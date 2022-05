■■ Det råder förvirring i helgen då Stryktipset och Europatipset bytt speldag. Anledningen är att den sista omgången av Premier League liras på söndag, vilket gör att Svenska Spel lägger stryket på vilodagen istället.

Nu har vi således ett intressant Europatips som lördagsgodis. 4 miljoner finns i jackpot och sportsligt är det framför allt flera finaler som får fokus. Damernas Champions League-final och cupfinaler från Tyskland och Skottland finns med bland annat.

Där tror jag att CL-finalen (match 13) blir en ensidig historia som suveräna Barcelona vinner. I cupfinalerna har jag desto större hopp om skrällar då både Leipzig (match 3) och Rangers (match 4) övervärderas.

I övrigt ska bland annat den sista omgången i Ligue 1 och Serie A avverkas. Där gäller det att ha koll på förutsättningarna runt strecken. Fiorentina har exempelvis allt att spela för hemma i hatmötet mot Juventus (match 7).

Det ser ut att bli en spelvärd etta. Två matcher från Allsvenskan inleder också kupongen.

■■ Match 4. Någon stor favorit ska alltid försöka fällas i jakten på de stora pengarna. Jag vänder då mina blickar mot den skotska cupfinalen. Hearts har varit det klart bästa laget i Skottland den här säsongen efter giganterna Celtic och Rangers. Det har sedan länge varit klart att de kommer sluta trea i ligan och stort fokus har givetvis lagts på den här cupfinalen. De visades inte minst när de mötte just Rangers (1-3) i ligan förra veckan. Då vilades bland annat skyttekung Liam Boyce nästan hela matchen för att inte riskera något inför den här finalen. För titelchanser växer inte på träd för en klubb som Hearts, som visserligen vunnit cupen åtta gånger men fyra av de vinsterna kom för mer än 100 år sedan. En vinst här vore otroligt stort för nykomlingen som med sina mått mätt stått för en fantastisk säsong. Nu känns det som att de inte kan få ett bättre läge för att möta Rangers igen. De blåvita kommer nämligen från en väldigt tung förlust i Europa League-finalen mot Frankfurt. Den spelades över 120 minuter så sent som i onsdags. Aaron Ramsey blev stor syndabock genom att vara den enda spelare som brände sin elvametare i straffläggningen. Så även om det är klasskillnad spelare för spelare väntar således både tunga ben och psyken för Rangers här. Finaler lever alltid sina egna liv och den här spelas på nationalarenan Hampden Park.

Ingen hemmaplan för Rangers således som en del kan tro då de står som första lag på kupongen. Jag hoppas David kan störa Goliat här. Framför allt då ettan är streckad över 75%. Skräll och en hög utdelning är så gott som klar. Jag helgarderar.

■■ Match 12. Den sista omgången av Ligue 1 ska avverkas och i botten är det vinna, eller åtminstone inte förlora, som gäller för St Etienne för att den klassiska klubben inte ska degraderas. Just nu ligger de mesta mästarna under strecket, men på samma poäng som Metz på kvalplats. Då Metz möter Paris SG på bortaplan så finns det goda chanser för att en pinne kan räcka för att kliva om här. Vinst är ju dock självklart att rekommendera då Metz möjligtvis kan kriga sig till en poäng i huvudstaden, men knappast mer. De gröna gästerna har haft ett väldigt tufft spelschema på slutet mot starka lag som Monaco, Rennes och Nice. Motståndare som haft mycket att spela för i kampen om Europabiljetter. Borta mot Nice lyckades Etienne tappa en 2-0-ledning i halvtid och föll tungt. Nu stöter de inte på ett lag med stor motivation. Nantes har förvandlat bottenstriden från i fjol till en trygg mittenplacering denna säsong och vann överraskande den franska cupen. Klubbens första titel på 21 år. Kanariefåglarna har således all anledning att vara mer än nöjda med säsongen, men har absolut inget att spela för nu. Det syns också på oddsen som visar att den här matchen är helt öppen. Svenska folket lyssnar dock inte på oddsmakarna utan streckar den här kampen som om de inte har koll på förutsättningarna. Ettan är uppe och snurrar över 50%, vilket är nästa 20 procentenheter (!) för högt. Det går givetvis inte att köpa. Whabi Khazri (10 mål), den tunisiske landslagsstjärnan, är efter en del småskador och en avstängning nu tillbaka för fullt.

Där har St Etienne en spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Allt värde ligger på gästerna med kniven mot strupen. Jag chansar bort den dåliga ettan helt och streckar X2.

