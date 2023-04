Djurgården kommer få problem mot Degerfors

■■ Det finns några stora favoriter i Premier League på kupongen och jag tror det blir svårt att fälla Manchester-lagen, City och United. Det är två spikar jag använder mig av på denna häftiga rad som förutom Europas fyra bästa ligor innehåller matcher från Allsvenskan, Turkiet och Nederländerna.

Från den sistnämnda nationen hämtas en cupfinal på neutral mark i Rotterdam där Ajax drar det längsta strået.

I övrigt får ett formsvagt Juventus problem på Renato Dall’Ara medan Djurgården återigen visar att de inte trivs speciellt bra på gräs.

■■ Match 3. Sett till de 20 senaste omgångarna är faktiskt Aston Villa Premier Leagues näst bästa lag bakom omöjliga Manchester City. Unai Emery har gjort underverk med detta spelarmaterial. Senast mot Fulham hade Watkins och grabbarna i offensiven en tystare kväll, men då släppte å andra sidan inte Villa till någonting alls bakåt. Dendoncker har fått chansen på det defensiva mittfältet bredvid Douglas Luiz och övertygat. Det ger Buendía frihet att hjälpa Ollie Watkins längst fram. Ramsey och McGinn är samtidigt tvåvägsmittfältare som jobbar hårt i båda riktningarna. Jobba hårt kommer Villa verkligen få göra nu också och jag är inne på att den fina sviten ändå tar slut. Manchester United tappade 2-0 till 2-2 mot Tottenham efter några horribla byten från Eric ten Hag. Truppen är inte den bredaste och möjligen börjar det bli en del slitna ben hos värdarna. De har trots allt nått fram till två cupfinaler och gick dessutom långt i Europa. Samtidigt lär publiken på Old Trafford få sina hjältar att tända till och så länge Casemiro, Eriksen och Fernandes spelar centralt ska de rödklädda kunna ta tag i taktpinnen. Framåt bör Rashford, Sancho och Antony få ett övertag på sina försvarare ganska kvickt. United har bara förlorat en hemmamatch i ligaspelet på hela säsongen och jag tror inte den siffran fördubblas nu.

Efter Villas starka svit ser det nu ut som att man kan få riktigt fina priser på att United hänger av Birminghams Lejon från kampen om Champions League-platserna. Fortsätter ettan hålla sig under 60% är det en spik jag gillar.

■■ Match 13. Ajax har haft en hemsk säsong och mardrömmen bara fortsätter. Förra ligamatchen slutade med en 0-3-förlust mot PSV Eindhoven och huvudstadsklubben ligger bara på en tredje plats i Eredivisie. Nu väntar samma PSV i finalen av KNVB Beker och en cuptitel är enda chansen att rädda någonting alls från denna säsong. Jämfört med ligamatchen för en vecka sedan verkar det som att Kudus kan vara tillbaka från sin skada och det betyder massor. I Eindhoven var dessutom Edson Álvarez avstängd och han kommer kliva in i mittförsvaret bredvid Timber nu. Då ser Ajax betydligt stabilare ut. Kenneth Taylor kan däremot inte delta efter sitt röda kort mot Feyenoord i semifinalen och det innebär att Davy Klaassen får ta ett ännu större ansvar centralt. Framåt finns det mycket klass i spelare som Berghuis, Bergwijn och Tadic. PSV kommer in med hög svansföring efter triumfen senast och gänget från Eindhoven har faktiskt vunnit fyra raka möten med Ajax. Luuk de Jong är oerhört nyttig på topp med sin rutin och på kanterna rusar ynglingarna Simons och Bakayoko runt. Där finns även Thorgan Hazard att tillgå. Bakåt ser det inte lika tryggt ut och PSV har faktiskt släppt in flest mål av de sex högst placerade lagen i Eredivisie. I denna cupfinal tror jag att spelare som Ramalho och Branthwaite får bekänna färg. Inte helt oväntat är Ajax mesta vinnare av cupen och när titlar står på spel växer denna klubb flera snäpp.

Så även under söndagen. Till vad som ser ut att bli klart vettiga streck är ettan en utmärkt spik på neutral plan i Rotterdam.

