Duon har klart bäst chans under kvällen

Örjan Kihlström har en intressant kväll framför sig och kommer högst troligt att vinna flera lopp. Bäst chans har 5 Mister Hercules (lopp 5) och 3 Don Fanucci Zet (lopp 10).

Men Örjan har öven bra chanser med Conrads Rödluva (lopp 3) och You Could Be Mine (lopp 4).

Tuffa märren 12 Hevin Boko (lopp ) är bäst över längre distanser än 1 640 meter, men hon tål att sätta upp tempot tidigt och hennes styrka avgör?

SYSTEMFÖRSLAGET

1. Into Boko – övriga – Conrads Rödluva 12

2. You Could Be Mine – övriga – Saonoi 1

3. Titan Yoda – övriga – Mister Hercules 2

4. Slippery Runway – övriga – Go West Young Man 1x2

5. Click Bait – övriga – Very Kronos 2

6. Phoenix Photo – övriga – Elmo Ice 1x2

7. I Love Paris – övriga – Hevin Boko 2

8. Aetos Kronos– övriga – Don Fanucci Zet 2

18 rader a tio kronor = 180 kronor.