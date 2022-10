■■ Det bjuds på ett smörgåsbord av fotbolls-delikatesser denna söndag. Premier League, Serie A, allsvenskan, La Liga och Bundesliga står på schemat när det vankas ny kupong av Europatipset.

Flera favoriter övervärderas, i vanlig ordning, kraftigt av det svenska folket.

■■ Match 1. Arsenal-supportrarna vaknar upp med ett leende på läpparna varje dag nu och tuppkammen växer undan för undan. Sju segrar på åtta omgångar av Premier League och två raka triumfer i Europa League är nog mer än vad de flesta hade kunnat drömma om. Sanningen är att Arsenal förtjänar allt de får just nu för spelmässigt kör de över allt som ställs framför huvudstadsklubben. Förra helgen besegrades Tottenham med 3-1 och det var verkligen inte siffror i underkant. The Gunners var det klart bättre laget då och har en annan vinnarmentalitet än tidigare år. Dessutom håller centrallinjen yppersta klass. Saliba har varit säsongens bästa försvarare i ligan så långt och tagit en plats i det franska landslaget som följd. På mittfältet kompletterar Partey och Xhaka, båda målskyttar mot Spurs, varandra på ett utmärkt sätt och längst fram spelar Gabriel Jesus som i trans. Snacka om skillnad jämfört med när Lacazette var Arsenals nummer 9, även om fransmannen också gjorde en del bra för klubben. Jesus är oerhört rivig i sitt spelsätt och utmanar hela tiden motståndarförsvaren. Liverpool har hyfsade offensiva alternativ de också när Salah, Jota, Firmino, Díaz och Núnez alla är tillgängliga, men bakåt ser det ganska ihåligt ut. Förra veckan släppte The Reds in tre mål mot Brighton och Van Dijk är inte längre samma spelare som han var för ett par år sedan. Den största svagheten hittas dock hos ytterbackarna där Robertson är skadad och där Trent försvarar som en junior. Den duon kommer få svårt att hantera Saka och Martinelli.

I dagsläget är Arsenal ett bättre fotbollslag och framför ett högljutt Emirates visar de klassen igen. Denna match är jämn både i odds och streckning och då är det läge att ta ställning. Det gör jag för hemmalaget som fortsätter att övertyga!

■■ Match 6. Trots att Djimsiti och Palomino har saknats för Atalanta på grund av skador har de blåsvarta plockat två raka 1-0-segrar. Den duon är fortfarande tveksam och dessutom åkte Bergamo-klubben på en skada på kapten Toloi i förra helgens match mot Fiorentina och han saknas garanterat denna helg. Demiral är åtminstone tillbaka och det är glada besked för tränare Gasperini, men visst är det ett försvagat Atalanta. Speciellt om inte småskadade Zapata kan starta på topp. Hösten har annars varit en framgångssaga med sex segrar och två kryss efter åtta omgångar, men vi ska ha med oss att de har överpresterat grovt. Enligt xPTS (Expected Points) borde Atalanta stå på dryga 13 och inte 20 pinnar och sådant har en förmåga att jämna ut sig i längden. Söndagens motståndare Udinese ligger faktiskt trea i tabellen inför den nionde omgången och även om Zebrorna också har sprungit väldigt bra sett till underliggande statistik har de samlat ihop en högre xPTS än vad Atalanta har gjort. Sex raka segrar finns i ryggen där storvinster mot Roma och Inter sticker ut lite extra. Förra helgen visade Udinese prov på stor moral när de hämtade in 0-1 borta mot Hellas Verona och lyckades avgöra på övertid. Bijol hette hjälten då och han har varit strålande i försvaret tillsammans med Rodrigo Becao. Det är dock den flödande offensiven som imponerar mest. Deulofeu är en riktig trollgubbe medan Beto är en bulldozer som passar perfekt bredvid. Dessutom finns här en lirare som Pereyra som är enormt svårstoppad när han har dagen.

I dagsläget ska Udinese vara favoriter på hemmaplan mot Atalanta och när tipparna ser ut att göra en annan värdering är ettan en utmärkt värdespik.

