vid sin vattenflaska så han visste vart straffskyttarna föredrog att slå sina elvametare. Det ledde till tre räddningar och Nottingham gick därmed till final. Längre fram i banan briljerar Zinckernagel, Johnson och Surridge medan Colback och Spence har dominerat på kanterna. Ett lag värdigt Premier League. Dessa två lag har mötts tre gånger under säsongen och Nottingham har vunnit två av dessa.

Jag håller Forest betydligt högre nu också och om tvåan stannar under 50% är det en vettig spik att bygga systemet kring. Inte minst då matchen spelas på Wembley och ingen hemmaplansfördel råder.

■■ Match 11. Lilleström har fått en smakstart på säsongen med sju segrar och två kryss på nio spelade omgångar. Med det leder LSK tabellen. De gulsvarta, som kommer från ett par mil utanför Oslo, är verkligen tillbaka efter att ha spelat i andradivisionen så sent som 2020. En stor del i förvandlingen kan tillskrivas Tom Pettersson, tidigare i Östersund och IFK Göteborg, som varit en gigant i de bakre leden. Det var också Tom som inledde målskyttet i derbyt mot Vålerenga i onsdags som Lilleström vann med 2-0. En match som bör ha kostat en del kraft för de gulsvarta. Det är kort vila till denna batalj och vi bör få se en del trötta ben hos bortalaget. Inte minst med tanke på att det väntar en lång resa. Det är i runda slängar 160 mil upp till Tromsö som ligger längre norrut på kartan än den svenska riksgränsen. Det långa avståndet gör såklart att detta räknas som en av de tuffaste bortamatcherna. Tromsö har fyra raka omgångar utan förlust och kommer närmast från 1-1 borta mot starka topplaget Viking. Tromsö har en intressant trupp där August Mikkelsen och Moses Ebiye sticker ut. Den duon har dock endast noterats för ett mål totalt under våren och det behövs att någon av anfallarna börjar leverera mål. Kanske kan svaret sitta på bänken. Där finns nämligen Jasse Tuominen som är på lån från Häcken där finnen inte hade någon större lycka.

Spelbolagen ställer ut Tromsö som relativt klara favoriter här, men det håller inte tipparna med om. Tvåan streckas därför upp mot 50% vilket är på tok för mycket. Jättevärde på ettan således som är en bra spik att bygga systemet kring.

Spiken

Nottingham (match 7)

Nottingham har klass på alla positioner och har redan besegrat Huddersfield i en cupmatch denna säsong. Någon gång får Huddersfield slut på matjord i fickorna och då räcker de inte till. Jättefin tvåa på Wembley.

Skrällen

Värnamo (match 5)

Hammarby åkte på en mentalt tung förlust i cupfinalen mot Malmö. 120 minuter i benen med kort vila på det. Inte optimalt inför en tuff bortamatch på Finnvedsvallen naturgräs. Värnamo ser pigga ut, har redan tagit poäng mot Malmö här hemma, och har sett fina ut mot både Mjällby och Helsingborg. Fin skrällchans!

Draget

Brommapojkarna (match 6)

BP har en trupp fylld av fina spelare och har sett bra ut under de senaste veckorna. Örebro har tagit fler poäng än vad de förtjänat mot slutet och blir på tok för stora favoriter i detta möte. Den lågt streckade tvåan ska helt klart gå i första led.