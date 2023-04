Djurgården har den spetsigaste truppen

■■ Efter några sämre insatser var Leipzig tillbaka till det laget vi lärt känna under Rose när man körde över Dortmund på hemmaplan i cupen. Det blev till slut bara 2-0 men siffrorna hade kunnat vara betydligt större än så. Presspelet satt och med bollen värderade man otroligt bra vilket gjorde att Dortmund aldrig riktigt kom in i matchen.

■■ Leipzig inledde säsongen svagt men efter tränarbytet har man klättrat i tabellen. Laget befinner sig just nu som femma med två poäng upp till Champions League. Det är den stora målsättningen för klubben och något man bör klara av om man vidhåller samma spel som laget visat upp under vintern. Forsberg har fått en allt större roll sedan Rose tog över och är en bidragande orsak till att Leipzig gått så pass bra. Både Union Berlin och Freiburg som ligger före tabellen är två lag som Leipzig ska kunna passera.

■■ Hertha Berlin befinner sig just nu under strecket med endast fem segrar på 26 matcher. Laget har släppt in näst flest mål i serien. Endast Bochum har släppt in fler mål. Hertha är segerlösa i sina fyra senaste matcher och kan inte räkna med några poäng här. Faktum är att Leipzig vunnit sina fem senaste matcher mot Hertha Berlin.

■■ Leipzig att vinna matchen till oddset 1,60 är alldeles för bra för att låta bli mitt tycke. Det ska vara klasskillnad mellan lagen om Leipzig presterar på normal nivå.

■■ Bomben är tre stormatcher från tre olika ligor. Det italienska mötet förväntas bli målsnålt då ett defensivt inriktat Juventus åker till Rom för att ta sig an Lazio. Det blir en taktisk match där tillfälligheter avgör. Nice mot Paris kan bli en mer öppen historia med ett PSG som har något att bevisa efter två raka förluster. Det finns så otroligt mycket offensiv kvalité på planen som bara väntar på att få explodera. I den spanska matchen är Real favorit men ligan är deras främsta fokus just nu. Både cupen och Champions League väger tygnre då man redan är avhängda från guldet gentemot Barca.

Matchlistan

Manchester United – Everton 1

Everton har varit svaga på bortaplan. Intensiteten som bärgat poäng på hemmaplan finns inte där på samma sätt i bortaspelet. Gästerna har Keane avstängd. Passande uppgift för United.

Växjö – Frölunda 1

Målvaktsspelet har varit smått briljant senaste matcherna. Växjö utjämnade matchserien i Scandinavium då vann med 2-0 senast. Målvakten Larmi höll sin tionde nolla för säsongen. Sval etta.

Aston Villa – Nottingham 1

Aston Villa fortsätter att se starka ut under Emery. Laget radar upp segrar och kommer allt närmare Europa. För Forest del ser det mörkt ut. Spelet fungerar inte alls. Ettan rekas till 1,63.

Brentford – Newcastle 1

Ajer saknas fortsatt för Brentford men Janelt är tillbaka efter skada. Newcastle trendar uppåt men möter ett Brentford som endast förlorat en hemmamatch i ligan. Tvåan är alldeles för stor favorit.

Fulham – West Ham 1

Fulham får tillbaka Willian i truppen men skyttekungen Mitrovic saknas fortsatt. Det är två lag som visat upp en svag form senaste matcherna. West Ham blev utspelade senast mot Newcastle.

Leicester – Bournemouth 1

Leicester har sparkat Rodgers i hopp om att försöka rädda säsongen. Båda lagen försöker att undvika nedflyttning och är i desperat behov av poäng. För Leicester saknas viktige Tielemans.

Tottenham – Brighton 1

Det var näst intill exakt samma Spurs vi fick se mot Everton som tidigare. Att Conte lämnat tycks inte ha gett någon effekt alls. Med Kulusevski, Kane och Son får ändå Spurs anses vara favorit.

Wolverhampton – Chelsea 2

Chelsea har Azpilicueta och Thiago Silva på skadelistan. För hemmalaget saknas Jonny, Ruben Neves och Kalajdzic. Hwang är tillbaka från skada. Lampard har tagit över som tränare för Chelsea.

Djurgården – Björklöven 1

Pooley blev tvåmålsskytt när Löven utjämnade serien på bortaplan. Det har varit jämna matcher där målvaktsspelet blivit avgörande. Djurgården har mer spets i truppen och får också tipset här.

Hertha Berlin – Leipzig 2

Leipzig spelade ut Dortmund i cupen och borde ha vunnit med större siffror. Om man upprepar den bedriften mot Hertha kommer det att rinna iväg. Tvåan är tilltalande till oddset 1,59 - banktvåa!

Southampton – Manchester City 2

City har växlat upp senaste omgångarna och öst in mål. Haaland bedöms vara osäker till spel. Det går dock att argumentera för att City spelat bättre när Haaland inte varit på planen. Tvåa!

Nice – Paris SG 2

PSG kommer från två raka förluster men har fortfarande sex poäng upp i ligan. Nice har inte en enda spelare som hade tagit en plats i PSG:s startelva. Trots svag form gillar jag oddsen på tvåan här.

Real Madrid – Villarreal 1

Real Madrid har målskillnaden 10-0 i sina två senaste matcher. Laget kommer stärkta av segern i El Classico tidigare under veckan. Enda frågetecknet är om man klarar av att ladda om. Ettan tippas!

Dagens bästa spel

Hertha Berlin – Leipzig 2

Odds: 1,60

Bomben

A. Lazio – Juventus

0, 1 – 1, 2, 3

B. Real Madrid – Villarreal

0, 2, 4 – 0, 2, 3

C. Nice – Paris SG

1, 2 – 2, 4

216 rader, spelstopp 20.44

