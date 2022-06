■■ Nations League öppnar en ny säsong och hela elva matcher tar plats på onsdagens Europatips som spelas över två dagar. Sverige ska bland annat ta nya tag borta mot Slovenien och är en av flera favoriter som övervärderas rejält.

Stort spelvärde att hämta på flera håll således.

■■ Två träningslandskamper (match 7 och 8) finns också med på kupongen. Där ska vi ha med oss att de spelas på neutral plan i USA.

Ecuador, som står som hemmalag, har alltså inte någon fördel av sin höga höjd hemma i Quito och ska knappast streckas så högt som de gör även om Nigeria saknar ett par viktiga pjäser.

■■ Match 1. Det blev en tung förlust i playoff-finalen mot Polen där Sverige tyvärr bjöd på för många misstag defensivt. Inget VM alltså och nu är frågan hur laddade Blågult är på att börja om med en ny Nations League-säsong. A-gruppen blev för tuff i fjol så nu väntar mer passande motstånd i B-gruppen. I backlinjen har Jannes favorit Danielson tackat för sig i landslaget och både Ekdal och Lindelöf är skadade och missar denna samling. Det innebär ett nykomponerat mittbackspar som troligtvis kommer bestå av Carl Starfelt och Joakim Nilsson. Det återstår att se hur det går. Framåt lär vi ställa upp med en mer ordinarie uppställning då spelare som ”Foppa”, Kulusevski och Isak alla finns med i truppen. Frågan är dock vilken sida Sverige vaknar på denna torsdagskväll? Och hur ska laget hantera ett nytt spelsystem som Janne flaggat för? Vi såg höga toppar, mot Spanien hemma, men också låga dalar, som mot Georgien och Grekland borta under VM-kvalet. Kommer inte Blågult upp i nivå så är Slovenien borta inte en uppgift som kommer bli enkel. Värdarna var i och för sig inte nära att kvalificera sig för VM, men kan inte räknas bort i enskilda matcher hemma i Ljubljana. Där slog de exempelvis Kroatien i kvalet. Har Jan Oblak i målet rätt dag är han en av världens absolut bästa målvakter. Rutinerade Kurtic (PAOK), med många säsonger bakom sig i Serie A, håller ihop det på mittfältet och framåt finns bland annat Middlesbroughs Sporar och Salzburgs 19-åriga, men välvuxna, framtidsman Sesko. Som vanligt blir Sverige alldeles för högt streckat och Slovenien undervärderas kraftigt.

1X är väldigt spelvärda tecken som måste prioriteras om man spelar med mer hjärna än hjärta. Tvåan, som streckas 10-15 procentenheter för högt (55%), åker med först på större system.

■■ Match 11. Sverige är knappast ensamma om att bli för högt värderade på kupongen. Kroatien ser ut att bli ännu mer felstreckat. Värdarna lyckades utan att imponera nämnvärt ta sig till VM i en relativt enkel grupp. Under kvalspelet var de bland annat illa ute hemma mot Slovakien (2-2) och torskade mot nämnda Slovenien. Framåt finns det ingen riktig superstriker och här saknas både Rebic (Milan), men framför allt Perisic som varit en viktig del för offensiven under en lång tid. Lägg därtill att gamle Modric spelade Champions League-final så sent som i lördags och är möjligtvis inte i fysiskt topptrim efter en lång säsong. Österrike har haft tunga år och inte lyckats i kvalspelen till mästerskapen. Det tänker alplandet råda bot på nu genom att ta Ralf Rangnick som ny förbundskapten. Han gör sin första samling med laget nu och det kan mycket väl betyda en nytändning för klasspelare som Alaba, Arnautovic och Sabitzer. Kroatien streckas i skrivande stund upp mot 70% när oddsen säger att det inte ens är 50% chans på vinst.

När det vankas otroligt spelvärde till höger är Kroatien knappast en favorit att hålla i handen. X2 är givna inslag på alla kuponger som går för utdelning.

Skrällar är det inte svårt att hitta, värre är det med vettiga spikar. Här är två förslag:

■■ Match 2. Spelmässigt har Spanien varit ett av de mer spännande landslagen de senaste åren. Jag gillar det här laget som har fått fram mycket nytt och spännande och har en häftig mix spelare. Rutin finns på mittfältet i form av Thiago, Busquets och Rodri medan ungdomar som Fati och Torres står för framtiden. Hela elvan är världsklass rakt av. Spanien spelade final i Nations League i fjol och ska vara en av favoriterna i VM i vinter. Portugal har också enorma individuella kvaliteter, men hade en del svackor i VM-kvalet där de bara slutade tvåa i gruppen bakom Serbien och inte nådde upp i nivå. Turligt nog fick de möta Nordmakedonien istället för Italien i den avgörande playoff-finalen. Bernardo Silva, Diego Jota och Bruno Fernandes är så klart häftiga spelare, men Ronaldo blir inte yngre och tillför inte så mycket till spelet mer än mål nu förtiden. Att en 39-årig Pepe fortfarande agerar mittbacksgeneral är kanske inte heller någon styrka? Portugal är aldrig lätta att möta, men jag tycker att Spanien nått längre med sin spelidé och prestationerna. När de dessutom har fördel av hemmaplan ska de ska ha toppchans i Sevilla ikväll.

Då det här är en match som de flesta ser ut att gardera rakt av så verkar ettan inte dra iväg. Jag gillar att ta ställning här på en svår kupong och spikar Spanien runt 50%.

■■ Match 3. Schweiz stod för ett väldigt fint VM-kval där de vann sin grupp före Europamästarna Italien. Detta utan att förlora någon av de åtta matcherna och kliva ut med en målskillnad på 15-2. Klass! Det är således ett landslag med stor tro på sig själva som tar sig an den här Nations League-gruppen. Här finns alla kanoner utan Zakaria med i truppen. Spelare som Xhaka (Arsenal), Freuler (Atalanta) och Embolo (Borussia Mönchengladbach) och Seferovic (Benfica) lär således få speltid. Tjeckien hade ingen tajming med truppläget i playoff-semin mot Sverige där en hel hög spelare var skadade. Även här ser flera viktiga pjäser ut att saknas, där framför allt EM:s skyttekung Patrik Schick är ett stort avbräck.

Då blir det tufft mot ett av Europas tightaste försvar och jag håller Schweiz som klara favoriter. Stannar tvåan runt 40-45% är det en vettig spik i min bok.

Spiken

Spanien (match 2)

Spanien har ett fantastiskt landslag och en härlig mix av ungt och rutinerat. Hemma i Sevilla ska det vara toppchans mot ett Portugal som inte nådde några högre höjder i VM-kvalet. Vettig spiketta runt 50%.

Skrällen

Österrike (match 11)

Kroatien, utan givna Perisic, är kupongens kanske mest övervärderade favorit. Österrike har precis tagit nya tag genom att anställa Ralf Rangnick som förbundskapten. Jag blir inte förvånad om det innebär en boost. Skrälltvåan streckas alldeles för lågt för att inte få plats.

Favorit i fara

Sverige (match 1)

Blågult övervärderas nästan alltid när de finns med på kupongen. Här saknas viktiga kuggar som Lindelöf och Ekdal medan Danielson gått i landslagspension. Defensiven är således ett frågetecken. Slovenien är alltid att räkna med i Ljubljana där de bland annat slog Kroatien i VM-kvalet.