■■ Dagarna innan midsommar är de sista innan Allsvenskan drar i gång igen. Så under torsdagen får vi återigen dyka ner i de lägre svenska divisionerna. Den södra och norra Ettan får sällskap av Division 2.

Kupongen avslutas med en ”stormatch” från Island.

■■ Match 1. Skarsjövallen bjuder in till en riktig smällkaramell som förfest till midsommar. Seriefinal i Ettan Södra mellan serieledande GAIS och jagande Ljungskile. GAIS har inte alltid imponerat spelmässigt, men fortsätter ändå att vinna fotbollsmatcher. En styrka i sig, en otroligt viktig styrka som kan bli avgörande för att sejouren i landets tredjedivisionen ska bli ettårig. Trots fyra avstängningar, bland annat på bästa målgöraren Henriksson, så besegrades Vänersborg med 2-0 senast. Nu har Makrillarna full lag när de reser de sex milen till Ljungskile. Med sig lär de ha ett par fullsmockade busslaster supportrar. Räkna med god stämning och att gästerna kommer ha den mest högljudda delen av fans på plats. Ljungskile har gjort en fin vår, men här finns det en hel del orosmoln att ta ställning till. LSK fick kämpa för poängen senast mot halvdana Qviding där underläge i paus vändes till vinst först i den 88:e minuten. Det blev ändå något av en pyrrhusseger då både backen Martinsson, före detta GAIS, och viktige mittfältaren Nwokoma drog på sig ostskivor och är avstängda nu. Det är två av de spelarna som varit helt givna i startelvan och lirat flest minuter 13 omgångar in. Dessutom tvingades lagets formstarka målskytt Conteh utgå med en skada och är ett osäkert kort. Ljungskiles bästa spelare Linus Tornblad (6 mål) har dessutom haft skadeproblem, bara lirat knappa 90 minuter på de sju senaste omgångarna, och inte fått måla på två månader. Visst är det en tuff match för GAIS, men lagens trupplägen och att GAIS i grunden är ett något bättre lag ska kunna fälla avgörandet här.

När svenska folket ser ut att strecka den här matchen relativt jämnt så gillar jag att välja sida. Tvåan är en kul spik under 40%!.

■■ Match 4. Oskarshamn har varit med i toppen av Ettan Södra de senaste säsongerna, i fjol var de ytterst nära att få kvala till Superettan men slutade på en tredje plats. Med det i ryggsäcken har denna säsong varit ett mörker. Tre raka torsk nu och smålänningarna är indragna i bottenstriden. Jag är dock inte speciellt orolig för att Oskarshamn ska riskera åka ur. Truppen är alldeles för bra. Visst gick ett par bärande spelare vidare med karriären innan säsongen, men det har även fyllts på med kvalitet som rutinerade Måns Söderqvist, med tio allsvenska säsonger i Kalmar/Hammarby, och australiensaren Joel Stevens från Värnamo. Det skulle förvåna om det inte blir minst en mittenplacering för det här truppbygget när säsongen summeras. Det samma kan man inte säga om Åtvidaberg som redan i fjol var på vippen att åka ur och i år följer samma mönster i bottenträsket. Nästjumbon har bara vunnit en match av 13 där offensiven framför allt legat offensivt. Bara 10 baljor totalt är inte bra nog. Förutom britten Josh Bragg, som missade en straff i ödesmatchen mot Lindome senaste (1-1), så finns det inte en enda spelare i truppen som gjort fler än ett mål. Edvin Crona, som kom in till säsongen som den tilltänkta målskytten, har inte alls fått utväxling, varit skadad och inte spelat en minut de senaste fyra matcherna.

Jag tror Oskarshamn tar chansen att vända trenden här och tar tre viktiga poäng mot passande motstånd. Ettan finns till spelvärd procent runt 55, vilket känns som ett riktigt bra pris. Spik!

