■■ Ingen har väl missat att all engelsk fotboll är borttagen från schemat denna helg på grund av landssorg. Stryktipset fick byta skepnad helt medan söndagens Europatips hade tre PL-matcher på kupongen som nu kommer att lottas.

Inte så kul för oss poolspels-fanatiker, men 4,5 miljoner i jackpot gör det ändå mödan värt att göra jobbet med en djupare analys.

■■ Match 6. AIK tog en enkel trepoängare hemma mot GIF Sundsvall och den svartgula klubbens supportrar lär inte ha gett upp sina drömmar om guld. Det skiljer trots allt bara sex poäng upp till serieledarna Häcken som har en tuff bortamatch mot Kalmar på måndag. Solnaiterna har dock inte spelat speciellt bra fotboll de senaste månaderna (matchen mot Sundsvall borträknad) och speciellt på bortaplan brukar Gnaget ha problem. John Guidetti saknades senast och klev av en träning i veckan också. Kan inte den landslagsmeriterade strikern delta ligger ett stort ansvar på att Stefanelli och Bahoui löser den offensiva biffen. På mittfältet är Sebastian Larsson avstäng. AIK kommer verkligen sakna sin stjärna, inte minst på fasta situationer där Larssons högerfot är ovärderlig. Dessutom lär Alexander Milosevic vara out igen och då fortsätter troligen Lustig som mittback bredvid Papagiannopoulos. Varberg har tagit poäng i sju av elva hemmamatcher under 2022 och är alltid svåra att bryta ned nere i Halland. Förutom Zackrisson kan Jocke Persson mönstra sitt starkaste lag, vilket det nu må vara. Varberg brukar som bekant rotera rejält och det går nästan inte att sia om en startelva. Vi bör åtminstone få se Birkfeldt i backlinjen, Le Roux på mittfältet och Simovic på topp. En stabil centrallinje som gör mycket nytta. Den sistnämnde är som bekant en riktig bjässe och även om AIK har nickstarka mittbackar kommer de få svårt att mäta sig med Simovic i luftrummet. Tranberg och Lushaku är två spelare som ska se till att han får rätt bollar att arbeta med i straffområdet.

Enligt oddsen vinner AIK den här matchen lite mer än varannan gång, men svenska folket streckar ändå upp tvåan runt 70%, cirka 20% för högt. Till sådana priser går det inte att backa ett AIK utan Sebastian Larsson. 1X klickas i i stället.

■■ Match 9. Real Sociedad visade fina takter i torsdagens Europa League-match borta mot Manchester United. Baskerna var fyndiga i sitt passningsspel och stabila bakåt. När de dessutom fick en straff, som inte bara kändes hård utan faktiskt direkt feldömd, var segern ett faktum. Starkt jobbat av de blåvita, men det var symptomatiskt att det krävdes en straff för att göra mål. Under Alguacils styre föredrar Real att spela runt bollen snarare än att försöka hota motståndarförsvaren. Det syntes på Old Trafford när nye Umar Sadiq drog iväg i flera fina djupledslöpningar men aldrig fick bollen. Sociedads bästa spelare i den matchen var Takefusa Kubo, med Take på tröjan, som hittade kreativa lösningar. Japanen kommer vara en viktig del av gästernas anfallsspel även här. Frågan är bara hur mycket torsdagens urladdning slet på honom och hans lagkamrater. Getafe har däremot fått vila sedan den pinsamma 1-5-förlusten mot Valencia i den förra ligaomgången. Siffror som är svåra att snacka bort, men så dåliga är inte Madrid-laget egentligen. Djene och Duarte har potential att stänga till bakåt, precis som i senaste hemmamatchen där de nollade Villarreal (0-0). Framåt kan Getafe starta med Alena, Ünal och Mayoral och det är tillräckligt bra för att skapa chanser på detta Real Sociedad.

Båda mötena förra säsongen slutade med delad pott och jag tror på en jämn tillställning igen. När tvåan då ser ut att streckas runt 20 procentenheter för högt är det bara att skippa det tecknet. Strecka från vänster!

