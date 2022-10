■■ Vi kan veckoschemat vid det här laget. Efter två dagars Champions League tar övriga europeiska cuper över på torsdagen. Europa League och Europa Conference League står för hela utbudet.

Flera stora favoriter kliver ut i kväll, men några av dem är redan klara för slutspel vilket lär innebära rotation och kanske något bristande motivation.

■■ Match 1. Inget ska tas ifrån Djurgården i detta Europaspel då de överraskande redan är klara för slutspel. Det ska dock inte stickas under stol med att stockholmarna haft näst intill maximal utdelning i flera matcher. Nu har de dessutom matchats hårt där de fortfarande har en minimal chans på det allsvenska guldet och har ett par jobbiga skador i truppen, inte minst på viktiga mittbacken Ekdal. I hemmamötet med Molde så fick blåränderna väldigt god hjälp av att få spela med en man mer de sista 35 minuterna, men var ändå nära att tappa poäng. Nu tror jag norrmännen får revansch. Molde har kört över Eliteserien där de redan säkrat guldet före Bodö/Glimt. Här kan de således lägga all energi på Europaspelet. Tidigare i denna turnering var Elfsborg på besök och blev totalt avklädda. 1-4 i baken var faktiskt i underkant där Molde skapade hiskeliga 5 i Expected Goals. Samma siffror presenterades när Shamrock var här i den senaste gruppspelsmatchen där 3-0-vinsten var i klar underkant. Det råder ingen tvekan om att Molde är en maktfaktor framför hemmapubliken och visar just nu upp en sanslös form.

Ett något slitet Djurgården kan inte fortsätta måla på allt och bör få problem. När ettan ser ut att streckas någorlunda korrekt runt 55-60% är det en spik jag gillar skarpt.

■■ Match 10. Gruppfinal i Grupp G av Europa Conference League. Cluj har, trots att de skapat väldigt lite framåt och blivit utskåpade på den underliggande statistiken lyckats vinna båda mötena mot Slavia Prag, vilket satt dem i en fin position med sina sju poäng. Det tighta försvaret har lyckats hålla stången, men i längden går det inte att vara framgångsrik när så få målchanser skapas. Mot Sivasspor blev det dock torsk hemma och när det nu vankas bortamatch i Turkiet bör det bli tufft igen då Cluj inte kan räkna med att torska xG med ett par bollar och ändå vinna matcher. Sivasspor har inlett säsongen i ligan tungt, men har vaknat till liv mot slutet med en tung vinst borta mot topplaget Basaksehir, bland annat. Truppmässigt kryllar det av importer där den israeliska landslagsmannen Dia Saba kommit in och fått en flygande start i klubben när han stod för båda målen i vinsten mot Basaksehir.

Här ska turkarna ha fin chans att ta andra raka segern mot Cluj och säkra avancemanget. Ettan ser inte ut att bli allt för hårt åtgången och är en vettig spik under 50%.

■■ Match 9. Vill man ha med en riktig rövarskräll så är det läge att blicka mot London. Silkeborg har chans att ta sig vidare från den här gruppen efter att fullständigt ha kört över FCS Bucharest med 10-0 (!) över två matcher och parkerar på andraplatsen före Anderlecht. I hemmamatchen mot West Ham var danskarna väl så bra som PL-laget och tog rättvist ledningen med 1-0. Sen klev domaren in och förstörde festen. En väldigt tveksam straff till West Ham och ett lika tveksamt bortdömt mål för Silkeborg blev för mycket för danskarna att klara av i 2-3-förlusten. När West Ham nu i praktiken redan har säkrat gruppsegern efter fyra raka trepoängare så lär Moyes, även om han inte är något stort fan av det, rotera friskt inför helgens bortamatch mot Manchester United. Då tycker jag det är läge att ge det här danska laget chansen att superskrälla. West Ham streckas nämligen blytungt. Sett till förutsättningarna, där danskarna har allt att spela för och WH är mätta, så är 80% på ettan bara för högt.

Jag kan inte låta bli att måla på med alla tecken här och jobba storskräll. Tvåan streckas under 10% och skulle rensa bort merparten av alla bongar i spel. Jobba Silkeborg!

■■ Match 12. Den skotska fotbollen går tungt just nu. Celtic och Rangers bottnar sina grupper i Champions League och Hearts har knappast rosat marknaden i Conference League. Värdarna är inne i en rejäl formsvacka där de är utan vinst i sex raka matcher. Dubbelmötet med Fiorentina har slutat 1-8 och här hemma på Tynecastle Park blev det även stortorsk mot Basaksehir med 0-4. Det är inte mycket som stämmer just nu och försvaret håller inte ihop. Mot Riga finns chansen att rädda anseendet, en letterna kommer inte ge sig självmant. De har redan, mycket oväntat, lyckats grinda ihop poäng mot både Fiorentina (borta) och Basaksehir. Då ska de så klart inte stå utan chans mot ett svajigt Hearts.

Ettan bör stå runt 55%, men ser ut att streckas minst 10 procentenheter högre än så. Med det fina spelvärdet i ryggen så vill jag således ha med rensande X2 i ett tidigt skede för att jaga utdelning.

Spiken

Gent (match 11)

En favoritspik som inte ser ut att dra iväg för högt på strecken. Gent körde över Shamrock med 3-0 på hemmaplan och irländarna har inte räckt till på den här nivån. 0-8 på fyra matcher säger det mesta. Trolig tvåa.

Skrällen

Silkeborg (match 9)

Silkeborg var minst lika bra som West Ham i hemmamatchen där danskarna blev bortdömda. Nu har WH redan säkrat avancemang och bör rotera rejält inför helgens PL-match mot Man U medan Silkeborg har allt att spela för. Storskräll som chansas med.

Favorit i fara

Hearts (match 12)

Hearts visar bedrövlig form med sex raka utan vinst och flera storförluster i den här Conference League-gruppen. Riga är inget extra, men har krigat hårt och tog bland annat en blytung poäng borta mot Fiorentina. Mot halvdana och övervärderade skottar ska gästerna inte glömmas bort.