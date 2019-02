Du som är ansvarig – skyll inte ifrån dig

Nästa vecka drar Champions League i gång igen. Européernas motsvarighet till NFL-slutspelet. 16 lag kvar. Utslagningsfas med returmöte.

Hur ska jag taktiskt tänka som spelintresserad? Ska man lägga sina spel tidigt eller precis innan matchstart? Hur får man ”bästa” odds? Hur ska jag spela om jag lägger flera olika spel i matchen?

Early Market – Tidigt spel: Nu har ju oddsen för CL legat ute i två månader, men inför varje ny omgång eller returmatch släpps nya odds.

Då brukar proffs och storspelare direkt lägga spel om de anser marknaden är fel ute.

Om du inte redan fattat eget beslut och lagt spel här så finns ju ingen anledning ta rygg på de ”tidiga experterna” i det skedet.

De har ju korrigerat överoddset med 5–15%.

”Early Matchday”, matchdagens morgon då bolagen öppnar dammluckorna för större spel:

Spelsyndikaten tar beslut om bra favoriter som står för högt eller om de avvaktar så spelarkollektivet kan fortsätta spela den dåliga favoriten och sedan ta ställning på andra sidan.

Går inte lägga spel enbart på de oddsrörelserna (ändring redangjord då), men ger dig en bra indikation på om du står i syndikatens- eller allmogen hejarklack. Bra varningssignal.

Line up. 60–90 minuter innan avspark. Laguppställningarna om överraskande frånvaro på nyckelspelare eller bekräftar ordinarie gäng.

Är du insatt och har den informationen i realtid så kan du agera lika snabbt som marknaden och korrigera dina idéer.

Ta CL-mötet, Manchester United–Paris SG, som intressant exempel.

I december styrde en psykotisk Mourinho skutan utan sjökort. En munsbit för PSG. Sedan dess en obesegrad norsk som coachar, en svensk har växt fram som försvarsjätte, Neymar långtidsskadad och fransmännen torskade i ligan i söndags.

Oddskorrigering kan man säga. Ytterligare ändringar sista veckan? Kanske blir ett bra övervärde på PSG till slut?

Spel ska vara roligt och dina egna idéer.

Minimera dina misstag: 90% av omsättningen på de stora matcherna läggs 48 timmar innan avspark. Finns ingen anledning dra i väg tidiga spel utan information bara för att vara en ”cool punter”.

Bestäm dig för ditt huvudspel och matchscenario först. Lägg sedan till eventuella sidospel som Över/Under och halvtidsspel. Kan ju annars bli att du spelar mot dig själv.

Stick to your guns. Ha din egen grundidé, men läs in information, lyssna på Gunnar Gurus expertdrag och ha koll på oddsrörelserna.

Du är ansvarig, skyll inte på annan. Talar det mesta mot dig, stå över denna gång, det kommer nya objekt.

Stora matcher, höj/maxa insatsen? Nej, absolut inte! Generalfel som de flesta gör.

De gånger du gör maxinsats ska vara när alla parametrar känns rätt oavsett sport, veckodag eller nivå på spelobjekt.

Samma tänk bör ju också gälla Stryk- och Europatips.

Dock med undantaget att det är bara din egen eller annans begravning som ursäktar tidigt spel/inlämning.

Här kan det också vara helt korrekt att spela mot sig själv. Maxspel singel hemmafavoriten, men bara gå på X2 på kupongen.

Men det tar vi en annan gång…