■■ Match 2. Min chansspik hämtas från Olympia i Helsingborg där det vankas nykomlingsmöte. Men jag tycker att den ena nykomlingen sett betydligt bättre ut än den andra. Helsingborg kommer från en blytung torsk i bottenmötet mot mediokra Degerfors. Förutom teknikern Ali Taha, som alltid kan göra det extra med bollen och dominerat flera matcher, så finns det inte många ljusglimtar i HIF som får koncentrera sig på att lösa kontraktet. Trots att det bara skiljer en poäng i tabellen är jag betydligt mer imponerad av Jonas Therns Värnamo som spelat utan respekt så här långt. Ett stabilt och svårgenomträngligt lagbygge med toppar i den gamle skyttekungen Marcus Antonsson och Oscar Johansson. Senast var smålänningarna bara minuter från att få med sig samtliga tre poäng borta mot vårens stora succé Mjällby. En match där Värnamo öppnade stenhårt och ägde matchbilden. Med rådande formkurvor i beaktande råder det ingen tvekan om att Värnamo är det bättre laget av de två just nu.

Därför ställer jag mig frågande till att Helsingborg ställs ut som klara favoriter i en oddsmässigt jämn match. När tvåan streckas under 30% är det ett häftigt läge att välja sida och spara tecken med en smart chansspik till väldigt fint spelvärde.

■■ Match 13. Min ”trygga” spik på den här kupongen hämtar jag i damernas Champions League-final i Turin. Det är alltid vanskligt att välja sida för stora favoriter i såna här finaler då de ofta har en tendens att bli jämnare än man tror. Men Barcelona är bara på en egen nivå inom damfotbollen för tillfället. Den inhemska ligan kördes över med 30 raka segrar och en målskillnad på hisnande 159-11. Den enda match katalanskorna inte vunnit den här säsongen var semifinal-returen borta mot Wolfsburg. En avslagen tillställning där Barca hade 5-1 att gå på och bara vill spela av 90 minuter utan skador. Truppen är otroligt stark med världsklass på varje position. Faktum är att den är ännu bättre än i fjol när de krossade allt motstånd i Champions League. Hermoso och Martens är två av de största stjärnorna och nigerianskan Oshoala har snittat över ett mål per match i ligan den här säsongen. Vår egen Fridolina Rolfö tål också att nämnas. Svenskan har gjort en fin säsong. Lyon har efter fem raka CL-titlar fått ta steget ner från tronen. I fjol vann Barcelona tämligen enkelt med 4-0 mot Chelsea i finalen medan Lyon rök mot PSG redan i kvarten. Bättre upp i år dock då de fick revansch mot sina huvudstadsantagonister i CL-semin i ett tätt dubbelmöte. Totalt sett har Lyon dock fått kämpa betydligt hårdare för att ta sig hit och inte alls varit så överlägsna som Barcelona varit rakt över. Fransyskorna är bra, inget snack om det, men jag ser inte att något lag i världen kan hota Barca just nu.

Spanjorskorna har så klart haft fokus på just det här ögonblicket hela säsongen med tanke på att ligatiteln varit klar sedan länge. Jag tror de går ut och dominerar den här matchen klart och vinner rättvist. Jag bankspikar ettan trots något hög streckning.

Spiken

Barcelona (match 13)

Barcelona kör över allt och alla den här säsongen. I fjol slog de katalanska damerna Chelsea med 4-0 i CL-finalen. Nu är de ännu bättre. Lyon är visserligen det tuffaste motstånd man kan få, men just nu är Barca på en egen nivå. Jag tror de löser en stabil seger även i finalen.

Skrällen

Hearts (match 4)

Rangers är stora favoriter i den skotska cupfinalen. Men jag tror på en betydligt jämnare match än vad strecken säger. Hearts har gjort en fin säsong och slutar trea i ligan. Har haft lång tid att förbereda sig för den här finalen som är årets match för klubben. Sämre förutsättningar för Rangers som kommer från en tung förlust, över 120 minuter, i Europa League-finalen i onsdags. Jag helgarderar och jobbar storskräll.

Draget

St. Etienne (match 12)

St. Etienne måste ta minst en poäng i den avsluande omgången av Ligue 1 för att inte kontraktet ska ryka. Truppen är egentligen för bra för att åka ur och mot ett mätt Nantes utan något att spela för ska det finnas god chans. X2 undervärderas och får mitt förtroende.