■■ Match 4. Trots ett klart spelövertag lyckades inte Djurgården hitta nätet borta mot Shamrock i torsdagens Europa Conference League-match. 0-0 slutade den tillställningen och då irländarna är gruppens klart lägst rankade lag var det en missräkning för Blåränderna. Offensivt hade DIF svårt att skapa klara målchanser och det är ingen slump att lagets bästa spelare istället var Ekdal, Danielson och faktiskt även Vasyutin som fick chansen från start mellan stolparna. En frustrerande kväll för stockholmarna som dessutom fick höra Shamrock-klacken skandera Hammarby-ramsor. Oväntat för den oinsatte, men faktum är att Shamrock och Hammarby har nära vänskapsband och irländarna visste om att det stundar ett derby. Det finns säkerligen en del trötta ben i Djurgården och det är något som Hammarby ska kunna utnyttja. Dessutom saknar Lagerlöf och Bergstrands gäng spets när Victor Edvardsen är avstängd. Hammarby har bara tagit en poäng på sina två senaste ligamatcher och har därmed fem poäng upp till serieledarna Häcken. De grönvita har knappast råd att tappa speciellt många fler poäng och behöver gå för vinst. Det är inte bara tabellplaceringen som gör att fansen suktar efter en derbyseger, Hammarby har heller inte vunnit något av säsongens tidigare tre derbyn. Troligen startar Bajen med Ludwigson, Saidi och Berisha på topp med Besara, Bojanic och Andersen strax bakom och det är en kreativ och hårt arbetande enhet som alltid skapar chanser. Bakåt finns det vissa frågetecken efter fyra insläppta mål mot IFK Norrköping i den senaste omgången, men Kurtulus och Fenger är duktiga mittbackar.

Det är ett av seriens allra bästa anfall som möter det bästa försvaret här och jag tror det är de grönvitas virvlande offensiva spel som drar det längsta strået. Upp till 50% är Hammarby en fräck spik på en svår kupong.

■■ Match 7. Fiorentina är inne i en lite tyngre period med sex raka tävlingsmatcher utan seger. I torsdags valde tränare Italiano att rotera en del när lilla RFS från Lettland stod för motståndet. Startelvan höll ändå helt okej klass och alla förväntade sig en överkörning. Matchen slutade dock 1-1 och det är verkligen inte något som Viola kan vara nöjda med. I senaste ligamatchen fick Fiorentina också nöja sig med 1-1 mot ärkerivalen Juventus, men det var en riktigt stark prestation av de lilaklädda som vann xG-statistiken med klara 1,83 - 1,08. Luka Jovic missade faktiskt en straffspark i den fajten. Serben bör ändå få chansen på topp igen med Kouamé och Sottil bredvid sig, Då finns Ikoné och Cabral att plocka in från bänken. Ingen dålig offensiv bredd. Maleh, Amrabat och Barák bildar ett stabilt mittfält och i backlinjen får Igor ta ett ännu större ansvar när Milenkovic har gått sönder. Allt som allt är det ett ganska komplett lag som ska vara med och slåss om Europaplatser i år också. Bologna har ännu inte vunnit och kommer närmast från 2-2 mot Spezia. Marko Arnautovic noterades för båda målen i den matchen och har faktiskt satt dit samtliga Bolognas fem ligamål under sensommaren. Starkt av österrikaren, men visst behöver han hjälp på topp. Orsolini och Barrow får det inte riktigt att stämma. I backlinjen är det Medel som ska se till att de rödblåa håller tätt och även om chilenaren är ettrig har han sina bästa år bakom sig.

Jag håller Fiorentina som ett klart bättre fotbollslag och de har faktiskt 16 raka inbördes möten utan förlust. Då är tvåan en utmärkt spik kring 40%.

Spiken

Hammarby (match 4)

Hammarby är utvilade medan Djurgården hade en tuff bortamatch på Irland så sent som för tre dagar sedan. Det tror jag fäller avgörandet tillsammans med Edvardsens frånvaro. Bajen tar säsongens första derbyviktoria och närmar sig toppen av Allsvenskan.

Skrällen

Varberg (match 6)

AIK får klara sig utan Larsson och troligen saknas även Guidetti och Milosevic. Det är ryggraden i Gnaget som alltid har problem på bortaplan. Varberg är välorganiserade och kommer inte ge sig utan en fajt på hemmagräset.

Draget

Getafe (match 9)

Real Sociedad spelade en tuff match mot Manchester United i torsdags och är inget lag som vräker in mål direkt. Getafe kan mer än de har visat hittills och ska ses med fin chans att ta säsongens första trea under söndagen. Den lågt streckade ettan är första tecken att rita ned.