■■ Match 4. Fulham har fått en jättefin start på säsongen och vi ska nog inte lägga för stor vikt vid 1-4-förlusten mot Newcastle för en dryg vecka sedan. Då visades Nathaniel Chalobah, som gjorde sin första ligastart för hösten, ut redan efter åtta minuter. Efter det var Fulham såklart ett slaget lag. Med elva man på banan är de betydligt svårare att bryta ned och speciellt när Palhinha kan kliva in på mitten igen. Han var avstängd mot Skatorna och har varit oerhört bra centralt för The Cottagers. Portugisen kommer få jobba hårt mot Soucek och Rice, men tillsammans med Reed kommer han inte ge sina motståndare en lugn stund. Fulhams största vapen är dock tveklöst den serbiske anfallaren Aleksandar Mitrovic som noterats för sex fullträffar hittills. Med Pereira, Reid och James strax bakom finns det verkligen offensiva hot i detta bortalag. West Ham tog en efterlängtad trepoängare mot Wolverhampton i den förra omgången och det tar tipparna som ett klart tecken på att The Hammers är på gång. Samtidigt ska vi ha med oss att det var den blott andra viktorian på åtta seriematcher och West Ham har haft stora problem med målskyttet. Scamacca har inte hittat helt rätt i London och Antonio är sedvanligt bufflig men lika sedvanligt oskarp framför målet. Istället är det Paquetá och Bowen som är de största hoten mot motståndarmålet. Visst har West Ham ett starkt lagbygge, men jag köper inte alls att de ska vara så stora favoriter i detta skinkderby.

Ettan ser ut att streckas 15-20 procentenheter för högt och då är det ett värdelöst tecken. Jag går för de större pengarna istället och klickar i X2.

■■ Match 5. Roma besegrade Inter med 2-1 på bortaplan i den förra omgången av Serie A efter att Paulo Dybala och Chris Smalling stått för målen. Den förstnämnde har tagit en ledarroll i det offensiva spelet och när argentinaren har dagen kan han hitta på lite vad som helst. 28-åringen har faktiskt nätat i sina fyra senaste framträdanden för Roma och är hemmalagets klart största hot. Anfallare som Tammy Abraham och Andrea Belotti har bara nätat två gånger tillsammans i ligaspelet och ser lite oskarpa ut, även om det ska sägas att Belotti inte fått speciellt mycket speltid. Det centrala mittfältet med Cristante och Matic är fysiska, men inga större lirare och det har saknats kreativitet från den positionen. Bakåt är Mourinhos gäng oftast lika tajta som Mourinhos lag brukar vara, men de kan falla igenom vilket inte minst 0-4 mot Udinese vittnar om. Lecce, med Voelkerling Persson i truppen, är nykomlingar i Serie A och hade en tuff start med två raka förluster. Sedan dess har de gulröda faktiskt tagit poäng i fem av sex omgångar där 1-1 borta mot Napoli sticker ut lite extra. En match där Colombo, som stod för målet, dessutom missade straff. Mittfältet styrs av de unga skandinaverna Kristoffer Askildsen (Norge) och Morten Hjulmand (Danmark) som båda har fina karriärer framför sig. De kan absolut mäta sig med Romas centrala lirare. Värdarna från den eviga staden ska givetvis gälla som favoriter, men här har streckningen spårat ur helt.

Ettan är uppe över hiskeliga 85% och snurrar och då måste alla tecken plockas med. Roma har trots allt snubblat förut och en bortaskräll här skulle göra underverk för utdelningen.

Spiken

Udinese (match 6)

Udinese spelar riktigt bra fotboll för tillfället och visar mental styrka gång efter annan. Atalanta har däremot överpresterat under de åtta första omgångarna och en smäll ligger på lut. Jag tror den kommer här. Ettan spikas till fint värde.

Skrällen

Fulham (match 4)

West Ham överskattas grovt av tipparna denna söndag. Det är trots allt ett lag som endast har vunnit två seriematcher under hela hösten och Fulham är inga dunungar. Bra skrällchans i Londonderbyt.

Favorit i fara

Roma (match 5)

Roma har hög högstanivå, men blandar och ger hejvilt från en match till en annan. Lecce har visat sig vara svårslagna under inledningen av Serie A och ska inte räknas bort i den italienska huvudstaden.