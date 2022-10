■■ Som vanligt bjuder söndagarna på rejält med fotbollsgodis ute i Europa. Alla de största ligorna Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1 finns med på Europatipset. Allsvenskan bjuder också på en riktig smällkaramell när Häcken har chansen att säkra sitt första allsvenska guld i historien på Gamla Ullevi.

Det är bara att grotta ner sig i analyserna.

■■ Match 1. Manchester United inledde i ett rasande tempo borta mot Chelsea och hade bara Rashford och de andra ställt in siktet lite bättre hade de tagit en tidig ledning. Graham Potter såg vad som var på väg att hända och gjorde ett taktiskt byte redan efter 30 minuters spel. Det gav effekt och därefter blev det en jämn tillställning. McTominay blev nästan syndabock med sin klumpiga neddragning som gav straff, men Casemiro räddade skotten och en poäng med sin nick som precis passerade mållinjen. Ett skönt mål, men det är inte för sin produktion framåt som den före detta Real Madrid-mittfältaren har varit ett jättelyft för klubben. Helt plötsligt finns en defensiv mittfältare som blandar hårda nypor med mjuka fötter och som visar sig i uppspelsfasen, tvärtemot vad som har varit fallet med Fred och McTominay. Det ger mer frihet åt speedkulorna Antony, Rashford och Sancho i offensiven. Bakåt har Shaw och Dalot glänst på kanterna medan Martínez aspirerar på titeln årets värvning, åtminstone bland försvararna. Tyvärr för United skadade sig Varane allvarligt i London så nu är det upp till bevis för Victor Nilsson Lindelöf. West Ham har en helt okej trupp där mittfältet med Soucek och Rice såklart sticker ut. Scamacca och Bowen är två andra klasslirare som det gäller att hålla ögonen på, men totalt sett har de en bit upp till söndagens motståndares nivå.

United har varit urstarka på hemmaplan mot slutet och åsamkar sin före detta tränare David Moyes en klar förlust. Ettan ser ut att överstreckas en del, men här är det ändå läge att spika på.

■■ Match 7. Häcken har aldrig någonsin tagit SM-guld, men under söndagen kan väntan vara över. En poäng innebär att de gulsvarta får fira på värsta konkurrenten IFK Göteborgs arena. Något småbröderna från Hisingen säkerligen är sugna på att göra. Det skulle också innebära att Häcken blir första lag på 50 år som går obesegrade ett helt år på bortaplan. De ska försöka lösa biffen utan Alexander Jeremejeff efter strikerns klumpiga röda kort mot Malmö FF och visst är det ett aber att bli av med hela seriens skyttekung. Samtidigt finns det gott om offensiv kraft i detta lag ändå. I de två senaste omgångarna, mot AIK och Malmö FF, har Getingarna chockat sina motståndare med mål redan efter någon minut. På Friends Arena var det Sadiq som slog till och senast mot MFF satte Larsen dit ettan. Två kvicka spelare som tillsammans med Turgott och Uddenäs ska se till att Häcken hotar i offensiva led även utan Jeremejeff. I övrigt är det mesta sig likt och jag har svårt att se något annat än att tvillingarna Gustafson styr mittfältet fullständigt ihop med Rygaard Jensen. IFK Göteborg har verkligen inte sett bra ut under hösten där det känns som att de helt saknar spelidé. Micke Stahre springer runt på sidlinjen och ser lika förtvivlad ut som matadoren i ”Tjuren Ferdinand”. ”Sparka bollen, spring då, tackla, MEN GÖR NÅGOT!”. Spelarna ser mest förvirrade ut och när lagets överlägset bästa spelare Marcus Berg är skadad, som senast, försvinner det flera dimensioner i anfallsspelet. Här är dessutom lagets bästa mittfältare Gustav Svensson avstängd vilket knappast gör saker och ting bättre. Visst har Sebastian Eriksson sett ganska bra ut mot slutet, men han, Wendt, Thern och övriga gamla gubbar blir ifrånsprungna av ungdomen. Jag håller Häcken som ett mycket bättre lag och lägger ingen större vikt vid Kamraternas segrar mot AIK och Malmö FF då det verkligen har varit marginaler på rätt sida vid de tillfällena.

Visst finns det en brasklapp i att Häcken tar guld även vid kryss, men jag tror de gulsvarta vill lösa detta genom att slå två flugor i en smäll och även tvåla till storebror. Tvåan singlas upp till 50%.

