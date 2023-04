Dif är otroligt svårslagna hemma – spikas direkt

■■ Det vankas stormöte i Spanien när serieledarna Barcelona tar emot trean Atletico Madrid. Barcelona har hittat tillbaka till toppen av La Liga trots deras ekonomiska svårigheter. Det är ett annat Barcelona än vad vi vant oss vid att se senaste säsongerna. Laget spelar kontrollerat och öser inte in mål. Tvärtom så har man haft återkommande problem med målskyttet. Xavi har lagt stor vikt vid försvarsspelet och bollinnehav. Den individuella kvalitén hos spelare som Lewandowski och Dembelé gör att det oftast räcker med en målchans för att det ska bli mål.

■■ Efter en stark höst har Barcelona skaffat sig utrymme för att tappa poäng i ligan. Laget leder ligan med elva poäng ner till tvåan Real Madrid när det återstår nio omgångar av serien. Deras defensiva facit är nio insläppta mål på 29 matcher. Det är sanslöst bra och får att jämföra har näst bästa laget släppt in 21 mål. Laget som släppt in 21 mål är Atletico Madrid. Man är kända för sin defensiv under Simeone och under andra halvan av säsongen har spelet börjat klicka efter en knackig inledning. Nu radar man upp segrar och är ligans formstarkaste lag. Målsättningen är klar – komma före ärkerivalen Real Madrid.

■■ Barcelona upplever lite av formsvacka just nu med tre raka matcher där man misslyckats med att göra mål. Det kommer inte att bli lättare när man möter Atletico Madrid. Gästerna vill få det till en fysisk match där man rycker isär matchtempot. Jag blickar mot underspelet och väljer att spela under 2,5 mål i matchen till oddset 1,71.

■■ På Bomben är det tre helt jämna matcher vilket gör det både roligt och svårt. Kan Sevilla bygga vidare prestationen mot United i veckan eller var det en engångsföreteelse? Jag lutar åt det sistnämnda då det finns risk att Sevilla är tröttkörda efter den matchen. Juventus har fått nytt liv i ligan då man fått tillbaka sina 15 minuspoäng. Hoppet om titeln är borta men man spelar för att nå Champions League nästa säsong. I det franska stormötet håller jag Marseille som knapp favorit trots bortaplan. Gästerna har varit det mer stabila laget under säsongen.

Matchlistan

Bournemouth – West Ham 2

Både Bournemouth och West Ham kommer från bra insatser. West Ham körde över Gent på hemmaplan och plockade poäng mot serieledarna Arsenal. West Ham får tipset till 2,58.

Newcastle – Tottenham 1

Tottenham har tillräckligt med spets för att vinna. Spelare för spelare har man en bättre trupp än Newcastle. Ettan ska vara favorit men till 1,81 är den alldeles för svag. Då gillar jag tvåan mer till 4,10.

Djurgården – IFK Göteborg 1

Efter att ha blivit nollade i två raka bortamatcher återvänder Djurgården hem till Tele 2. Göteborg har fortfarande inte gjort mål i serien efter tre omgångar. Gästerna har viktige Svensson skadad.

Barcelona – Atletico Madrid X

Barcelona har gått mållösa från tre raka matcher. Atletico är ett av ligans bästa lag defensivt och går in till mötet med 13 raka matcher i ligan utan förlust. För gästerna saknas Llorente och Depay.

Brighton – Manchester United 1

United lider av skadorna på Varane och Martinez i backlinjen. Maguire var horribel i matchen mot Sevilla. United kommer från en svår bortamatch i Spanien tidigare under veckan. Fin etta!

Milan – Lecce 1

Milan har haft problem med målskyttet den senaste tiden. Här möter man ett defensivt starkt Lecce som gjort det svårt för sina motståndare den här säsongen. Lågt odds på hemmasegern.

Juventus – Napoli 2

Juventus har i veckan fått tillbaka sina 15 minuspoäng och har nu Champions League inom räckhåll. Laget kommer från två raka förluster i ligaspelet. Kean är osäker till spel för Juve. Tvåan tippas.

Sevilla – Villarreal 2

Sevilla stod för säsongens bästa insats när man vann hemma mot United i veckan. Spelet har sett något bättre ut sedan tränarbytet men jag håller fortsatt Villarreal som ett bättre lag i dagsläget.

Dagens bästa spel

Barcelona – Atletico Madrid: under 2,5 mål.

Odds: 1,71

ANNONS: Lämna in expertens spelförslag här

Bomben

A. Juventus – Napoli

0, 2 – 1, 2, 3

B. Lyon – Marseille

1, 2 – 1, 2, 3

C. Sevilla – Villarreal

0, 2 – 1, 2, 3

216 rader, spelstopp 20.44

ANNONS: Lämna in expertens spelförslag här