Drakdödaren är ett måste på kupongen

Utan att överdriva så väntar ett av de bästa Europatipsen på väldigt länge denna söndag. 10 miljoner i jackpot och en kupong som liknar någon form av Alladinask där jag inte kan välja vilken godbit jag ska ta tag i först. Det finns ett överflöd av undervärderade skrälldrag.

■■ Det börjar redan in match 1. Leicester är riktigt bra just nu, men Vardy är borta för ett tag och mittfältsgnuggaren Ndidi klev av skadad senast mot Everton. Rävarna har dessutom åkt på ett par tuffa förluster på hemmaplan under säsongen, mot Fulham, West Ham och Aston Villa bland annat och tagit betydligt fler poäng borta. Att Bielsas pop-lag då ska streckas till låga 14% köper jag inte. Ojämna Leeds har en rätt låg lägstanivå, men när de får till det är de å andra sidan riktigt bra. Då kan Bamford och hans lagkamrater hota samtliga lag i serien.

Här är truppläget nästintill perfekt för Leeds. Räkna med en rolig match och målkalas. Jag tar med tvåan tidigt och jobbar in skrällen!

■■ Vi håller oss kvar i Premier League där Brighton är ett annat lag som undervärderas å det grövsta hemma mot Tottenham i match 3. Vinst borta mot Leeds följdes upp med en helt ok insats i sexpoängsmatchen mot Fulham där 0-0 knappast speglade matchbilden med tanke på chanserna som skapades. Tottenham åkte inte bara på en tung förlust mot Liverpool i veckan, de fick också viktiga Harry Kane skadad. Skyttekungen lär bli borta upp till tre veckor från spel. Ett blytungt avbräck för Mourinho som varit så beroende av att duon Son/Kane levererat. För spelmässigt är Tottenham inget extra och dominerar sällan matchbilder. I hemmamatchen mot Brighton i höstas vann Spurs tämligen orättvist (2-1) där Brighton var minst lika bra. Senast Tottenham besökte den här arenan blev det storstryk med 0-3.

När ettan streckas till låga 14 procent är det faktiskt ett av kupongens bästa tecken. Jag chansar bort favorittvåan helt.

■■ Jag måste få in en till riktigt bra skräll, för det är som sagt svårt att välja på allt streckvärt. Den hämtas från Serie A i match 5. Det råder oroligheter i Roma där tränare Fonseca inte verkar dra jämnt med Dzeko, lagkaptenen ryktas bort och var inte med i matchtruppen mot Spezia senast. Dessutom är Pedro och målvakten Mirante skadade. Det har sett rejält virrigt ut i romarnas försvar på slutet. Den håglösa 0-3-förlusten i derbyt mot Lazio har följts upp med totalt sju insläppta mål på två matcher mot mediokra Spezia i cupen och ligan. Nej, saker står inte rätt till i dagens Roma och jag litar inte alls på laget när det streckas upp till 70% mot lurigt motstånd. Verona älskar nämligen de här uppgifterna och har som specialitet att ta poäng mot storlagen.

Senast besegrades Napoli hemma med 3-1 och under säsongen har Atalanta och Lazio slagits på bortaplan medan poäng inkasserades mot både Juventus och Milan. Ivan Juric solida lagbygge ska aldrig underskattas. Till 11% är tvåan ett fynd!

■■ Spikarna? Atalanta ser i mitt tycke bäst ut i Serie A för tillfället. De gjorde slarvsylta av Milan (3-0) på San Siro och följde upp den med vinst i Coppa Italia över Lazio, trots spel med en man mindre i nästan hela andra halvlek efter att Polomino blev utvisad. Då roterade dock båda lagen kraftigt och nu ställs de mot varandra igen med mer ordinarie lag. Jag ser ingen anledning till att Atalanta inte ska ha toppchans igen.

Håller de elva man på banan här så löser de ytterligare tre pinnar. Jag håller Bergamo-laget i handen och singlar ettan runt 60% i match 5.

■■ En vettig spik hittas även i match 2. Jag rekade vinst för Liverpool borta mot Tottenham i den här spalten och jag tycker att Pool tog ett steg mot sitt gamla jag i den rättvisa 3-1-segern. Skönt att både Firmino och Mane fick måla igen. Matip klev av skadad men Henderson är tillbaka och får troligen kliva ner i backlinjen, vilket han sköter bra. Inget ska tas ifrån formstarka West Ham som nosar på Europaplatser efter fyra raka segrar.

Men sanningen att säga har motståndet varit tacksamt och nu skruvas det upp. Liverpool ska ha riktigt bra chans om de kommer upp i liknande nivå som mot Tottenham. Håller sig tvåan runt 60% tycker jag att det är en bra spik.

SPIKEN

Atalanta (match 4)

Atalanta har hittat tillbaka till fjolårsformen och ser oförskämt bra ut. Slog ut just Lazio i Coppa Italia i veckan, trots spel med en man mindre i närapå en halvlek. Runt 60% känns spikettan riktigt bra.

SKRÄLLEN

Verona (match 5)

Verona är en gigant-dödare av rang. De älskar att möta storlagen. 3-1 senast mot Napoli är ett tydligt exempel på det. Roma är i en smärre kris efter interna stridigheter där lagkapten Dzeko ser ut att lämna klubben. Skrälltvåan måste med till 11%.

FAVORIT I FARA

Tottenham (match 8)

Tottenham åkte på en blytung förlust mot Liverpool i veckan där skadan på Kane kanske sved mest. Utan sin storstjärna tappar Mourinhos lagbygge en hel del. I fjol blev det torsk med 0-3 i den här bortamatchen och jag tror Brighton kan göra livet surt för Spurs igen.