■■ Match 6. Djurgården var det tydligt bättre laget i hemmamötet med IFK Göteborg och 1-0-segern var inte mycket att snacka om. Det är dock oroväckande att Järnkaminerna har så svårt att omvandla chanser till mål. Baljan som Hampus Finndell tryckte in mot Blåvitt var den första på de tre senaste omgångarna av Allsvenskan. Edvardsen och Asoro ser direkt iskalla ut och även om Oliver Berg ofta övertygar i spelet måste han bli mer effektiv. I veckan har Finndell och Radetinac missat träningar på grund av sjukdom, men de senaste rapporterna pekar mot att duon är tillgänglig denna söndag. Det är däremot inte Widell Zetterström och då det är en av seriens absolut bästa målvakter är det så klart en försvagning. Degerfors har förlorat tre av sina fyra seriematcher så långt, men prestationen i premiären mot Hammarby var inte alls så pjåkig och de rödvita har besegrat Halmstads BK hemma på Stora Valla. Senast blev det stryk mot Elfsborg, men faktum är att Degen har nätat fler gånger än Djurgården så här långt. Campos, Örqvist och Vukojevic är en spännande trio längst fram medan Gravius kan fylla på från mittfältet. Djurgården vann bara två matcher på gräs i förra årets seriespel och förlorade på Stora Valla med 0-3 då.

Det var för övrigt andra året i rad som Blåränderna torskade på denna gräsmatta och huvudstadslaget kan mycket väl få trubbel igen. Skrällvärdet i 1X är av högsta prioritet.

■■ Match 8. Juventus hade svårt att stå emot ett bättre Inter på San Siro i onsdags och föll till sist med 0-1. Därmed åkte Allegris mannar ur Coppa Italia och tränaren var inte nöjd med sina adepter efteråt. Framför allt var anfallsspelet lite väl torftigt för hans smak och det märktes verkligen att Vlahovic saknades. Serben bör vara med i truppen nu, men frågan är om han håller för 90 minuter. Chiesa är en skugga av den spelare som vann EM med Italien och Milik gör ingen glad. Det är Di María som är det stora hotet när inte Vlahovic finns med, men argentinaren är väldigt ojämn i sina prestationer. Inte så konstigt med tanke på det täta matchandet där Juventus dessutom är kvar i Europa League. Faktum är i vilket fall som helst att Zebrorna från Turin har nätat en enda gång på de fyra senaste tävlingsmatcherna och jag är långt ifrån övertygad om att det vänder denna helg. Bologna har fått vila nio dagar sedan sin senaste match och bör ha betydligt fräschare ben. Det är dessutom ett Bologna som gått starkt under hela våren och utmanar om en Europaplats. Visst var 1-2-förlusten senast mot Hellas Verona ett steg i fel riktning, men det nederlaget kom på bortagräs. På Stadio Renato Dall’Ara har Thiago Mottas gäng presterat väldigt bra, inte minst mot storlag. De fyra senaste ligamatcherna på denna arena har gett åtta poäng mot Inter, Milan, Lazio och Udinese.

Imponerande minst sagt och Bologna kan mycket väl fortsätta på sin fina svit när ett tröttkört Juventus kommer på besök. Den överstreckade tvåan slängs i papperskorgen. Jag spelar 1X!

Spiken

Manchester City (match 2)

Manchester City satte ner foten rejält i onsdags när de fullständigt förnedrade Arsenal. Det är ingen tvekan om vilket som är Englands bästa lag och det bevisar Peps mannar ännu en gång. Fulham är chanslösa trots hemmaplan.

Skrällen

Bologna (match 8)

Milan, Inter och Lazio har alla lämnat ifrån sig poäng på Stadio Renato Dall’Ara i närtid och Juventus, som helt slutat göra mål, får också en jobbig kväll. Gå för värdet och lira 1X!

Favoriten i fara

Djurgården (match 6)

Djurgården har torskat på Stora Valla två år i rad och brukar inte trivas med spel på naturgräs. Degerfors är mer vana vid den hoppande mattan och ska inte underskattas. Missa inte skrällen.