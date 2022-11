■■ Ur en sportslig vinkel är dagens Europatips verkligen något extra. Det svämmar över av stora klassikermöten och derbyn runt om i Europa. Derby d'Italia, Derby della Capitale, Derbi Sevillano, Choc des Olympiques och De Topper är bara några av godbitarna.

Men det är kanske ändå spelvärdet som sticker ut mest. Förutom 4 miljoner i jackpot finns det hur många fina spelidéer som helst att ta av.

De spelvärda skrällchanserna står som spön i backen när det svenska folket nästan verkat bakfulla när de kryssat i sina snedvridna kuponger.

■■ Match 1. Det går inte att bli riktigt klok på detta Tottenham. Efter två raka förluster i Premier League låg de under med 0-2 borta mot svaga Bournemouth. Då la de in en högre växel och vände till 3-2 efter att Bentancur tryckt in en hörna på övertid. Den första timmen såg det dock bedrövligt ut rent spelmässigt. Det gjorde det även första halvleken mot Marseille där Spurs var helt utspelade och gick in i paus med 0-1 i baken. Även då kom de vitklädda ut som ett annat lag och kunde till sist vända till seger. Conte borde vara oroad. Mot Marseille saknades Romero på grund av en skada och argentinaren är tveksam till spel här också. En otroligt viktig pjäs i försvaret där han tillför en aggressivitet som Tottenham behöver. Framåt ser det ännu värre ut då värdarna riskerar att få klara sig utan trion Richarlison, Kulusevski och Son. Visst är Harry Kane en av världens bästa anfallare, men han blir för isolerad på topp. Lucas Moura känns som en helt annan (sämre) spelare än vad han var för några år sedan och då ser det tunt ut när det kommer till offensiva alternativ. Liverpool kommer från två raka förluster i ligan, mot Leeds och Nottingham. Två oacceptabla insatser från Klopps mannar. The Reds visade istället hur bra de kan vara i veckans Champions League-match mot Napoli som slutade med en 2-0-seger. Salah stod för ett av målen då och den fantastiska egyptiern närmar sig toppformen. Darwin Núnez nätade också mot Napoli och kommer bara bli bättre och bättre. Det finns så mycket mer att ta av i detta Liverpool än vad de har visat under hösten och här skulle gästerna behöva tre poäng för att närma sig topp 4.

Detta är ett väldigt passande motstånd då de nio senaste inbördes mötena har slutat med sju röda segrar och två kryss. Stannar tvåan under 50% väljer jag att spika de regerande vicemästarna.

■■ Match 7. 1-0 borta mot Cremonese den 24:e oktober. Det är Sampdorias enda seger under hela säsongen. Hela hösten har varit ett enda långt mörker för Genua-laget som framför allt inte har kunnat göra mål. Sex baljor på tolv omgångar är sämst i hela Serie A. Quagliarella har till sist sett ut att vara de 39 år han är och Caputo har inte haft siktet inställt. Pussetto, Gabbiadini och Djuricic är tre andra spelare som det går att kräva mer av. Förra helgen åkte Sampdoria på stryk av Inter med 0-3 och det ser uppgivet ut. Med sex inspelade poäng ligger de under nedflyttningsstrecket i Serie A och där lär de ligga kvar även efter söndagens batalj. Fiorentina har inte heller övertygat under hösten och ligger på den undre halvan av tabellen trots en ganska spännande trupp. Viola fick åtminstone saker och ting att stämma hyfsat för en vecka sedan när de besegrade Spezia med 2-1. Arthur Cabral avgjorde då i den 90:e minuten och kanske kan det vara det som får brassen att släppa loss. Kouamé, Jovic och Ikone startade på topp i den matchen och det är ingen dålig trio det heller. På mittfältet är Mandragora och Bonaventura två stabila pjäser och dessutom finns här Antonín Barák som var så bra i Hellas Verona förra säsongen.

Jag tror att Fiorentina kommer klättra i tabellen vad det lider och den klättringen påbörjas redan nu. Tvåan är bara att spika hela vägen upp till 55%.