■■ Match 4. Salernitana kommer från en en 1-0-seger över Spezia och har på det stora hela gjort en klart godkänd start på säsongen. Poäng i sju av elva omgångar imponerar och vem minns inte den fina insatsen borta mot Juventus? Truppen ser välbyggd ut med kvalitet på samtliga positioner. 13 gjorda mål på elva matcher är kanske inte i stil med seriens bästa lag, men här finns det kreatörer som Candreva, Dia och Piatek. Dessutom vet norrmännen Botheim och Bohinen vart målet är beläget. På mittfältet har Tonny Vilhena, som kom till klubben från Espanyol under sommaren, tagit för sig rejält och i backlinjen är rutinerade Federico Fazio en lugnande kraft. Salernitana må kanske vara segerlösa på bortaplan så långt, men de har kryssat mot både Juventus och Udinese på resande tass vilket vittnar om att det är ett lag som ska tas på allvar. Det är sannerligen också Lazio som med den mäktiga resultatraden 7-3-1 hänger på lagen i toppen av tabellen. Sex raka hållna nollor i ligaspelet är verkligen ett statement och det är inte konstigt att målvakt Provedel var uttagen i den förra landslagstruppen. Casale och Romagnoli förtjänar också beröm, men det finns ett par saker som talar emot huvudstadslaget denna söndag. Dels spelade de en tuff match i Europa League för bara tre dagar sedan och dels har Ciro Immobile skadat sig så illa så att han är borta tills efter VM-uppehållet. Immobile är tveklöst lagets viktigaste spelare och utan honom försvinner det klart största hotet offensivt.

Det tar tipparna ingen som helst notis av då de streckar upp ettan över galna 80%. Till sådana priser finns det inget annat att göra än att snarast möjligt plockas med högersidan.

■■ Match 13. Union Berlin toppar sensationellt nog Bundesliga inför helgens matcher, men det kommer givetvis inte huvudstadslaget att göra när vi summerar serien i vår. Redan nu börjar det komma tecken på att det täta matchandet, med spel både i ligan och i Europa League, börjar tära på truppen. Förra helgen blev det stryk mot svaga Bochum med 1-2. I torsdags lirade Union trots det mer eller mindre sitt starkaste lag mot Braga i Europa League, en match som de vann med 1-0 efter mål av Knoche från straffpunkten. Annars är det främst Siebatcheu och Becker som ska göra det framåt och det gäller verkligen att se upp för den sistnämndes speed. Får han löpa fritt i omställningar är det ett ordentligt vapen. På det stora hela tycker jag dock att Union Berlin är överskattade och här blir de på tok för stora favoriter. Borussia Mönchengladbach var verkligen inte bra i fjol och de blandar och ger friskt i sina prestationer även denna höst. När Borussia är bra är de dock riktigt bra. Tidigare under säsongen har de bland annat tagit poäng av Bayern München och besegrat RB Leipzig, två lag som jag tror kommer hamna före Union i tabellen vad det lider. Det läcker för mycket bakåt hos gästerna som dessutom ser ut att få klara sig utan skadade Elvedi. Samtidigt är inte Union ett lag som öser in mål så här bör de kunna klara sig hyfsat. Framåt är Neuhaus och Hofmann out, men Mönchengladbach kan starta med Pléa, Stindl, Thuram och Kramer.

Det är en kvartett som absolut ska kunna hitta nätet i Berlin. I mina ögon är detta relativt öppet och när ettan då streckas upp mot 70%, 20 procentenheter för högt, är det bara att skippa det tecknet. X2 klickas i.

Spiken

Manchester United (match 1)

Manchester United spelar riktigt fin fotboll för tillfället och Ten Hags ledarskap ser ut att fungera. Hemma på Old Trafford får West Ham svårt att hänga med i svängarna. Stark etta som spikas trots trolig överstreckning.

Skrällen

Borussia Mönchengladbach (match 13)

Borussia har visat mot både RB Leipzig och Bayern München att de kan hävda sig mot även de största lagen i serien. Mot Union Berlin är de verkligen inte slagna på förhand. Jättefint värde på högersidan som måste plockas med.

Favorit i fara

Lazio (match 4)

Lazio är ett lag med Ciro Immobile och ett helt annat lag utan. Nu när superstrikern finns i rehabrummet kan de mycket väl få problem med ett kompetent Salernitana. Häftig tvåa som måste ges utrymme.