■■ Match 6. Gefle har efter ett par mediokra säsonger något bättre på gång igen. En andraplats i Ettan Norra efter 13 omgångar får supportrarna att tro på högre divisioner igen. Detta trots att meriterade Erik Granat och Linus Sahlin försvann inför säsongen. In hämtades istället Brage-tvillingen Oscar Lundin varit en härförare på mitten, samt även Sandvikens nyttiga Christoffer Aspegren som kan spela på nästan alla positioner utom målvakt. Den sistnämnde har också varit given under säsongen men saknades senast och är ett frågetecken. Frågetecken är dock inte just nämnda Lundin som är avstängd. Ett blytung avbräck. Lägg därtill att pålitlige målskytten Jacob Hjelte drog på sig en långtidsskada nyligen och blir borta resten av säsongen. Totalt sett tror jag inte att Gefle kommer räcka hela vägen för en topp 2-placering och här väntar en tuffare match än vad tipparna tror. I fjol skiljde det bara fem poäng ner till Haninge då båda klubbarna var mittenlag. De gästande stockholmarna har trivts utmärkt på resande fot så här långt där de bara förlorat en av sex matcher. Det finns hög höjd hos gästerna när de har rätt dag och ren och skär kvalitet i Kennedy Igboananike, nu 33 år, om han är tillräckligt fit för att lira. Det här ska vara en jämnare match än vad procenten säger.

Det svenska folket streckar nämligen upp ettan alldeles för högt, runt 75%, när den snarare borde stå i runt 60%. Den vågade chansar bort den dåliga favoriten helt och testar väldigt spelvärda X2.

■■ Match 13. Vi avslutar kupongen i den isländska högstaligan, som fått en del ljus på sig den senaste tiden i och med det skrala utbudet. Suveräna serieledarna Breidablik toppar serien på 27 poäng efter tio omgångar och det svenska folket kommer givetvis strecka upp ettan hårt. Sett till prestationerna på plan så har dock Breidablik haft en hel del stolpe in under säsongsinledningen där de kommit segrande ur flera jämna matcher. Det fick man äta upp nyligen mot seriefyran Valur där hela tre mål släpptes in i 2-3-torsken. Den fina starten till trots ska det mycket till för att hålla det här poängsnittet levande för värdarna. Nu väntar en tuff uppgift när underskattade KR Reykjavik kommer på besök. Fjolårstrean har haft en trög inledning, men växlat upp allt eftersom. Nu sju raka utan förlust vilket skapat självförtroende. På Kopavogsvöllur har KR Reykjavik trivts som fisken i vattnet de senaste åren. Faktum är att de är något av ett boogie-team för Breidablik med tanke på att de vunnit fyra raka bortamatcher här. Truppmässigt finns det en hel del att ta av hos gästerna där den rutinerade gamla landslagsmannen Kjartan Finnbogason bland annat finns att tillgå och skapar trygghet. Jag tror att KR Reykjavik kommer fortsätta klättra i tabellen.

Den här enskilda matchen bör absolut bli jämnare än vad strecken säger. Jag helgarderar och hoppas på en bortaskräll som rensar ypperligt.

Spiken

Vasalund (match 5)

Vasalund åkte på säsongens blott andra nederlag mot topplaget Gefle senast. Innan dess hade stockholmarna tio raka utan förlust och ser starka ut. Det gör inte Forward som hade hönsgård i försvaret senast i 0-5-torsken hemma mot Sandviken. Nästjumbon får svårt här också. Tvåan är en stabil spik.

Skrällen

Haninge (match 6)

Gefle har ett tungt avbräck i avstängde Oscar Lundin och övervärderas kraftigt av det svenska folket. Haninge ska nämligen inte underskattas och trivs ypperligt på bortaplan. Väldigt låg procent på tvåan som rensar fint.

Draget

GAIS (match 1)

Serieledande GAIS får tillbaka fyra avstängningar till den här seriefinalen och kan ställa bästa möjliga lag på benen. Det kan inte Ljungskile som kliver in med två avstängningar på bärande spelare och frågetecken på sina offensiva spjutspetsar. I en jämnstreckad match väljer jag sida för Makrillarna.