■■ Match 2. ”Good Ebening”. Unai Emery är tillbaka i Premier League där han tar över Aston Villa efter att Steven Gerrard fått foten. Det ska bli väldigt spännande att se vad Emery kan göra med Lejonen som på pappret har en riktigt intressant trupp. McGinn, Ramsey, Dendoncker och Douglas Luiz är duktiga mittfältare som bör kunna se till att Buendía eller Coutinho får fritt spelrum i offensiven. Dessutom kan Emery välja mellan Ings och Watkins på topp som båda är målskyttar som bevisat sig i Premier League tidigare. Svagheten i detta Aston Villa är försvarsspelet där skadan på Diego Carlos kom väldigt olägligt. Mings och Konsa är inte den snabbaste mittbacksduon och kan få trubbel när Marcus Rashford drar iväg i djupled. Det gäller att se till att Rashford inte får vettiga bollar att arbeta med och i den kampen slipper Villa åtminstone hålla koll på Bruno Fernandes som är avstängd. Manchester United har verkligen fått till försvarsspelet mot slutet. Dalot och Martínez har varit felfria medan Varane har varit den lugnande kraften. Fransmannen har dock skadat sig och det är ett ordentligt avbräck. Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire är två betydligt sämre mittbackar. Uniteds andra halvlek mot West Ham var inget vidare och då räddades Ten Hags gäng av ett par fantastiska räddningar från De Gea. Aston Villa startar om på nytt nu och vi ska ha med oss att gänget från Birmingham tog fyra poäng av United i fjolårets Premier League.

Tvåan ser ut att streckas kring 15-20 procentenheter för högt och då är det tveklöst sista tecknet att rita ned. Jobba in Villa-skrällen!

■■ Match 8. Real Betis har varit lillebror i Sevilla i många år och trots att de länge var med och slogs om en Champions League-plats i fjol slutade de till sist fem pinnar bakom ärkerivalen Sevilla. Denna säsong har dock de grönvita inlett betydligt bättre. Inför den 13:e omgången ligger Betis fyra och med åtta insläppta mål totalt har de visat upp en imponerande stabilitet. Förra helgen besegrade Béticos Real Sociedad med 2-0 på bortaplan. Då var de centrala mittfältarna Guardado och Akouokou väldigt viktiga i det defensiva jobbet. På topp nätade Iglesias igen och strikern har visat att han vill vara med i diskussionerna kring en VM-plats. Mycket positivt i hemmalägret således, men här blir de löjligt övervärderade. Detta är trots allt ett derby mot en historiskt sett överlägsen motståndare. Sevilla har verkligen inte övertygat under hösten och Lopetegui fick sparken för ett tag sedan. Sampaoli har kommit in istället och med honom ser Sevilla åtminstone ut att ha fått in en annan slags intensitet i sitt spel. Här får de klara sig utan Isco som är avstängd, men offensiva kanoner finns det gott om. Rafa Mir och En-Nesyri är två anfallare med betydligt mycket mer att ge än vad de har visat hittills och bakom den som får förtroendet på topp kan lirare som Lamela, Torres och Papu Gómez ta plats. Det är ingen dålig uppställning på pappret. Jordan och Rakitic är samtidigt en mittfältsduo som ska kunna ta tag i taktpinnen i detta Derbi Sevillano. De sju senaste ligamötena mellan dessa två rivaler har slutat med sex segrar för Sevilla och ett kryss.

Sådant har en förmåga att spöka i derbyn och här blir gästerna helt galet undervärderade. Tvåan är då en tänkbar chansspik, även om den fege gör klokt i att gardera med ett kryss.

Spiken

Liverpool (match 1)

Conte får inte spelet att stämma med sitt Tottenham som verkligen har haft marginalerna på sin sida den senaste veckan. Det tar stopp nu för hans skadedrabbade trupp. Liverpool närmar sig toppen med en viktig trepoängare.

Skrällen

Sevilla (match 8)

I mina ögon är detta ett helt öppet derby. Visst ligger Sevilla på nedflyttningsplats, men i matcher som denna spelar form mindre roll. Real Betis känner sig alltid som underdogs i detta möte och det kan mycket väl avspeglas på resultatet. Supervärdet på Sevilla får inte missas.

Favorit i fara

Manchester United (match 2)

Manchester United är inne i en bra period, men med Varane på skadelistan känns inte försvaret alls lika tryggt. Ett undervärderat Aston Villa under ny ledning kan mycket väl göra bra ifrån sig hemma i Birmingham. Få med skrällen!