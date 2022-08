■■ Ordningen är återställd. När Serie A denna söndag öppnar portarna så är samtliga stora europeiska ligor i gång.

Serie A, Premier League, Bundesliga, La Liga och Ligue 1 tar samtliga plats på helgens kupong där de sällskapar med fyra matcher från allsvenskan.

■■ Match 3. Bartosz Grzelak lever på lånad tid som AIK:s tränare. Iallafall om man ska tro fansens allt mer högljudda krav på hans avgång. Förståeligt med tanke på hur Gnaget presterat under en längre tid. Trots en stark trupp är det inte mycket som stämmer ute på plan. Borta mot Kalmar senast var de gulsvarta underlägsna och förlorade rättvist (1-0) och dubbelmötet i Europa Conference League mot Nordmakedoniska Shkendija var snudd på en fars. Ett lag som AIK ska kunna avfärda utan större bekymmer blev nu ett väldigt svettigt dubbelmöte som i torsdags avslutades med förlängning och avgörande på straffar. 120 minuter fotboll så sent som i torsdags alltså, och en resa i benen på det. Med bara två vilodagar ska nu ett väldigt formsvagt gäng, med sjukdom i truppen, ladda om och försöka motsvara ett stort favoritskap hemma på Friends. AIK mötte just Värnamo på bortaplan nyligen och lyckades då vinna med 3-2. Det var dock knappast välförtjänt. Sanningen svar snarare att Värnamo var det bättre laget, men AIK:s utlånade back Tihi stod för två bjudningar varav ett galet självmål och gav bort poängen på egen hand. Sedan dess har Värnamo tagit gruvlig revansch med en brutal trepoängare borta mot Hammarby och sedan löst en pinne, med hållen nolla, mot Djurgården. Två lag som båda ska rankas klart högre än dagens AIK. Med det sagt ska de blåvita gästerna knappast vara chanslösa denna söndag med en nyförlöst Antonsson i fören.

När ettan drar i väg i procent och blir alldeles för stor favorit så finns det inget annat än att måla på med alla tecken eller till och med chansa bort AIK helt. Fin skrällchans!

■■ Match 11. Det är fortsatt kaotiskt i Valencia där ägaren Peter Lim inte är speciellt omtyckt av fansen, milt uttryckt. Under sommaren har han knappast försökt förbättra den relationen utan istället gjort den värre. Lim fortsätter att skeppa iväg nyckelspelare, framför allt skyttekung Guedes (såld till Wolverhampton) lär saknas och några Europaplatser lär Valencia knappast slåss om. Nykomlingen Girona har däremot fyllt på truppen som sig bör och hämtat in en rad spelare som kan göra skillnad. Dessutom är den eviga skyttekungen Cristhian Stuani kvar i truppen och lär bomba in en 10-15 bollar även i La Liga, trots sina 35 år. Defensivt är Girona stabila och av gammal hävd brukar nykomlingar inleda säsongerna starkt.

Med en övervärderad etta som ser ut att landa en bra bit över 60%, dryga 50 vore mer rimligt, så är gästerna från Katalonien en riktigt spelvärd skräll att ta med.

■■ Match 5. I den allsvenska bottenstriden kliver Degerfors in till en väldigt viktig match hemma på Stora Valla. Trots bara elva poäng på 14 matcher så tror jag Degen har helt okej känsla inför den här matchen. Framför hemmapubliken har de nämligen gjort det bra på slutet, med tre raka utan förlust och vinst mot Kalmar senast. Det bygger självförtroende. En av spelarna som tagit steg på slutet är Vukojevic, som hämtades in från Norrby inför säsongen. Efter 15 mål för boråsarna i fjol i Superettan blev det noll på de elva första i Allsvenskan. Mot Kalmar var han dock stor segerorganisatör med ett mål och en assist i 2-1-vinsten, vilket betyder två mål på de tre senaste. Varberg har en styrka i att ofta göra det bra mot sämre lag, men laget har sett tröttkört ut på slutet. 0-4 i baken mot IFK Göteborg senast och offensivt har Jocke Persson en hel del att fundera på. Den tilltänkta nyckelspelaren Tashreeq Matthews som gjorde det så bra i fjol har inte alls fått ut sin kapacitet och skeppades faktiskt i väg till Sirius i dagarna.

Det blir givetvis inga enkla pinnar för Degerfors här mot ett fysiskt Varberg, men när det svenska folket streckar upp den här tillställningen tämligen jämt så väljer jag att välja sida. Kan man få ettan till 40-45% är det en fräck och spelvärd chanspik.

■■ Match 8. Salernitana lyckades på ett mirakulöst vis, med en stark spurt och en enda pinnes marginal, klara sig kvar i Serie A i fjol efter att ha varit ett bottenlag hela säsongen. Detta trots 0-4 i den sista omgången hemma mot Udinese, vilket gjorde att Cagliari var tvungna att tappa poäng på sitt håll vilket de också gjorde. Sedan dess har det hänt en del i truppen där brassen Ederson sålts till Atalanta för dyra pengar medan en spelare som norrmannen Erik Botheim hämtats in på free transfer och fjolårets skyttekung Bonazzolis lån från Sampdoria har förvandlats till en permanent övergång. Totalt sett lär det bli strid om kontraktet även denna säsong. Genrepet i Coppa Italia hemma mot Serie B-laget Parma var ett rejält magplask (0-2). Betydligt mer positiva vindar blåser runt gästande Roma. Mourinho var stundtals ifrågasatt i fjol, men för stunden är han kung i Rom. Det blev trots allt en titel i Europa Conference League i fjol och sommarens transferfönster kan inte beskrivas som något annat än en total succé. Trots att Roma sålt för betydligt mer pengar än man spenderat så har truppen både spetsats till och breddats. Klasslirare som Dybala och Wijnaldum har hämtats in på free transfer och i stort sett alla viktiga stommar från i fjol finns kvar. I genrepet kördes Shakhtar Donetsk över med hela 5-0 och i fjol vann Roma båda de inbördes mötena mot Salernitana.

Här på bortaplan med hela 4-0. Nu är klasskillnaden ännu större. Trots att tvåan ser ut att streckas väl högt så blir det bankspiken jag håller i handen då det finns så många skrällar att hitta på andra håll.

Spiken

Roma (match 8)

Det var längesen så positiva vindar blåste runt Roma. Mourinho har fått in rejält med kvalitet under sommaren som både spetsar till och breddar truppen. I fjol vanns den här matchen borta mot Salernitana med 4-0, nu är klasskillnaden på lagen än större.

Skrällen

Värnamo (match 3)

AIK ser allt annat än bra ut just nu och har bara fått två dagars vila från 120 minuters spel i Nordmakedonien. Värnamo ska inte underskattas och kommer från fyra poäng på två matcher mot Hammarby och Djurgården. X2 erbjuder väldigt fint skrällvärde.

Favorit i fara

Valencia (match 11)

Valencia har skeppat i väg skyttekung Guedes under sommaren och truppen har tappat ytterligare slagkraft från en rätt medioker fjolårssäsong. Frågan är om Gattuso verkligen kan få ordning på torpet. Nykomlingar brukar kunna sprattla till i början på säsongen och Girona ska inte underskattas.